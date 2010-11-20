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Nvidia: AMD görüntü kalitesini düşürerek performansı arttırıyor!

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia rakibi AMD'yi hedef alan sert açıklamalar yaptı. Resmi blog sitesi üzerinden uzun ve detaylı bir açıklama yapan Nvidia, kısaca özetlemek gerekirse AMD'nin, görüntü kalitesini düşürerek performansı arttırdığını söyledi. Catalyst 10.10 sürücüsü ile AMD'nin, kalite ayarlarını aşağı çektiğini iddia eden ve referans olarak ta Computerbase ve PCGames Hardware gibi Alman teknoloji sitelerini gösteren Nvidia, objektif test sonuçları için Catalyst 10.10 sürücüsündeki standart kalite ayarlarının, kendi kullandığı kalite ayarlarına en yakın seviye olan "High" olarak seçilmesi gerektiğini iddia ediyor. Bu değişikliğin sadece Radeon HD 6000 serisi için yapılmadığını, Radeon HD 5000 serisinde de standart AF kalite ayarlarının düşürüldüğünü belirten Nvidia, test metodolojisi belirlenirken, kalite ayarları arasındaki farkın aynı seviyeye getirerilmesi gerektiğini söylüyor.

AMD'nin kalite ayarlarığını aşağı çekerek %10'a varan performans artışığı elde ettiğini belirten Nvidia, kendi sürücü takımının, AMD'nin sürüclerinde bazı anisotropic araçları etkilemeye yönelik spesifik hareketleri tespit ettiğini söylüyor. Hem AMD'nin hem de kendisinin, görüntü kalitesiyle ilgili olarak kontrol panelinde çeşitli optimizasyonlara sahip olduğunu belirten Nvidia, bu durumunun farklı olduğunu zira AMD'nin performans arttırmak için görüntü kalitesini düşüren gizli değişiklikler yaptığını iddia ediyor. Benzer bir adım atmayacağını söyleyen Nvidia, kaynaklarını performansı en yüksek seviyeye çıkarmakla birlikte harika, üç boyutlu oyun deneyimini görüntü kalitesinden taviz vermeden sunmak için kullanmaya yoğunlaşacağını belirtiyor.


http://blogs.nvidia.com/ntersect/2010/11/testing-nvidia-vs-amd-image-quality.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 8 yıl
Bırak Nvidia puan kaybetmeye devam ettikçe nerden ne çıkaracağını şaşırıyorsun bi ati 3870 kullanıcısı olarak biliyorum ve her ay düzenli sürücü güncelliyorum ve amd asla görüntü kalitesinden taviz vermedi ve Nvidia gibi vermezde bunu biliyorum ve çünki bi ati kullanısıyım, ATI gittikçe puan kazanmaya başlayınca böyle olması doğal sataşanlar elbette olacak ne demişler meyve veren ağaç taşlanır.
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Towarscke 8 yıl
Apple urunlerinin, bazi laptop ve desktop modelleri AMD urunlerini kullanir.. Bu sebeple goruntu kalitesinden "Cok iyi" diye bahsedilir.

Nvidia taaa 7900GT zamanindan beri ayni seyi yapiyordu zaten.. Verdikleri goruntu kalitesini konu alan PCLabs makaleleri var..
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X_TaSaRıMCı_X 8 yıl

fx57




Nvidia rakibi AMD'yi hedef alan sert açıklamalar yaptı. Resmi blog sitesi üzerinden uzun ve detaylı bir açıklama yapan Nvidia, kısaca özetlemek gerekirse AMD'nin, görüntü kalitesini düşürerek performansı arttırdığını söyledi. Catalyst 10.10 sürücüsü ile AMD'nin, kalite ayarlarını aşağı çektiğini iddia eden ve referans olarak ta Computerbase ve PCGames Hardware gibi Alman teknoloji sitelerini gösteren Nvidia, objektif test sonuçları için Catalyst 10.10 sürücüsündeki standart kalite ayarlarının, kendi kullandığı kalite ayarlarına en yakın seviye olan "High" olarak seçilmesi gerektiğini iddia ediyor. Bu değişikliğin sadece Radeon HD 6000 serisi için yapılmadığını, Radeon HD 5000 serisinde de standart AF kalite ayarlarının düşürüldüğünü belirten Nvidia, test metodolojisi belirlenirken, kalite ayarları arasındaki farkın aynı seviyeye getirerilmesi gerektiğini söylüyor.


