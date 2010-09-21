Nvidia, CUDA x86'yı duyurdu: CUDA artık tüm x86 sistemlere açık

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, 2011 yılı için geliştirmekte oldukları Kepler mimarisine ek olarak firmasının üzerinde çalıştığı diğer yeni teknolojilerden de bahsetti. GeForce, Quadro ve Tesla serisi ekran kartları yani kendi geliştirdikleri grafik yongalar için CUDA programlama dilini geliştiren Nvidia, bu konuda stratejik bir karara imza atarak, CUDA x86'yı geliştirdi. PGI (The Portland Group) ile iş birliğine giden Nvidia, CUDA C derleyicisinin x86 versiyonu ile birlikte artık kendi GPU'larının olmadığı tüm x86 sistemlerde de CUDA uygulamalarının geliştirilmesine ve çalıştırılmasına olanak tanıyor. CUDA x86 ile birlikte tüm bilgisayar ve sunucu sistemleri kapsama alanına Nvidia, Intel ve AMD işlemcilerin paralel yürütme için sahip olduğu çok çekirdekli yapı ve SIMD (Single Instruction Multiple Data) yeteneklerinden faydalanılması hedefleniyor.
The Portland Group yöneticisi Douglas Miles açıklamasında x86 için geliştirilen CUDA C derleyicisinin, CUDA Fortran ve PGI'ın, çok çekirdekli x86 sistemler için optimize ettiği Fortran ve C derleyicilerine mükemmel bir tamamlayıcı olacağını ifade etti. CUDA x86'nın, Kasım ayında düzenlenecek Super-bilgisayar 2010 konferansında tanıtılması beklenirken, ne zaman hazır olacağı ise henüz açıklanmadı.
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İnsanlar gerçekten doğası gereği nedense takdir görmek istiyor doğrusu. Belki eldeki imkanlar belki "ben bu bilgimi nasıl olur daha iyi pazarlayıp kendimi daha iyi satarım" diye düşünmeyince zamanı Osmanlıda Ahilik tarikatında bölgesel hocalar gibi insanlara bir şeyler anlatmak gaye oluyor. Yani ne bölgede ve gölgede kadı olmak nede bölgenin dayısı olmak ( Dayılık ta aslında osmanlının kuzey afrikaya gönderdiği kalıcı koruma ordularının başındakileri belirlemek için geliştirilmiş sistemdir ) amaç olmayınca, medrese eğitimi eksikliği ve Yunus, Mevlana kadar hak ve insan aşkının ruhta olmayınca böyle görüntüler ortaya çıkmıyor değil.
İşin komik yanı bu konu o zaman ciddi olarak tartışılsaydı belki teknik açıdan bile haksız durumlarda kalabileceğimiz durumlar oluşabilecekken, OTDÜ Cuda sertifikası haberinden sonra kimsenin çok fazla tutunacak dalı da kalmadı. Yani siz birey/üye olarak yalın bir isim altında çok şeyler veya değerli birçok şey söylemiş olabilirsiniz fakat pek önemi olmuyor ne yazık ki. Ancak sizin söylediklerinizi 4-5 ay sonra haber yapıp aynı forumda yayınlanınca ve teknolojinin nimetlerinden üstelik ODTÜ gibi bir kurum içerisinde yard. doçent tarafından söylenince teknoloji ayakta alkışlanıyor.
Nasrettin Hoca yemekte kürkü bahane etmişti. Sanallaşan dünyada şimdi birbirlerimizin sayfalarda resmini göremediğimiz için üzerimizdeki kıyafetlerden ziyade ünvanlarına bakarak insanların söylediklerini değerlendirmeye almak demek sanırım Nasrettin Hoca vari açıklanacak olsa "Ünvanıma inanın ünvanıma" olurdu sanırım ancak...
tokatı çarpıp gitmiş helal olsun
bakın nVidia ne yazmış dokümanına;
CUDA: C on the GPU isi.edu/...
Şuraya da bakarsanız daha detaylı fikriniz olur; drdobbs.com/...
