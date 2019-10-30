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    Nvidia Ampere ile Ray Tracing performansını arttıracak

    GPU devi Nvidia Turing GPU’lu kartlarıyla teknoloji dünyasını ışın izleme teknolojisiyle tanıştırdı. Firma görünüşe göre önümüzdeki kartlarıyla performans sorununa odaklanacak.
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    Metehan Göktaş
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    Nvidia son dönemde yeni nesil Turing kartların Super sürümleri üzerinde çalışıyor. Gelen sızıntılara göre yeşil ekip diğer taraftan da Ampere için mesai ayırıyor. Yeni mimari enerji verimliliği ve performans alanında iddialı olacağa benziyor.

     

    Henüz net veriler paylaşılmasa da Ampere GPU’ları Turing yongalarına göre daha fazla Tensor Core’la gelecek. Ayrıca daha yüksek frekansta görev yapacak bu birimlerde gidilen geliştirmeler sayesinde kaydadeğer kazanım bekleniyor.

    Nvidia Ampere ile Ray Tracing performansını arttıracak
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    3D işleme motorundaki iyileştirme yeni konsollarla daha da ışıldayabilir

    Öte  yandan Nvidia’nın AMD karşısında avantajlı konumda kalmasını sağlayan ve Maxwell’den bu yana kullandığı 3D nesneleri işleme yönteminde de iyileştirmeye gidilecek. Ampere’de performans başlığında temel odağın burada yoğunlaşması beklenirken yöntemin sağladığı verimlilik avantajı sayesinde performans artışının yanı sıra önceki nesile göre daha verimli yongalar ortaya konabilecek. Ek olarak yeni nesil konsollarla gelecek oyunlarla bu donanımsal avantajın daha da belirginleşmesi olası.

    Nvidia Ampere ile Ray Tracing performansını arttıracak
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    Daha yüksek frekans daha düşük TDP'le

    Ampere’nin bir başka yüz güldürücek artısı ise daha yüksek kapasiteli bellekler olsa gerek. Ayrıca daha büyük çerçeve önbelleğinin yanı sıra Turing çözümlerine kıyasla 100-200 MHz düzeyinde frekans artışı da gelen bilgiler arasında. Başlı başına frekans artışı dahi performansa olumlu edecekken mimarisel geliştirmelerle birlikte Ampere oldukça etkileyici bir konuma gelebilir.

    Hız aşırtmada litografik dezavantaj

    Diğer taraftan yongaların Samsung’un 7 nm EUV sürecinden geçecek olması nedeniyle daha yüksek frekansa rağmen daha düşük TDP değeriyle gelebileceği tahmin ediliyor. Fiyatlandırma konusunda ise Nvidia ilk nesil Turing modellerinde bir hayli eleştirilmişti, görünüşe göre firma donanım tutkunlarının düşüncelerine kulak vermiş. RTX 2080/2080 Ti’ın yerini alacak kartların bir tık aşağıda fiyatlandırma ile karşımıza çıkması olası.

     

    Ayrıca Bkz. "Intel Core i9-9900KS dünyanın en iyi oyun işlemcisi iddiasında"

    Bu kadar olumlu haberden sonra olumsuz bir gelişmeye yer vererek sözlerimizi noktalayalım. Samsung’un  7 nm üretim süreci nedeniyle yeni kartlar 1.0 V altına kadar inen gerilimde çalışacağa benziyor. Bu her ne kadar ilk bakışta güzel gelse de hız aşırtma bakımından yeni modellerin seleflerinin gerisinde kalmasına neden olabilir. Son olarak Ampere yongalarını kalbinde barındıracak kartların önümüzdeki yılın ilk yarısında piyasaya sürülmesi bekleniyor.



    https://wccftech.com/nvidia-ampere-rumors-massive-rt-performance-uplift-higher-clocks-more-vram-lower-tdps-vs-turing/ Yorum Yaz
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