Nvidia: AMD görüntü kalitesini düşürerek performansı arttırıyor!

Nvidia rakibi AMD'yi hedef alan sert açıklamalar yaptı. Resmi blog sitesi üzerinden uzun ve detaylı bir açıklama yapan Nvidia, kısaca özetlemek gerekirse AMD'nin, görüntü kalitesini düşürerek performansı arttırdığını söyledi. Catalyst 10.10 sürücüsü ile AMD'nin, kalite ayarlarını aşağı çektiğini iddia eden ve referans olarak ta Computerbase ve PCGames Hardware gibi Alman teknoloji sitelerini gösteren Nvidia, objektif test sonuçları için Catalyst 10.10 sürücüsündeki standart kalite ayarlarının, kendi kullandığı kalite ayarlarına en yakın seviye olan "High" olarak seçilmesi gerektiğini iddia ediyor. Bu değişikliğin sadece Radeon HD 6000 serisi için yapılmadığını, Radeon HD 5000 serisinde de standart AF kalite ayarlarının düşürüldüğünü belirten Nvidia, test metodolojisi belirlenirken, kalite ayarları arasındaki farkın aynı seviyeye getirerilmesi gerektiğini söylüyor.

AMD'nin kalite ayarlarığını aşağı çekerek %10'a varan performans artışığı elde ettiğini belirten Nvidia, kendi sürücü takımının, AMD'nin sürüclerinde bazı anisotropic araçları etkilemeye yönelik spesifik hareketleri tespit ettiğini söylüyor. Hem AMD'nin hem de kendisinin, görüntü kalitesiyle ilgili olarak kontrol panelinde çeşitli optimizasyonlara sahip olduğunu belirten Nvidia, bu durumunun farklı olduğunu zira AMD'nin performans arttırmak için görüntü kalitesini düşüren gizli değişiklikler yaptığını iddia ediyor. Benzer bir adım atmayacağını söyleyen Nvidia, kaynaklarını performansı en yüksek seviyeye çıkarmakla birlikte harika, üç boyutlu oyun deneyimini görüntü kalitesinden taviz vermeden sunmak için kullanmaya yoğunlaşacağını belirtiyor.

http://blogs.nvidia.com/ntersect/2010/11/testing-nvidia-vs-amd-image-quality.html