Tamam CUDA programlama dili değil asıl konumuz olan CUDA x86 ile ilgili mesajlar yazın daha da uzamasın bu tartışma
@Waveform, CUDA ile GPU programlandığı falan yok. Öyle bir yakıştırma falan da yok. Verilen bilgiler yanlış olunca sizler de böyle yorumlar yazmaya başlıyorsunuz. Bazı şeylerin sana göresi bana göresi olmaz. Ben şimdi buraya yazsam desem ki "bana göre Tegra denilen platformu vestel çıkarıyor" bu ne derece doğru olur (keşke vestel çıkarsa, buna çok sevinirdim)..
Adamlar dokümanlarında zaten CUDA için C / C++ programlama dillerinin kullanıldığını yazıyor, siz çıkıp CUDA programlama dilidir diyorsunuz. Olay iyice nasrettin hoca fıkralarına döndü..
CUDA bir mimari, programlama dili falan değil.. Bu kadar itiraz oluyor kimse gidip nVidia nın sayfasına bile bakmıyor.. bakınız CUDA neymiş (sahafiec linkini vermiş zaten); nvidia.com/...
@ultiMance
CUDA programlama dili ile oluşturulmuyor..
bu arada @sahafiec, hocam GPU lar da programlama dili yardımı ile oluşturulmuyor. Dil olarak kullanılan bir dil var ama programlama dili değil.
Verilog, VHDL gibi diller kullanılıyor ama bunlar programlama dili kategorisinde değil de donanım tanımlama dili kategorisinde yer alıyor.
"VHDL - VHSIC hardware description language"
"VHSIC - very-high-speed integrated circuit"
özet olarak;
Sandybridge ne kadar programlama diliyse CUDA da o kadar programlama dili..
VHDL'i hiç kod görmeden görsel de kullanabilirsin ama "hardcore programming" olarak notepad ile de yazabilirsin.
aradaki farkı biliyorsan programlama dilinin ne kadar genel bir tabir olduğunu biliyorsun zaten.
bu geniş çerçeve içerisinde herkes için anlaşılır bir misal verdim özellikle GPU derken.
bu arada bu konulara bu detay seviyesinde girirsek her zaman, ki bu mühendisin doğasında olan birşey, bu forumda çok az sayılı kişilerle iletişim kurabiliriz. sana hitaben bir önceki mesajımda bunu kastetmiştim, haberlerin herkes tarafından anlaşılabilmesi adına bazı detaylar ve derinlikler basitleştiriliyor...
Bazı insanlar sadece haber metnini okuyor, yorumları okumadan geçenler var. O nedenle haber metninin düzeltilmesini istiyorum..
bazı konularda bazı şeylerin daha basit ve ya yanıltıcı gibi yazılmış olması genelde bilgisizlikten değil.
daha fazla geniş kitleye hitap edip anlaşılırlık ve basitlik adına teknik detay ve doğruluktan verilen ödün...
Yanlış bilgiler ile yola çıkılınca da başka başka yerlere varılıyor..
Arkadaşım cuda programalama dili değilse ne bize bir açıklarmısın?
Şurayı iyi oku:
CUDA (Compute unified device architecture), GPU (Graphics Processing Unit) için NVIDIA'nın sunduğu C programlama dili tabanlı IDE (Integrated Development Environment)'tir.
PathScale tabanlı bir C derleyicisi ve C ile yazılmış algoritmaların GPU üzerinde çalışmasını sağlayan geliştirme araçları kümesidir.Özetlemek gerekirse CUDA programlama diliyle oluşturulmuştur.
"ARKADAŞLAR CUDA BİR PROGRAMLAMA DİLİ DEĞİL"..
CUDA (Compute unified device architecture), GPU (Graphics Processing Unit) için NVIDIA'nın sunduğu C programlama dili tabanlı IDE (Integrated Development Environment)'tir.
PathScale tabanlı bir C derleyicisi ve C ile yazılmış algoritmaların GPU üzerinde çalışmasını sağlayan geliştirme araçları kümesidir.Özetlemek gerekirse CUDA programlama diliyle oluşturulmuştur.