AMD'nin kalite ayarlarığını aşağı çekerek %10'a varan performans artışığı elde ettiğini belirten Nvidia, kendi sürücü takımının, AMD'nin sürüclerinde bazı anisotropic araçları etkilemeye yönelik spesifik hareketleri tespit ettiğini söylüyor. Hem AMD'nin hem de kendisinin, görüntü kalitesiyle ilgili olarak kontrol panelinde çeşitli optimizasyonlara sahip olduğunu belirten Nvidia, bu durumunun farklı olduğunu zira AMD'nin performans arttırmak için görüntü kalitesini düşüren gizli değişiklikler yaptığını iddia ediyor. Benzer bir adım atmayacağını söyleyen Nvidia, kaynaklarını performansı en yüksek seviyeye çıkarmakla birlikte harika, üç boyutlu oyun deneyimini görüntü kalitesinden taviz vermeden sunmak için kullanmaya yoğunlaşacağını belirtiyor.



Buna yürekten inanıyorum...
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KURSAD. 8 yıl
Kedi - ciger ilişkisi.. tarafsızca çıkıpda düşünceleri niye söylemiyor kimse..özellikle nivida kullananlar olayın gerçekle bağdaşıp bağdaşmamasını kontrol etmeden.

Ama nvidia'nın bu tarz bir idda da bulunması Biz kullanıcıları sevindirmesi lazım , ki ben seviniyorum bu idda her nakadar asılsızda olsa atiye satış oranını etkiliyecektir buna önlem almak içinde ATİ fiyat indirimine gidebilir. Ben bu olasılığı görüyorum ..
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ZvAnA 8 yıl
Ya bu körü körüne AMD savunucularının geçen sene aynı dönem çıkan haberlere yaptıkları yorumlarla şimdiki yorumları kıyaslayınca gülmekten ölüyorum arkadaş. Geçen sene Nvidia yılbaşına kart yetiştiremedi diye Nvidia'yı yerden yere vuranlar, AMD'nin 69xx serisini 2011'den önce çıkaramadığını göremiyorlar nedense.
Nvidia 580, 570, 560 ve 595'leri ard arda sıralamaya başlarken nerde 69xx'lar. AMD baktı yeni seriyi yetiştiremiyor anca GTX470,460'a rakip olabilecek 68xx'leri çıkardı. Üstelik tam bir model ismi entrikasıyla. HD6870 HD5870'den daha kötü bir kart olmasına rağmen model ismiyle tamamen tüketiciyi kandırma politikası güdüldü. Kimbilir kaç tane bilgisiyarcı, bu işlerden anlamayan tüketiciyi kandırdı. "Abi bu yeni çıktı, en hızlısı bu süper kart" diye. Nvidia aynısını yapınca kıyamet koparan bu kitle nedense AMD/ATi aynı şeyleri yapınca uyku moduna giriyorlar. Uyuyun, uyuyun, nvidia; physx, 3D surround vs ile en iyiyi sunmaya çalışırken, hiç bir ektrası olmayan kırpılmış grafiklere bakıp, Amedem benim, canım benim demeye devam edin. Nede olsa AMD garibanların babası , tüy bitmemiş yetimin kurtarıcısı değil mi...
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Wilson Fisk 8 yıl
Ya bu körü körüne AMD savunucularının geçen sene aynı dönem çıkan haberlere yaptıkları yorumlarla şimdiki yorumları kıyaslayınca gülmekten ölüyorum arkadaş.

diye cumleye basla sonraki yazdiklarinla milleti gulmekten kopar borcunu mu odedin o da iyiymis.
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DH Misafiri 8 yıl
Nvidia gibi kartmı var piyasada şu iki markadanda uzak duracaksın ati amd
ztn her türlü belli oluyor hangisinin daha iyi oldugu hangisinin daha çok sattıgı hangisinin daha az sorunlu oldugu sonuç ise yine Nvidia birinci çıkıyor ...
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Devil01 8 yıl
Zaten Yüksek Önbelleğine Rağmen Düşük FSB Hızı ve Performansına Göre Yüksek Fiyatı İle Elindeki Malı Rezil Eden İntel'e Dükkanımda Boykot Uyguluyordum.
Artık nVidia da Bu Boykottan Nasibini Alır. ATI, AMD'nin Oldu Bizim Oldu... ;)
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oltanoltan 8 yıl
KAVGA etsinlerde kartların fiyatların insin hi hi hi
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ozkan_tpc 8 yıl
Catalyst de standart ayarın ne olduğunu kim takar, insanlar her yeni oyunun ayarlarını daima kendileri oyun içinde yaptığı müddetçe. Saçma bir gerilim olmuş.
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Acerium 8 yıl
nvidia ile her yeni oyunu direkt olarak oynayabiliyoruz. Ati de ise ilk başlarda sıkılıp üzülüyoruz sonra o yeni oyun ati için patch veya güncelleme çıkarıyor rahatlıyoruz. Bu süreçte nvidia cılar o oyunu bitirip multisine başlamış oluyor...:)
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eulogy 8 yıl

herkes işlerine gelen şeyleri görüp işlerine gelmeyen şeyleri görmüyor. burada tartışmalık bir durum yok kim kimi bastırırsa durumu var.

