Nvidia 40nm üretim teknolojisine geçiyor, dört yeni GPU yolda

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AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Radeon HD 4770 modelini (RV740) kullanıma sunmak için geri sayıma başladığı şu günlerde rakibi Nvidia'nın aynı üretim teknolojisine ne zaman geçiş yapacağı merak konusu olmuştu. Uzakdoğu kaynaklı yeni haberlere göre 40nm üretim teknolojisine geçiş konusunda da ipi AMD-ATi önde göğüsleyecek gibi görünüyor zira Çin merkezli Commercial Times'ın haberine göre Nvidia, 40nm üretim teknolojisine içinde bulunduğumuz ikinci çeyrek dilimin (Nisan-Mayıs-Haziran) sonuna doğru geçiş yapacağı belirtiliyor.

Yeni üretim teknolojisine yönelik hacimli üretim için rakibi AMD-ATi gibi ağırlıklı olarak TSMC ile çalışacak Nvidia, en az dört yeni 40nm GPU'sunu en geç Haziran ayı içerisinde duyuracak gibi görünüyor ki bunlar giriş seviyesi için hazırlanan GT218,orta segment için hazırlanan GT214 ve GT216 ile yüksek performans dizüstü bilgisayarlar için tasarlanan GT215 kod adlı GPU'lar olacak gibi görünüyor.