Nvidia: AMD görüntü kalitesini düşürerek performansı arttırıyor!

Nvidia rakibi AMD'yi hedef alan sert açıklamalar yaptı. Resmi blog sitesi üzerinden uzun ve detaylı bir açıklama yapan Nvidia, kısaca özetlemek gerekirse AMD'nin, görüntü kalitesini düşürerek performansı arttırdığını söyledi. Catalyst 10.10 sürücüsü ile AMD'nin, kalite ayarlarını aşağı çektiğini iddia eden ve referans olarak ta Computerbase ve PCGames Hardware gibi Alman teknoloji sitelerini gösteren Nvidia, objektif test sonuçları için Catalyst 10.10 sürücüsündeki standart kalite ayarlarının, kendi kullandığı kalite ayarlarına en yakın seviye olan "High" olarak seçilmesi gerektiğini iddia ediyor. Bu değişikliğin sadece Radeon HD 6000 serisi için yapılmadığını, Radeon HD 5000 serisinde de standart AF kalite ayarlarının düşürüldüğünü belirten Nvidia, test metodolojisi belirlenirken, kalite ayarları arasındaki farkın aynı seviyeye getirerilmesi gerektiğini söylüyor.
AMD'nin kalite ayarlarığını aşağı çekerek %10'a varan performans artışığı elde ettiğini belirten Nvidia, kendi sürücü takımının, AMD'nin sürüclerinde bazı anisotropic araçları etkilemeye yönelik spesifik hareketleri tespit ettiğini söylüyor. Hem AMD'nin hem de kendisinin, görüntü kalitesiyle ilgili olarak kontrol panelinde çeşitli optimizasyonlara sahip olduğunu belirten Nvidia, bu durumunun farklı olduğunu zira AMD'nin performans arttırmak için görüntü kalitesini düşüren gizli değişiklikler yaptığını iddia ediyor. Benzer bir adım atmayacağını söyleyen Nvidia, kaynaklarını performansı en yüksek seviyeye çıkarmakla birlikte harika, üç boyutlu oyun deneyimini görüntü kalitesinden taviz vermeden sunmak için kullanmaya yoğunlaşacağını belirtiyor.
http://blogs.nvidia.com/ntersect/2010/11/testing-nvidia-vs-amd-image-quality.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nvidia taaa 7900GT zamanindan beri ayni seyi yapiyordu zaten.. Verdikleri goruntu kalitesini konu alan PCLabs makaleleri var..
Buna yürekten inanıyorum...
Ama nvidia'nın bu tarz bir idda da bulunması Biz kullanıcıları sevindirmesi lazım , ki ben seviniyorum bu idda her nakadar asılsızda olsa atiye satış oranını etkiliyecektir buna önlem almak içinde ATİ fiyat indirimine gidebilir. Ben bu olasılığı görüyorum ..
Nvidia 580, 570, 560 ve 595'leri ard arda sıralamaya başlarken nerde 69xx'lar. AMD baktı yeni seriyi yetiştiremiyor anca GTX470,460'a rakip olabilecek 68xx'leri çıkardı. Üstelik tam bir model ismi entrikasıyla. HD6870 HD5870'den daha kötü bir kart olmasına rağmen model ismiyle tamamen tüketiciyi kandırma politikası güdüldü. Kimbilir kaç tane bilgisiyarcı, bu işlerden anlamayan tüketiciyi kandırdı. "Abi bu yeni çıktı, en hızlısı bu süper kart" diye. Nvidia aynısını yapınca kıyamet koparan bu kitle nedense AMD/ATi aynı şeyleri yapınca uyku moduna giriyorlar. Uyuyun, uyuyun, nvidia; physx, 3D surround vs ile en iyiyi sunmaya çalışırken, hiç bir ektrası olmayan kırpılmış grafiklere bakıp, Amedem benim, canım benim demeye devam edin. Nede olsa AMD garibanların babası , tüy bitmemiş yetimin kurtarıcısı değil mi...
diye cumleye basla sonraki yazdiklarinla milleti gulmekten kopar borcunu mu odedin o da iyiymis.
ztn her türlü belli oluyor hangisinin daha iyi oldugu hangisinin daha çok sattıgı hangisinin daha az sorunlu oldugu sonuç ise yine Nvidia birinci çıkıyor ...
Artık nVidia da Bu Boykottan Nasibini Alır. ATI, AMD'nin Oldu Bizim Oldu... ;)
Diğer sabıkalarını da biraz arayın bulursunuz.
herkes işlerine gelen şeyleri görüp işlerine gelmeyen şeyleri görmüyor. burada tartışmalık bir durum yok kim kimi bastırırsa durumu var.
bu iddiayı kanıtlayacak ya da aksini kanıtlayacak kadar teknik bilgim yok fakat bu konuda söyleyeceğim birşeyler var: yıllardır anandtech guru3d den bahseden uzmanlar bu sefer o saygın siteleri görmemezlikten gelip bu konu sayesinde meşhur olan alman sitesini ciddiye alıyorlar.
gerisi vır vır vır
Mantığa bak 2 yıldan beri HD4670'i kullanıyorum hiç bir oyunda sorun yaşamadım driverı kurmayı bilmiyorsan AMD ne yapsın.
nvidia çamura yatmaya mı başladı ?Catalyst girip kontrol edebilir.uygulama tercihliler dışında diğer ayarlar orta seviyede gelir isteyen yükseltebilir.Nvidia da orta seviyede, standart ayarlarında.Ancak Catalyst yazılımında bizim high olarak görünen seviye aslında orta seviye ise bir daha AMD almam, birde yeni Asus 6850 aldım .bu haber can sıkıcı neyse takip edecem
AMD ve NVidia'nın standart sürücü ayarlarındaki görüntü kalitesi arasındaki fark: SIFIR.