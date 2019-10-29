Intel Core i9-9900KS dünyanın en iyi oyun işlemcisi iddiasında

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Geçtiğimiz aylarda ilk detayları verilen ve tüm çekirdekleri 5GHz hızında çalıştırabilen Intel Core i9-9900KS işlemcisinin ne zaman satışa çıkacağı merakla bekleniyordu. Intel’in oyunculara özel hazırladığı yeni canavarı sınırlı sayıda piyasaya sürülecek.

Intel Core i9-9900KS Special Edition özellikleri ve fiyatı

Intel Core i9-9900KS Special Edition şeklinde adlandırılan işlemci geçen yıl piyasaya çıkan Intel Core i7-8086K ile aynı konsepti paylaşıyor. Yani yaygın olarak kullanıma sunulan değil de Intel’in yenilik odaklı çalışmalarını yansıtmak amacıyla sınırlı sayıda üretilen bir işlemci olacak.

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8 çekirdekli ve 16 izlek birimli olan Intel Core i9-9900KS işlemcisi 40 adet PCIe hattı kullanıyor. Tüm çekirdekleri aynı anda 5GHz seviyesine çıkarabilen işlemci taban olarak 4GHz seviyesini kullanıyor. Isıl tasarım gücü 127W iken akıllı ön bellek ise 16MB boyutunda.

Mevcut Z390 anakartları ile uyumlu olacak işlemci 3 yıl önceki bilgisayar sistemleri ile karşılaştırıldığında çoklu görevlerde yüzde 27, kare saniye oranlarında yüzde 35, 4K video düzenlemede yüzde 17 performans artışı sunuyor.

Ryzen 9 3950X ile rekabet edeceği düşünülen Intel Core i9-9900KS sınırlı sayıda olacağı için çok rekabet içerisine girmeyecek gibi duruyor. 30 Ekim tarihinde belirli bir süre için satışa çıkacak olan işlemci 513$ başlangıç fiyatına sahip olacak.

https://www.techpowerup.com/260561/intel-announces-core-i9-9900ks-worlds-best-processor-for-gaming-made-better