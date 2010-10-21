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Nvidia 3DTV Play yazılımını kullanıma sundu, 3DVision artık büyük ekranda!

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia 3DTV Play yazılımını kullanıma sundu, 3DVision artık büyük ekranda!
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Nvidia bugün yaptığı açıklamayla 3DTV Play yazılımını kullanıma sundu. 3DVision destekli sistemlerle elde edilen görüntülerin (film, fotoğraf, oyun) 3D uyumlu televizyonlara aktarılmasını sağlayan yazılım, Windows Vista ve Windows 7 işletim sistemleriyle kullnılabiliyor. 3DVision destekli sistemlerle 3D HDTV'ler arasındaki görüntü aktarımı için HDMI 1.4 ara birimini kullanan uygulama, 1080p stereoscopic 3D görüntülerin yanı sıra sıra HD dijital çevresel sesler ile 3D Blu-ray teknolojilerine de deste sunuyor.

Nvidia'nın 3DVision teknolojisinden sorumlu yöneticisi Phil Eisler açıklamasında, "3D oyunlar, video ve fotoğraflar büyük ekranlı 3D HDTV'lerde olacak, bu gerçekten müthiş bir deneyim. GeForce ekran kartına sahip bilgisayarlar ve 3DTV Play yazılımı ile kullanıcılar yaklaşık 500 kadar oyunu 3DTV üzerinden oynayabilecekler ki bu diğer tüm platformlardakinden çok daha fazla." ifadelerine yer verdi. 3DTV Play yazılımın beraberinde sunulduğu ilk sistemler, Dell'in XPS serisi yeni dizüstü bilgisayarları oldu.

Mevcut 3DVision kullanıcıları, GeForce 260 ve GeForce 260 Verde (dizüstü bilgisayarlar için) sürücülerine geçiş yaparak sistemlerini 3DTV Play uygulamasına hazır hale getirebilirler. Bu arada sıfırdan sistem kurmak ve 3DVision teknolojisini daha büyük ekranda yaşamak isteyenler için Nvidia, 3DPlay Paketi'ni Kasım ayında satışa sunacak.

Nvidia 3DTV Play yazılımının uyumlu olduğu 3D HDTV ve A/V alıcıların tam listesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.

Nvidia 3DTV Play yazılımını kullanıma sundu, 3DVision artık büyük ekranda!
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_Gamemaster_ 6 yıl
Nvidia nin sitesinden 3d play i satin almqya kalktigimda ulke seceneklerinden turkiye yi bulamiyorum nasil alicam hu yazilimi?
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rezes 6 yıl
hortlamış başlık kaçın

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iARDAs 6 yıl
Ben Amerika yi sectim
Benim Amerikada okudugun universitenin adresini girdim
Sonra normal Turk kredi karti ile aldim

sorun olmadi.
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yakuza1718 6 yıl
MÜKEMMEL BİR DONANIM VE 3D KEYFİNİ SÜRMEK İSTEYENLERİN ALMASI GEREKEN EN İYİ DONANIM:
1-) TOSHİBA SATELLİTE A665 11-Z LAPTOP VE NVİDİA VİSİON 3D SETİ
2-) LG LW4500 3D TV
NOT: BU İKİ DONANIM BİRBİRİYLE MÜKEMMEL UYUMLU.HDMI KABLO İLE BAĞLANTISINI YAPIN VE GERÇEKTEN ODANIN İÇİNDE GEZİNEN GÖRÜNTÜLER GÖRMEYE HAZIR OLUN..
-NVİDİA VİSİON 3D SETİNİ LAPTOBA TAKTIĞINIZ ZAMAN 3D TV PLAY OTOMATİK TANINACAKTIR. ÜCRETSİZ 3D TV PLAYI DEVAMLI OLARAK KULLANABİLECEKSİNİZ TABİ BU UYUMLU DONANIMI KURARSANIZ.
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DH Misafiri 7 yıl
hocam 5 kere kullanıldığına emin misin ?
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gokselgok 7 yıl
Şimdi bende yukarıdaki tv listesinde olmayan bir 3d tv var hatta lg 50 pw 450 plazma serisi 127 cm lik bir tv.
Ben bu tv ile sırf yukarısdaki listede adı yok diye ve muhtemel hdmi 1.4 desteği oladığı için yazılımı kullanamıyormuyum???
Bunu bir bilen arkadaş lütfen anlatabilirmi*??
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Sajuuk 7 yıl
Yazılım 39 $ mi ne, hiç uğraşma, isteyeniniz varsa iZ3d driverını vereyim ATi olsun nVidia olsun destekli desteksiz fark etmez açın gitsin.
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Batuist 8 yıl
3D olayı gerçekten harika.. kesinlikle tecrübe etmek lazım.. her ne kadar şekil değiştirecek olsada geleceğin teknolojisi olduğu bir kesin.. yani bugün 3D gözlük şart ama ileride bunada gerek kalmayabilir.. yinede gözlükle dahi sınırlı bir şekilde erişebiliyorsak bu teknolojiye gözlüksüz ulaşabileceğimiz tarih bir on yıl sonra anca olur.. o da belki!! bence yatırımları ona göre yapmak gerek.. 3D destekli..!!
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F.@.T.İ.H 8 yıl

Batuist

3D olayı gerçekten harika.. kesinlikle tecrübe etmek lazım.. her ne kadar şekil değiştirecek olsada geleceğin teknolojisi olduğu bir kesin.. yani bugün 3D gözlük şart ama ileride bunada gerek kalmayabilir.. yinede gözlükle dahi sınırlı bir şekilde erişebiliyorsak bu teknolojiye gözlüksüz ulaşabileceğimiz tarih bir on yıl sonra anca olur.. o da belki!! bence yatırımları ona göre yapmak gerek.. 3D destekli..!!


ne 10 yılı daha geçen cebit te gözlüksüz 3d lcd tanıttılar gerçekten harikaydı..
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Rock_Rage 8 yıl
Simdi LCD tvmiz 200Hz olsa bunu bi 3dvision destekli karta baglasak bu ozellik kullanılamıyormu bu ozellik olmadan once lcd tvyue baglasak 200hz olması sartı ile 3d goruntu alamıyormuyduk da bole bir sey cıkarmıslar ?
SAYGILARLA
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Father Torque 8 yıl

Rock_Rage

Simdi LCD tvmiz 200Hz olsa bunu bi 3dvision destekli karta baglasak bu ozellik kullanılamıyormu bu ozellik olmadan once lcd tvyue baglasak 200hz olması sartı ile 3d goruntu alamıyormuyduk da bole bir sey cıkarmıslar ?

SAYGILARLA

3DTV'ler elbette 3D video görüntüsü verebiliyor ancak 3D oyunlar için mutlaka NVidia 3D destekli özel monitörler gerekiyordu, 3D olsa bile NVidia destekli ve onaylı olmayan bir monitörde 3D görüntü alamıyordunuz NVidia ekran kartınızla. Şimdi 3DTV'ler için NVidia bu özel ve kapalı sisteminin kapılarını baya bir açmış olacak.
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D-KaoSee 8 yıl
iyimiş..
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