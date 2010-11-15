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Nvidia, 512MB bellekli GeForce GTS 450 modelini hazırlıyor

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yıl sona ermeden önce GeForce GTX 570 modelini duyurması beklenen Nvidia, daha düşük fiyat segmentleri için alternatif model çalışmalarını sürdürüyor. GeForce GTX 460'ın 288x paralel işlemcili yeni bir versiyonunu duyurmaya hazırlanan firma, farklı fiyat aralıklarında ürün gamını daha çekici bir hale getirmek için elindeki tüm kozları değerlendiriyor. Gelen yeni bilgilere göre Nvidia, orta segmentte yer alan GeForce GTS 450 modelinin 512MB GDDR5 bellekli daha ekonomik bir versiyonunu pazara sunacak.

Standart olarak 1GB GDDR5 bellekle gelen GeForce GTS 450'nin, 512MB bellekli yeni versiyonunun, yüksek çözünürlük ayarlarında bir miktar daha yavaş olması bekleniyor. Diğer özellikler açısından herhangi bir farklılığın olması beklenmeyen düşük bellek konfigürasyonuna sahip yeni versiyon, GF106 GPU'su ile 192x paralel işlem birim, ve 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak. 783MHz GPU, 1566MHz paralel işlemci ve 3608MHz bellek hızlarında çalışacak yeni modelin fiyatı ise henüz bilinmiyor.


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Dovahkiin 8 yıl
HD4850 fiyatına olursa mükemmel olur.
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heatblast 8 yıl
hd5750 ile aynı fiyat olur belki daha ucuz 512'lik model
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martin_eden 8 yıl
fiyatı ne kadar olur acaba ? 17 inç monitör kullanıcıları için ideal bir kart olur.
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lj94 8 yıl
17 inç veya altı kullanıcıların ilgisini çekecektir.
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Confusion 8 yıl

lj94

17 inç veya altı kullanıcıların ilgisini çekecektir.


bu cihaz 1440x900 de bile rahat çalışır
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hapocod 8 yıl
çok fazla bir performans kaybı olmaz belli çözünürlük ve ayarlarda oyun oynamak isteyenlerin 1. tercihi olacaktır
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Tolgá 8 yıl
bunu çıkaracağına 1gb ı ucuzlat çok gereksiz bir iş..
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