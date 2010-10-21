Nvidia 3DTV Play yazılımını kullanıma sundu, 3DVision artık büyük ekranda!

Nvidia bugün yaptığı açıklamayla 3DTV Play yazılımını kullanıma sundu. 3DVision destekli sistemlerle elde edilen görüntülerin (film, fotoğraf, oyun) 3D uyumlu televizyonlara aktarılmasını sağlayan yazılım, Windows Vista ve Windows 7 işletim sistemleriyle kullnılabiliyor. 3DVision destekli sistemlerle 3D HDTV'ler arasındaki görüntü aktarımı için HDMI 1.4 ara birimini kullanan uygulama, 1080p stereoscopic 3D görüntülerin yanı sıra sıra HD dijital çevresel sesler ile 3D Blu-ray teknolojilerine de deste sunuyor.

Nvidia'nın 3DVision teknolojisinden sorumlu yöneticisi Phil Eisler açıklamasında, "3D oyunlar, video ve fotoğraflar büyük ekranlı 3D HDTV'lerde olacak, bu gerçekten müthiş bir deneyim. GeForce ekran kartına sahip bilgisayarlar ve 3DTV Play yazılımı ile kullanıcılar yaklaşık 500 kadar oyunu 3DTV üzerinden oynayabilecekler ki bu diğer tüm platformlardakinden çok daha fazla." ifadelerine yer verdi. 3DTV Play yazılımın beraberinde sunulduğu ilk sistemler, Dell'in XPS serisi yeni dizüstü bilgisayarları oldu.

Mevcut 3DVision kullanıcıları, GeForce 260 ve GeForce 260 Verde (dizüstü bilgisayarlar için) sürücülerine geçiş yaparak sistemlerini 3DTV Play uygulamasına hazır hale getirebilirler. Bu arada sıfırdan sistem kurmak ve 3DVision teknolojisini daha büyük ekranda yaşamak isteyenler için Nvidia, 3DPlay Paketi'ni Kasım ayında satışa sunacak.

Nvidia 3DTV Play yazılımının uyumlu olduğu 3D HDTV ve A/V alıcıların tam listesine ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.