Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Core i9-9900KS dünyanın en iyi oyun işlemcisi iddiasında

    Oyuncuların merakla beklediği Intel Core i9-9900KS işlemcisi hayal kırıklığı yaratabilir. Tüm çekirdekleri 5GHz sınırına çıkaran bu canavar sınırlı sayıda satılacak.
    15 sa.
    2,5b
    8
    30
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Intel Core i9-9900KS dünyanın en iyi oyun işlemcisi iddiasında
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz aylarda ilk detayları verilen ve tüm çekirdekleri 5GHz hızında çalıştırabilen Intel Core i9-9900KS işlemcisinin ne zaman satışa çıkacağı merakla bekleniyordu. Intel’in oyunculara özel hazırladığı yeni canavarı sınırlı sayıda piyasaya sürülecek.

    Intel Core i9-9900KS Special Edition özellikleri ve fiyatı

    Intel Core i9-9900KS Special Edition şeklinde adlandırılan işlemci geçen yıl piyasaya çıkan Intel Core i7-8086K ile aynı konsepti paylaşıyor. Yani yaygın olarak kullanıma sunulan değil de Intel’in yenilik odaklı çalışmalarını yansıtmak amacıyla sınırlı sayıda üretilen bir işlemci olacak.

    Ayrıca Bkz. "Mixer bombaları ardı ardına patlatıyor"

    8 çekirdekli ve 16 izlek birimli olan Intel Core i9-9900KS işlemcisi 40 adet PCIe hattı kullanıyor. Tüm çekirdekleri aynı anda 5GHz seviyesine çıkarabilen işlemci taban olarak 4GHz seviyesini kullanıyor. Isıl tasarım gücü 127W iken akıllı ön bellek ise 16MB boyutunda.

    Mevcut Z390 anakartları ile uyumlu olacak işlemci 3 yıl önceki bilgisayar sistemleri ile karşılaştırıldığında çoklu görevlerde yüzde 27, kare saniye oranlarında yüzde 35, 4K video düzenlemede yüzde 17 performans artışı sunuyor.

    Ryzen 9 3950X ile rekabet edeceği düşünülen Intel Core i9-9900KS sınırlı sayıda olacağı için çok rekabet içerisine girmeyecek gibi duruyor. 30 Ekim tarihinde belirli bir süre için satışa çıkacak olan işlemci 513$ başlangıç fiyatına sahip olacak.



    https://www.techpowerup.com/260561/intel-announces-core-i9-9900ks-worlds-best-processor-for-gaming-made-better Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    No Way Out 14 sa. en beğenilen
    9900K'sı olanlar biosa girip raito yu x50 yapıyor oldu size 9900ks, boş ürün incelemesi yapmaya bile değmez.
    Yanıtla +31
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    onder.t 14 sa.
    Adamlar b*ku avuçla yemek üzereler. 14 nm’in yanında kaç tane artı oldu artık sayamıyorum. 14 mm++++ sürecinden miydi bu nesil? Yıllardır geçemedikleri 10nm sürecini atlayıp 2022’de 7nm’ye geçeceği iddiası dolanıyor.

    Şu yıla kadar sunucu ve kurumsalda hala güçlüydüler ama artık firmalar da Ryzen Epic ve Threadripper’a geçmeye başladılar.

    Hayır piyasada tek olmak biz tüketiciler için her zaman kötü. Bakalım neler olacak yakında.
    Adamlar b*ku avuçla yemek üzereler. 14 nm’in yanında kaç tane artı oldu artık sayamıyorum. 14 mm++++ sürecinden miydi bu nesil? Yıllardır geçemedikleri 10nm sü...
    Devamını Gör
    Yanıtla +19
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Feyzuli 11 sa.
    Soba almak isteyenler buyursunlar 14Nm+++++++++ 5Ghz.
    1 Yanıt Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Aether 1 sa.
    Bunu alan makineyi salona koysun. Oyun oynarken evin isinma maliyetini dusurursunuz. Saka degil.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    CoreXXX 2 sa.
    İntel çırpınıyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Musty3535123 3 sa.
    öyle demeyin, inteli destekleyelim, amd tekel olmasın :D
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kaptan666 3 sa.
    Çeyrek asırlık kural değişmiyor. Dengeli bir oyun bilgisayarında ekran kartı işlemcinin iki katı fiyatı olacak. Yani 2 kuruşluk ekran kartına 1 kuruşluk işlemci.

