Nvidia, CUDA x86'yı duyurdu: CUDA artık tüm x86 sistemlere açık

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, 2011 yılı için geliştirmekte oldukları Kepler mimarisine ek olarak firmasının üzerinde çalıştığı diğer yeni teknolojilerden de bahsetti. GeForce, Quadro ve Tesla serisi ekran kartları yani kendi geliştirdikleri grafik yongalar için CUDA programlama dilini geliştiren Nvidia, bu konuda stratejik bir karara imza atarak, CUDA x86'yı geliştirdi. PGI (The Portland Group) ile iş birliğine giden Nvidia, CUDA C derleyicisinin x86 versiyonu ile birlikte artık kendi GPU'larının olmadığı tüm x86 sistemlerde de CUDA uygulamalarının geliştirilmesine ve çalıştırılmasına olanak tanıyor. CUDA x86 ile birlikte tüm bilgisayar ve sunucu sistemleri kapsama alanına Nvidia, Intel ve AMD işlemcilerin paralel yürütme için sahip olduğu çok çekirdekli yapı ve SIMD (Single Instruction Multiple Data) yeteneklerinden faydalanılması hedefleniyor.

The Portland Group yöneticisi Douglas Miles açıklamasında x86 için geliştirilen CUDA C derleyicisinin, CUDA Fortran ve PGI'ın, çok çekirdekli x86 sistemler için optimize ettiği Fortran ve C derleyicilerine mükemmel bir tamamlayıcı olacağını ifade etti. CUDA x86'nın, Kasım ayında düzenlenecek Super-bilgisayar 2010 konferansında tanıtılması beklenirken, ne zaman hazır olacağı ise henüz açıklanmadı.