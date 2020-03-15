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    Nvidia’dan oyunculara çağrı: Grafik gücünüzü koronavirüs araştırmalarına ayırın

    Grafik teknolojileri pazarının hakimi durumundaki Nvidia oyuncu sistemi sahiplerine bir çağrı yaparak boşta bekleyen grafik gücünü koronavirüs araştırmasına sunmalarını istedi.
    5 gün
    7,4b
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    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nvidia’dan oyunculara çağrı: Grafik gücünüzü koronavirüs araştırmalarına ayırın
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    Ortalama bir oyuncu sistemi topladıysanız aslında hatırı sayılır bir grafik gücüne sahip durumda oluyorsunuz. Bu grafik gücü oyun oynamadığınız durumlarda ise boş bir şekilde beklemiş oluyor. Elbette enerji tüketimi açısından gerekli ancak bu boşluk esnasında bilime katkı da yapabilirsiniz.

    Nvidia çağrı yaptı

    Folding At Home girişimi uzun süredir boşta bekleyen grafik güçlerini bilimsel araştırmalar için kullanmaya çalışıyor. Pek çok problem yanında farklı virüs türlerinin araştırılması için de grafik gücü sağlanıyor.

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    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs nedeniyle Overwatch ve Call of Duty maçları iptal edildi"

    Nvidia sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıda oyuncuların boşta bekleyen grafik güçlerini koronvirüs araştırmalarına sunmalarını istedi. Bunun için Folding at Home platformu referans gösterildi. Nvidia herhangi bir marka ayırt etmediği için tüm oyun bilgisayarları için geçerli.

    Dünyayı adeta kasıp kavuran koronavirüs salgını için zamanın çok büyük bir önemi var ve bu konuda yapılacak her katkı önemli. Bu bakımdan küçük de olsa herkesin elinden geleni yapması gerekiyor.

    Folding at Home sayfası



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Jon_Kar 5 gün en beğenilen
    Nvidia o kadar önemsiyorsa o projeye beleş kart versin
    2 Yanıt Yanıtla +80
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    CleanCoders (Fatih ) 5 gün Jon_Kar
    vermediğinden emin misin.
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    Merigold (furkan dgnr) 5 gün Jon_Kar
    aynen, geforce now'ın sunucularını ve donanımını bu işe ayırsın madem
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    WB 5 gün
    Abartmadan destek olunabilir, sanki 24 saat buna calisacakmis gibi yorumlar atilmis.



    Bence guzel bir uygulama, sms ile 5-10tl bagista bulunmak gibi bir sey
    Abartmadan destek olunabilir, sanki 24 saat buna calisacakmis gibi yorumlar atilmis. Bence guzel bir uygulama, sms ile 5-10tl bagista bulunmak g...
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    extra34 5 gün
    Kart eskiyecekmiş yıpranacakmış bilmem ne. Hanginiz kart yıprandı diye gitti yeni aldı acaba. Ayda 10-20 liralık elektrik yakacak kadar açsanız yine bi fayda sağlarsınız.
    Kart eskiyecekmiş yıpranacakmış bilmem ne. Hanginiz kart yıprandı diye gitti yeni aldı acaba. Ayda 10-20 liralık elektrik yakacak kadar açsanız yine bi fayda s...
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    Yanıtla +21
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    Yorumlar (27) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 gün
    Sen ver bi RTX 2080 falan ben işlem gücünü ayırırım koronavirus araştırmalarına Envidya. Bekara karı boşatıyor anasını satim.
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    f 22 raptor (Metehan Talih) 3 gün GuvenDMRK
    Ben ziyadesiyle iyi besliyorum knk aynen haklısın covid19 lavaratuvar virüsü abd üzerimize uçaktan zehir sıkıyor birde haarp var abd deprem yaptırıyor dünyayı reptilian ırkı faln yönetiyor zaten dünya üzerinde hiç kendiliğinden virüs varolmadı veba aids domuz gribi hep lavaratuvarda üretildi kara vebayı uzaylılar attı knk aynen haklısın
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    Executor Arhentir (Erdem ) 4 gün
    DH Bonic grubu vardı[email protected] kasıyorduk
    PCV'yi deli gibi sömürüyordu
    Hala aktif olan var mıdır bilmiyorum.
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    Psikobat (ozan ) 4 gün
    folding.extremeoverclocking.com/...

    Eskiden aktif katılmışım hatırlıyorum.
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    DH Misafiri 4 gün
    Peki bu nasıl yapılıyor?
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    DH Misafiri 4 gün
    bitcoin kazarlar onla ya hikaye reklam
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    GuvenDMRK (Barish Yenicag) 5 gün
    Valla koronayı araştıran bilimisnsanlarınn çoğunluğu bu virüsün labratuar ortamında ortaya çıktığı konusundan hemfikir, haliyle bunun antivirüsüde (panzehiri) virüs ile eşlenik olrk geliştirilmiş vaziyettedir, yani çözümü hâlihazırda zaten mevcuttur, sadece ortaya çıkartmayı (sonuçları/etkilerini/ ne sürede neler yapabildiğini takip etmek amacıyla) bekletiyorlardır, canları istediğinde aha da aşısını bulduk v.s. fln diyerek çıkartırlar.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 5 gün
    Nvidea savunanlarıda gördümya şu konuda daha ne diyeyim.Nvidea size acıyıpta üç kuruş indirim yapıyor mu?Zamanında amd yokken piyasada tekel konumdayken istediği gibi öttürüyormuydu.
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    ozgur_298 (Özgür Mutlu) 5 gün
    Yapmak isteyenlere tavsiye. OC varsa orjinal ayara dödürün çünkü siz durdurana kadar full yükte çalşıyor. Birkaç saat bırakayım dedim döndüğümde CPU 94 Gpu 87 derecedeydi. Sürekli böyle çalışırsa ve 80+ sertifikası olan bir psu nuz yok ise bozulma ihtimali birhayli artacaktır.
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    7395 kez okundu.
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