    2080 super veya 2080 ti aldıysan alınacak işlemci bu.
    2070 veya 2080 aldıysan 9700k veya 8700k

    2060 ve altına 9350kf veya ryzen 3600.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    deep14100 1 sa. kaptan666
    hocam 3600 e 2070 olmazmi darboğaz mi yapar
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ErTuFx 3 sa.
    Sadece oyun oynamak icin o kadar güc tüketen ve isinan bir islemciyi neden almali insanlar ? Intel yeni mimariye kadar pazar payini iyice kaybedecek.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    wolwes 4 sa.
    Oha 40 pci-e hattı mı tam nvlink içinmiş aslında bide quad channel getirse r.i.p x299.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Wilson Fisk 4 sa. wolwes
    bastan yapilan bir işlemciden ziyade iyi olanları secilmiş 9900k aslında bu işlemci 5 ghz yapılmış. o yüzden beklemem quad channel. oyle olsa yıkardı intel ortalığı. kendi platformunun topuğuna sıkmaz ayrıca onu amd yapıyor. 2 bin liranın üzerindeki 2700x i 999 liraya sattılar geçenlerde. intel hiç yeni seri çıkarınca bir öncekini ucuzlattı mı hayır milim oynamadı. seneye yaz da 3000 serisinde indirim olacak 4000 serisi çıkınca. yeni seri bu öncekine oranla kol böreği tadında diye de gitmiyor amd 2700x parasına çıktı 3700x ve 4700x diye bir şey çıkarsa 8 16 ben yine aynı civar bir fiyat beklerim. tabi dolar kuru denen bir illet var bizde o ne olur bilemiyorum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Dürüstİnsan 4 sa.
    İyi güzel ama standart bir kullanıcı için bu işlemciler fazla lüks kalıyor. Oyunlar için en önemli bileşen ekran kartı. Ayrıca oyunların daha hızlı çalışması açısından sistemde full SSD kullanmak da önemli artık.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    sniper23 5 sa.
    5 GHZ overclock yapmak ile uğraşmak istemeyenlerin 9900'u oluyor bu sanırım.

    Ama işin sonunda sönükte olsa 3950x'de cevap verme çabası gibi görünüyor veya 3700x mi diyelim?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    kaptan666 5 sa.
    Daha az yakıp daha hızlı gidiyor.
    5.0Ghz'e OC olmuş 9900K'dan 50W daha az yakıyor. 9900KS 5.2Ghz'e OC yapıldığında dahi 5.0Ghz'deki 9900K'dan 10-20W daha az yakıyor.
    PBO'su açık 3900x ile kıyaslarsak, 9900KS daha az yakıyor.

    Oyunlarda 5.2Ghz'e hız aşırtılmış 9900KS, 3900x PBO'ya
    Ashes of the Singularity: Escalation : %8.5
    Far Cry 5 : %29
    Final Fantasy XV : %6.4
    Grand Theft Auto V : %6.4
    Project Cars 2 : %25
    oranlarında fark atıyor.

    Web browser vs gibi tek işlemcili günlük kullanılan programlarda da önde.

    Video işleme, 3d render gibi uygulamalarda %20-25 geride kalmış.

    kaynak : https://www.tomshardware.com/features/intel-special-edition-core-i9-9900ks-benchmarked/2
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    oklawa 4 sa. kaptan666
    En iyi oyun işlemcisi diye pazarlıyorlar, paylaşılan testlere bakınca haklılarda.



    3950x listede yok, ne 3700x ne de 3900x yaklaşamamış 9900ks puanlarına.



