Nvidia Fermi ilk defa 100$'ın altında: GeForce GT 430 lanse edildi

Nvidia bugün yaptığı açıklamayla GeForce GT 430 modelini duyurdu. Rakibi AMD'den 10 ay sonra giriş seviyesine yönelik DirectX 11 çözümü sunmaya başlayan Nvidia, GeForce GT 430'un kendi sınıfında yüksek satış rakamlarına ulaşacağını belirtiyor. Fermi mimarisini temel alan GF108 kodlu yeni grafik yongasını kullanan GeForce GT 430'un öncelikli hedefi kısaca HTPC olarak bilinen ve oturma odalarını hedef alan çok fonskiyonlu medya bilgisayarları olacak.

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi 96x paralel işlem birimine sahip olan GeForce GT 430, 128-bit bellek veri yolu desteği ile geliyor. Üreticilerine tercihine bağlı olarak GDDR3 veya GDDR5 bellekle konfigüre edilebilen GeForce GT 430'un, maliyetlerden ötürü daha çok GDDR3 versiyonuyla pazarda yer bulması beklenirken, öne çıkmak isteyen üreticiler, özel modellerinde GDDR5 bellek te kullanacaklar. Grafik işlem birimi 700MHz'de, paralel işlem birimleri 1400MHz'de ve bellekleri de 1800MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartının, bellek tercihine bağlı olarak 25.6 - 28.8 GB/saniye seviyesinde bant genişliği sunuyor.

Nvidia'nın açıkladığı resmi rakamlara göre yük altında en yüksek güç tüketim değeri 49 Watt olan ekran kartı, CUDA, PhysX, 3DVision ve PureVideo HD teknolojilerine destek sunuyor. 3D Blu-ray uyumlu olduğu belirtilen yeni çözüm, yüksek tanımlı videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği sunarken, görüntüleri üzerinde yer alan DVI, HDMI 1.4a ve tercihe bağlı seçenek olduğu için her modelde olmasa bile bir kısmında yer alacak VGA çıkışlarıyla aktaracak.

Hem düşük profilli hem de tam boyutlu baskılı devre seçeneklerine sahip olan GeForce GT 430'un tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatı 79$ olarak açıklandı.