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Nvidia BIOS Editor (NiBiTor) v4.7 yayımlandı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
19,3b
1
20
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia BIOS Editor (NiBiTor) v4.7 yayımlandı
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Donanım severlerin alet çantısında bulundurduğu uygulamalardan biri de Nvidia tabanlı ekran kartları için hazırlanan NiBiTor yazılımı. Özellikle profesyonel kullanıcıları hedef alan ücretsiz yazılım ile ekran kartınızın BIOS'unu kontrol edebilir, daha yüksek performans için çeşit ayar ve optimizasyonlar da yapabilirsiniz. Yeni nesil ekran kartlarında pek karşılaşılmasa da bazı modellerde üretici tarafından gizlenmiş ve/veya devre dışı bırakılmış bazı fonksiyonların açılmasına da olanak tanıyan NiBiTor yazılımı 4.7 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı.

NiBiTor v4.7 ile gelen yenilikler şu şekilde;

  • GeForce 6200 TC desteği eklendi
  • GeForce Go 7300 desteği eklendi
  • GeForce Go 7400 desteği eklendi
  • GeForce 8400 GS (65nm) desteği eklendi
  • GeForce 8400M G desteği eklendi
  • GeForce 9400 GT desteği eklendi
  • Quadro FX 3600M desteği eklendi
  • GeForce 8400 GS desteği güncellendi
  • GeForce 8600 GT desteği güncellendi

Ayrıca bazı ufak hataların giderildiği de belirtilen NiBiTor v4.7'yi buradan indirebilirsiniz.


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gonuldagi 10 yıl
Madem verdiniz derinliklerinide öğretin :D
Merakta kaldım 8600 gt yanarmı, yanar abi :D
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(((TeAcHeR))) 10 yıl
bu programı gt260 için kullanamazmıyız mı acaba?
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
usb veya disket sürücüsü şart
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
bu progam sayesinde işlemciyi biosta oc eder gibi gpu ve memoryleri voltajlar dahil ayar edebliosnzz tbi tecrube ve bilgi gerekli herkez kalkışmasn ozellikle pahalı kartlarda..
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adilazimdegilx 10 yıl
Sağol fx57 çok işime yarayacak
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TangoEchoKilo 10 yıl
Bu Programla Overclockta yapılabılıyor mu ??
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