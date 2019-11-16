Nvidia mali tablolarda toparlanmaya başladı

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Özellikle kripto para madenciliğinin patlama yapmasıyla stok yetiştiremeyen ve ortalama fiyatları tavana vuran Nvidia, 2018 yılında en başarılı mali sezonunu geçirmişti. Ne var ki fırtına dindikten sonra Nvidia bocalamaya başladı.

Toparlanma başladı

Geçen yılın sonları Nvidia için adeta çöküş dönemi olmuştu. Kripto madencilerin işi bırakması, özel tasarlanan madencilik kartlarının elde kalması ve ortakların satılmayan çekirdekleri iade etmesi bir anda yüzde 30 üzerinde kayıp yaşanmasına neden olmuştu.

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O dönemden sonrası Nvidia için toparlanma mücadelesi oldu. Önce Geforce RTX serisini piyasaya süren firma sonrasında GeForce GTX 16xx ve en sonunda Super serisini piyasaya sürdü. Bu yıl Nvidia düşüşünü bir miktar toparlamış durumda.

Yapılan açıklamaya göre yılın üçüncü çeyreğinde elde edilen toplam gelir 3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıl bazında düşüş olsa da çeyrek bazda yükseliş var. Bu yıl çeyrek dönemlerde sırasıyla 2.2 milyar dolar, 2.57 milyar dolar ve 3 milyar dolar şeklinde yükseliş yaşandı. Faaliyet karı 927 milyon dolar olurken yine yıl bazında düşüş çeyrek bazda yükseliş yaşandı.

Yılın son çeyreğinde Nvidia oyuncu tarafında mevsimsel düşüşler bekliyor. Kurumsal ve otomotiv pazarında elde edilecek yükselişler bu düşüşü kapatacak. Firmanın son çeyrek tahmini yine 3 milyar dolar civarında.

https://www.techpowerup.com/261162/nvidia-announces-financial-results-for-third-quarter-fiscal-2020