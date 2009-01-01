Nvidia BIOS Editor (NiBiTor) v4.7 yayımlandı

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Donanım severlerin alet çantısında bulundurduğu uygulamalardan biri de Nvidia tabanlı ekran kartları için hazırlanan NiBiTor yazılımı. Özellikle profesyonel kullanıcıları hedef alan ücretsiz yazılım ile ekran kartınızın BIOS'unu kontrol edebilir, daha yüksek performans için çeşit ayar ve optimizasyonlar da yapabilirsiniz. Yeni nesil ekran kartlarında pek karşılaşılmasa da bazı modellerde üretici tarafından gizlenmiş ve/veya devre dışı bırakılmış bazı fonksiyonların açılmasına da olanak tanıyan NiBiTor yazılımı 4.7 sürüm numaralı yeni versiyonu yayımlandı.

NiBiTor v4.7 ile gelen yenilikler şu şekilde;

GeForce 6200 TC desteği eklendi

GeForce Go 7300 desteği eklendi

GeForce Go 7400 desteği eklendi

GeForce 8400 GS (65nm) desteği eklendi

GeForce 8400M G desteği eklendi

GeForce 9400 GT desteği eklendi

Quadro FX 3600M desteği eklendi

GeForce 8400 GS desteği güncellendi

GeForce 8600 GT desteği güncellendi

Ayrıca bazı ufak hataların giderildiği de belirtilen NiBiTor v4.7'yi buradan indirebilirsiniz.