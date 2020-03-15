Nvidia’dan oyunculara çağrı: Grafik gücünüzü koronavirüs araştırmalarına ayırın

Tam Boyutta Gör

Ortalama bir oyuncu sistemi topladıysanız aslında hatırı sayılır bir grafik gücüne sahip durumda oluyorsunuz. Bu grafik gücü oyun oynamadığınız durumlarda ise boş bir şekilde beklemiş oluyor. Elbette enerji tüketimi açısından gerekli ancak bu boşluk esnasında bilime katkı da yapabilirsiniz.

Nvidia çağrı yaptı

Folding At Home girişimi uzun süredir boşta bekleyen grafik güçlerini bilimsel araştırmalar için kullanmaya çalışıyor. Pek çok problem yanında farklı virüs türlerinin araştırılması için de grafik gücü sağlanıyor.

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Ayrıca Bkz. "Koronavirüs nedeniyle Overwatch ve Call of Duty maçları iptal edildi"

Nvidia sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıda oyuncuların boşta bekleyen grafik güçlerini koronvirüs araştırmalarına sunmalarını istedi. Bunun için Folding at Home platformu referans gösterildi. Nvidia herhangi bir marka ayırt etmediği için tüm oyun bilgisayarları için geçerli.

Dünyayı adeta kasıp kavuran koronavirüs salgını için zamanın çok büyük bir önemi var ve bu konuda yapılacak her katkı önemli. Bu bakımdan küçük de olsa herkesin elinden geleni yapması gerekiyor.

Folding at Home sayfası

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