bu iddiayı kanıtlayacak ya da aksini kanıtlayacak kadar teknik bilgim yok fakat bu konuda söyleyeceğim birşeyler var: yıllardır anandtech guru3d den bahseden uzmanlar bu sefer o saygın siteleri görmemezlikten gelip bu konu sayesinde meşhur olan alman sitesini ciddiye alıyorlar.

gerisi vır vır vır
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Zimmerit 8 yıl

Acerium

nvidia ile her yeni oyunu direkt olarak oynayabiliyoruz. Ati de ise ilk başlarda sıkılıp üzülüyoruz sonra o yeni oyun ati için patch veya güncelleme çıkarıyor rahatlıyoruz. Bu süreçte nvidia cılar o oyunu bitirip multisine başlamış oluyor...:)


Mantığa bak
2 yıldan beri HD4670'i kullanıyorum hiç bir oyunda sorun yaşamadım driverı kurmayı bilmiyorsan AMD ne yapsın.
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vidoko 8 yıl
kimse bu riski göze alamaz demekki nvidia zzamanında böyle bir uynıklık yaptıki kendi yaptığı pisliği şimdi amd yaptı diye adını kirletiyor ..bunu amd den beklemem ancak nvidiadan beklerim tam bir fitneci.
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MxFxOx 8 yıl
Gerçek mi ?
nvidia çamura yatmaya mı başladı ?Catalyst girip kontrol edebilir.uygulama tercihliler dışında diğer ayarlar orta seviyede gelir isteyen yükseltebilir.Nvidia da orta seviyede, standart ayarlarında.Ancak Catalyst yazılımında bizim high olarak görünen seviye aslında orta seviye ise bir daha AMD almam, birde yeni Asus 6850 aldım .bu haber can sıkıcı neyse takip edecem
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ysroguz 8 yıl
sen rahat ol arkadaşım. öyle bir şey yok. gerçek olsa nvidia ortalığı ayağa kaldırırdı. sadece çamur at izi kalsın politikası bu. insanların kafasında soru işaretleri yaratıp fikir değiştirmeye yönelik açıklamalar bunlar. dolayısı ile duygusal kaynaklı oluyor. nvidia kan kaybediyor. yıllarca milleti salak yerine koydu ayrıca physix ve cuda gibi özellikleri kartlara ekleyerek oyun firmalarına, oyunlarını kendi kartlarına göre optimize etmeleri için baskı uyguladı ve bu özellikleri açık kodlu yapmayarak tekelleşme yoluna gitti ve son kullanıcıya extra maliyetler getirdi. kullanıcı dostu bu konularda ati oldu her zaman. açık kaynak kodlu uygulamarı destekledi tekelleşme gibi bir düşünceside olmadı ve geldiğimiz noktada bileğinin hakkıyla amd lider durumda. adamlar üst seviye kartları orta seviyeye indirdi. amd olmasa gtx 460 gibi bir kart bugün en az 600$+kdv den başlardı. bunları unutmayın. şimdi nvidia olmasaydı amd de öyle yapardı diyenler olacaktır eminim. ama biz o kısmı görmedik daha. nvidia ile bunu yaşadık. amd ile böyle bir şey olursa o zaman amd de nvidia dan farksız olur. ama daha yapılmamış bir şey için amd suçlanamaz sanırım.
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Father Torque 8 yıl
AMD'nin sürücüleriyle ilgili bu iddialarda bulunan bu Alman siteleri madem eşitlik konusunda bu kadar hassaslar öncelikle referans kartları sadece OC'lu kartlarla karşılaştırmayı bırakmalı. Konuyla ilgili gerçekten güvenilir bir sitenin incelemesini okumak isteyen varsa Guru3D'nin 6800 incelemesini öneririm. Guru3D sektörde Anandtech, HardOCP gibi son derece güvenilir sitelerden biridir ve bu konudaki yorumları şu şekilde:
So the difference at default driver setting in-between AMD and NVIDIA is as far as we are concerned NIL.

AMD ve NVidia'nın standart sürücü ayarlarındaki görüntü kalitesi arasındaki fark: SIFIR.
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