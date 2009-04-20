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Nvidia 40nm üretim teknolojisine geçiyor, dört yeni GPU yolda

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia 40nm üretim teknolojisine geçiyor, dört yeni GPU yolda
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AMD-ATi'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Radeon HD 4770 modelini (RV740) kullanıma sunmak için geri sayıma başladığı şu günlerde rakibi Nvidia'nın aynı üretim teknolojisine ne zaman geçiş yapacağı merak konusu olmuştu. Uzakdoğu kaynaklı yeni haberlere göre 40nm üretim teknolojisine geçiş konusunda da ipi AMD-ATi önde göğüsleyecek gibi görünüyor zira Çin merkezli Commercial Times'ın haberine göre Nvidia, 40nm üretim teknolojisine içinde bulunduğumuz ikinci çeyrek dilimin (Nisan-Mayıs-Haziran) sonuna doğru geçiş yapacağı belirtiliyor.

Yeni üretim teknolojisine yönelik hacimli üretim için rakibi AMD-ATi gibi ağırlıklı olarak TSMC ile çalışacak Nvidia, en az dört yeni 40nm GPU'sunu en geç Haziran ayı içerisinde duyuracak gibi görünüyor ki bunlar giriş seviyesi için hazırlanan GT218,orta segment için hazırlanan GT214 ve GT216 ile yüksek performans dizüstü bilgisayarlar için tasarlanan GT215 kod adlı GPU'lar olacak gibi görünüyor.


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sades-sades 10 yıl
bende nvıdıa kullanıyorum ama oyunlarda vs hiç bir artısını göremedim
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iktyas 10 yıl

Orjinalden alıntı: sades-sades

bende nvıdıa kullanıyorum ama oyunlarda vs hiç bir artısını göremedim

ne gibi artı beklıyordun
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**Stolas** 10 yıl

Orjinalden alıntı: sades-sades

bende nvıdıa kullanıyorum ama oyunlarda vs hiç bir artısını göremedim

adam hesabı alıp direk bu yorumu yapmış

nvidia zaten ekran kartı firması değil yıllardır tv kartı üretiyo ondan bi faydasını görmüyosundur kandırmışlar seni
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gordon01 10 yıl
siftah ati'den darbe nvidia'dan mı olacak bu sefer? :)))
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Batuist 10 yıl
nvidia 40nm ilede üretse fiyat politikasını değiştirmez...
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yc#1 10 yıl
@sendemail CUDA endüstride yaygın olarak kullanılan C programlama diline dayalı ve işlemleri yaptırmak için merkezi işlem biriminden (CPU yani Core 2, Phenom 2 vs.) ziyade grafik işlem biriminn (GPU yani Geforce) kullananan bir mimari. Bu sayede hesaplama sürelerinin kat be kat kısalması hedefleniyor
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MÜŞAVİR 10 yıl
Giriş seviyesi GT218, Üst sınıf GT215 ??? nvidia 1 ileri 3 geri çalışıyor isimlendirmede.
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MaxZone 10 yıl
AMD ATI şu cuda alternatifi uygulmasını bir yaygınlaştırabilirse piyasada daha da çok satar. nvidia şu anda biraz cuda sayesinde satıyor. Hani benim de aklımı çelen tek şey cuda.
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Knisath 10 yıl
Bekleyip göreceğiz,kullanıcı testlerinden sonra kesin sonuçlar belli olur.
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MMX 166 10 yıl
g250 ıcın 40nm calısması olsa ıyı olurdu hanı
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dennjS 10 yıl
hey adaletine kurban olduğumu :D
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TELESCOPE 10 yıl
bilgilendirme için teşekkürler
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