    Zayıf olduğu konularda yine zayıf.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Wilson Fisk 6 sa.
    Fanatiklik yapmasak velev ki dogru soylediklerini dusunsek.kutudan cikar kullan en iyi oyun islemcisi bu olsa.ona kalirsa en iyi spor araba pagani desem sonucta fiyatina bakiyoruz degi mi?sen bu islemciye 500 kusur dolar etiket koy yurdum saticilari vergi sistemi onu bi 6 bin yapsin bi de su sogutma al en kazigindan oldu sana dunyanin en iyi oyun islemcisi.kimin icin bu paranin koymadigi insanlar icin.limited cikaracagi icin boyle gaz veriyor.insanlar bu tip urunleri koleksiyon degeri oldugu icin aliyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Six Feet Under. +84 darkaura +83 General. +81 khytr89 +70 Rachsuchtig +65 AsiretinMarjinalCocugu +40 kraix +39 onatba +34 Patren +31 a_y_k_u_t +30
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    2 Üye, 6 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    2463 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    intel, Intel Core i9-9900KS Special Edition ve
    3 etiket daha İşlemci Donanım Ekrem71
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili76,6b
    YouTube Kanalı251b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 12 dk. DJI'nın yeni drone modeli Mavic Mini'nin fotoğrafı sızdırıldı: Yalnızca bir avuç büyüklüğünde 42 dk. Xiaomi'den Apple Watch tasarımlı saat geliyor: İşte Mi Watch'un detayları 1 sa. Asus TUF Gaming VG249Q oyuncu monitörü tanıtıldı 1 sa. Xiaomi resmen açıkladı: Mi Note 10 beş arka kamera ile gelecek 2 sa. Microsoft, Rus hackerların 2020 Olimpiyatlarını hedef alabilecekleri konusunda uyardı 3 sa. Spotify beklentilerin üzerinde büyüyor 4 sa. Örümceklerin gözleri, yeni bir tür derinlik algılayıcı kameraya ilham veriyor 6 sa. Disney Plus’ın “The Mandalorian” dizisinden yeni bir fragman geldi 15 sa. GÖRÜNTÜLENEN Intel Core i9-9900KS dünyanın en iyi oyun işlemcisi iddiasında Sonraki Volkswagen elektrikli otomobil pazarında Tesla'yı geçmeyi hedefliyor 16 sa. Steam 'Cadılar Bayramı' indirimleri başladı: İşte dikkat çekenler 16 sa. iOS 13.2 çıktı! iPhone 11 modellerinin kameraları artık daha yetenekli 17 sa. Pentagon'un nükleer savaş sistemleri, 50 yıllık 'disket' teknolojisini terk ediyor 20 sa. Death Stranding resmen PC için duyuruldu! 20 sa. Yeni tasarımıyla AirPods Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 20 sa. Yeni nesil iPhone'lar 120 Hz ProMotion ekranla gelecek 21 sa. Bitcoin, kripto ve blockchain alanında savaşan süper güçler 21 sa. Intel üçüncü çeyrekte düşüşte 21 sa. Apple Watch Series 5 kutusundan çıkıyor ön inceleme 22 sa. Huawei yeni bir oyuncu yönlendiricisi tanıtacak 22 sa. Mixer bombaları ardı ardına patlatıyor 23 sa. TSMC en geç 4 yıl içinde 3nm sürecine geçmeyi planlıyor 23 sa. Volkswagen, Passat üretimi için Türkiye yerine Slovakya'yı seçebilir 1 gün Samsung'un SpaceSelfie aracı bir çiftliğe düştü 1 gün Lamborghini, 830 beygirlik yeni bir süper otomobil geliştiriyor 1 gün Şelale ekranlı televizyonlar geliyor 1 gün 2000 yıllık lens problemi çözüldü, devrim yolda 1 gün 5G destekli Vivo X30, Aralık ayında piyasaya sürülecek 1 gün Türkiye’de 3 milyon kişinin kişisel verisi sızdı! Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    askerliğin insana kazandırdıkları
    DH Forum
    İSLAMİYET GÜNEŞ GİBİDİR ÜFLEMEKLE SÖNMEZ !
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Koşarken kollarımızı neden bükeriz ?
    Uygulama Haber
    Sivrisinekler neden bazı kişilere daha fazla saldırır ?
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim