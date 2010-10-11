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Nvidia Fermi ilk defa 100$'ın altında: GeForce GT 430 lanse edildi

8 yıl
4,5b
1
31
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia bugün yaptığı açıklamayla GeForce GT 430 modelini duyurdu. Rakibi AMD'den 10 ay sonra giriş seviyesine yönelik DirectX 11 çözümü sunmaya başlayan Nvidia, GeForce GT 430'un kendi sınıfında yüksek satış rakamlarına ulaşacağını belirtiyor. Fermi mimarisini temel alan GF108 kodlu yeni grafik yongasını kullanan GeForce GT 430'un öncelikli hedefi kısaca HTPC olarak bilinen ve oturma odalarını hedef alan çok fonskiyonlu medya bilgisayarları olacak.

Nvidia Fermi ilk defa 100$'ın altında: GeForce GT 430 lanse edildi
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Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi 96x paralel işlem birimine sahip olan GeForce GT 430, 128-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor. Üreticilerine tercihine bağlı olarak GDDR3 veya GDDR5 bellekle konfigüre edilebilen GeForce GT 430'un, maliyetlerden ötürü daha çok GDDR3 versiyonuyla pazarda yer bulması beklenirken, öne çıkmak isteyen üreticiler, özel modellerinde GDDR5 bellek te kullanacaklar. Grafik işlem birimi 700MHz'de, paralel işlem birimleri 1400MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartının, bellek tercihine bağlı olarak 25.6 - 28.8 GB/saniye seviyesinde bant genişliği sunuyor.

Nvidia'nın açıkladığı resmi rakamlara göre yük altında en yüksek güç tüketim değeri 49 Watt olan ekran kartı, CUDA, PhysX, 3DVision ve PureVideo HD teknolojilerine destek sunuyor. 3D Blu-ray uyumlu olduğu belirtilen yeni çözüm, yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunarken, görüntüleri üzerinde yer alan DVI, HDMI 1.4a ve tercihe bağlı seçenek olduğu için her modelde olmasa bile bir kısmında yer alacak VGA çıkışlarıyla aktaracak.

Nvidia Fermi ilk defa 100$'ın altında: GeForce GT 430 lanse edildi
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Hem düşük profilli hem de tam boyutlu baskılı devre seçeneklerine sahip olan GeForce GT 430'un tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatı 79$ olarak açıklandı.


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::Ashes:: 8 yıl
1 sene önce 100dolar altındaki piyasaya önem veriliyordu hatta kaç zamandır..
Ama şimdi hiç önemsenmiyo yaptıkları kartlar 200dolar ve üstünde FP oluyor..
Hd4770 100dolar altından çıktı piyasaya..
şimdiki hd5750 kıvamındaydı..
hd5750 130 dolar dan aşşa bulunmuyor..1 sene geçmesine rağmen..
yada hd 5670 hd4770 daha güçsüz ama yinede aynı fiyat..
yıl geçtikçe ucuzlar ama ucuzlamıyo işte bu başarısız nvidia yüzünden olsa gerek..
Gtx460ı çıkardı 6xx serisi geliyo..
diğerlerinde bir FP yapamadı doğal olarak fiyatlarda oynama olmadı..
Sürücü güncellemeleri açık test etsen Hd5850 şuan Gtx 470le yarışıyor..
Gtx460 256bitde hd5830un gerisinde..
192biti de hd5770le yarışır düzeyde..
yani şöyle yapsa bişe demicem..
gtx470i gelir hd5850 fiyatına koyar pyscx cuda gibi avantajlarını dx11 başarımını alalım..
yok ölede yapmıyor..
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vidoko 8 yıl
bide 100 dolar altı vermişlerya çok sevindik :) bravo nviidi
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yc#1 8 yıl
2 GB belleği koyarsan peynir ekmek gibi satar.
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(((TeAcHeR))) 8 yıl

yc#1

2 GB belleği koyarsan peynir ekmek gibi satar.

evet evet kespır ne biçim satar bunu 2gb süper kart diye
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yenerbalcı 8 yıl

yc#1

2 GB belleği koyarsan peynir ekmek gibi satar.


artık ramler daha pahalı bugün 2gb ram alamaya kalkış en az 65 - 70 tl
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huseyincarnege 8 yıl
özeliklerine göre performansı buysa cok yazık parayı boşa atmaktan farksız değilmi vala 98tl ati4650 var daha iyi duruyo :)
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LAVMAN 8 yıl
@cestvrai

o listede gtx275 280 i gecmiş vaybe
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marvinous 8 yıl
Nvidia bu sene s...tı desek saçma mı olur acaba? :)
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demircibu 8 yıl

pisahmet

Nvidia bu sene s...tı desek saçma mı olur acaba? :)

nvidia tüm herşeyi bu kart üzerine planlamışdır zaten sanırım nvidia batıyor gtx 460lar vs dekor zaten 3-5anca satmışdır
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Batuist 8 yıl
HTPC için böyle ufak fana sahip kartlar uygun değildir.. ya büyük olcak ya olmicak.. aksi halde bir sinek vızıldaması hiç eksik olmaz..
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K.Kahriman 8 yıl
kartta 4 rop var işlem gücü (aa ve af bakımından) çok düşük anca film izlenir bu kartla . bir bakıma gt 220 (8rop -48 shader) gibi bir kart 4 rop ve 96 shaderi var . gt 220 den tek artısı dx 11 olması.
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M@U 8 yıl
Acelesi yoktu...


Gerçi şu laf üzerine herhangi bir şey söylemek doğru olmaz:

Rakibi AMD'den 10 ay sonra giriş seviyesine yönelik DirectX 11 çözümü sunmaya başlayan Nvidia, GeForce GT 430'un kendi sınıfında yüksek satış rakamlarına ulaşacağını belirtiyor.



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hapocod 8 yıl
ben şahsen ekran kartı tavsiyesi isteyen birisine önermem bu kartı gt240 100 tl iken zor satılır bu kart

GeForce GT 430'un öncelikli hedefi kısaca HTPC olarak bilinen ve oturma odalarını hedef alan çok fonskiyonlu medya bilgisayarları olacak.
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Dovahkiin 8 yıl
GTS450, GTS250 güncellemesi oldu.
GTS430 da, GT240 güncellemesi gibi birşey heralde öyle anladım.
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Dovahkiin 8 yıl

Riqimaru

GTS450, GTS250 güncellemesi oldu.
GTS430 da, GT240 güncellemesi gibi birşey heralde öyle anladım.



Bu ne ya yeni nesil GT240 sonunda geldi diye düşünmüştüm, şimdi baktım GT220'yi bile zor geçiyor... Daha pahalıya hiç gücü olmayan kart çıkarmışlar boş yere...


Epic fail kart...
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trakya1923 8 yıl
128 bit dirext 11 destek --- 79$ oldukça uygun.
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demircibu 8 yıl
fermilerin serçesi diyelim buna
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Man From Atlantis 8 yıl
Fermi 131 olmuş bu
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Furkán 8 yıl

demircibu

fermilerin serçesi diyelim buna


Bencede..
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