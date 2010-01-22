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Nvidia, Fermi tabanlı DirectX 11 kartlarını iş ortaklarına vermeye hazırlanıyor

9 yıl
14b
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39
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia, Fermi tabanlı DirectX 11 kartlarını iş ortaklarına vermeye hazırlanıyor
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Nvidia teknik özelliklerini bir süre önce açıkladığı Fermi tabanlı GF100 GPU'sunu ve kartları Şubat ayı ile birlikte iş ortaklarına sağlamaya başlıyor. Bir süredir saat hızları ve güç tüketim değerleri üzerine yoğunlaşan Nvidia'nın üretim için belirlenen temel spesifikasyonu tamamlayarak Şubat ayı ile birlikte DirectX 11 destekli yeni nesil grafik çözümlerini iş ortaklarına sağlaması bekleniyor.

Yüksek performans segmenti için hazırlanan hemen her yeni modelde olduğu gibi ilk etapta Nvidia kontrolünde üretilen hazır kartlar sunacak olan iş ortaklarının ilerleyen aylarda sadece GPU alarak kendi özel kartlarını da üretebilecekler. Ancak bu noktada GPU'nun yüksek üretim maliyetleri ve karmaşık yapısı, özel tasarımlı modeller konusunda iş ortaklarını daha muhafazakar davranmasına neden olabileceği söyleniyor.

Özel tasarımlı ekran kartları konusunda Fermi tabanlı orta segment çözümlerde daha rahat etmesi beklenen üreticiler, bu modeller için iyimser tahminle ikinci çeyreğin sonlarını beklemek durumuna kalabilirler. Zira Mart ayında satışa sunulması beklenen yüksek performans sınıfı Fermi modellerinden sonra daha düşük maliyetli orta segment çözümlerin lanse edilmesi birkaç ayı bulacak gibi görünüyor. Fermi tabanlı GF100 GPU'sunu kullanan GeForce GTX 380 modelinin tek GPU'lu en hızlı ekran kartı olarak lanse edilmesi beklenirken, aynı zamanda maliyeti en yüksek kartlardan da birisi olması bekleniyor.


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CoreXXX 9 yıl
millet piyasa uzmanı olmuş valla, ama kesin bişey varki kartlar kendini yakdığı gibi cebide yakacak. şimdi eğer 1200 tl olursa 5870 i yüzde 20-30 geçerse pek bi işe yaramaz, çünkü nereden baksanız ati yüzde 30 felan indirim yapar, epeydir indirim yapmadu çünkü bunları birleştirip toplu yaparsa 2 adet 5870 fiatına gtx380 olurki bu nvidianın bitmesi demekdir.
yinede çıkmadan çok üstünde konuşulmasını ben sevmiyorm. çünkü yaptığımız tahminlerde yanılma olursa(adı sütünde tahmin)
ürün çıkınca sen şunu yazmıştın diye alıntı yapıp yalancı konumuna düşürüyorlar.
o yüzden doğmamış çocuğa don biçmeyelim
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LimonKolonyasi 9 yıl
böyle bişey olabileceğine gerçekten inanıyor musunuz? hayatınızda 1200den piyasaya giren ekran kartı gördünüz mü? ben görmedim açıkcası ya da gördüysem de hatırlamıyorum
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Batuist 9 yıl
GF100ü 28nm ile ürettiklerinde maliyet avantajınıda kullanırlarsa daha düşük güç tüketim konusunda da ilerleme olursa o zaman alınabilir bir seviyeye gelir.. Ha çok performanslı olur o ayrı ama tek kriterin salt performans olduğunu düşünmüyorum satın almalarda...
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IhtiyarDelikanli 9 yıl
laptoplara geldi bile GT330 DX11 Destekliolarmı acaba merak konusu
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Source 9 yıl

IhtiyarDelikanli

laptoplara geldi bile GT330 DX11 Destekliolarmı acaba merak konusu


Onlar DirectX 11 değil.
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XRacer 9 yıl
Hiç boşuna hayal kurmayın ucuz olur mu diye.
Büyük, maliyetli ve gecikmiş bir GPU + aşırı ısındığı için daha pahalı bir soğutucuya ihtiyaç duyacağı kesin.

Kesinlikle.Çok pahalı olacaktır bence de.Üretim maliyetinin yüksekliğinden,ısısından ve performansından bahsediliyor sürekli.Bu 3lüyü barındıracaksa ucuz olmasını beklememek gerek.
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SaLoVoLa 9 yıl
bencede pahalı olur ancak dediğinizgibi öyle abartı olmaz 5870 lerden 100-200 tl fark olur performansıda aşağı yukarı aynı olur. ancak bu yeni kartların bize faydası alıp kullanmamız açısından değil bu kartlar gtx2xx serisi kartların fiyatında tahminimce %35-%40 lara varan indirim sağlayacakjtır. aynı şekilde atide 5xxx serisi kartlarında indirime gidecektir. bizde rahat rahat fiyat performans kralı 5850 alabilecek duruma geliriz. kartın tr ye girişi martın başında gerçekleşir. TR artık eskisi gibi değil avrupada ne zaman piyasaya sürülürse aynı hafta bizim piyasalarada girer. iş ortaklarına verilen referans kartlara iş ortakları hiç bir şey yapmnıyor ki üzerine bir zotac etiketi yağıştırıyor geri kalan herşeyi aynı hatta o zotac etiketi de sıcaklıktan sökülüp gidiyor :D ancak gigabyte gibi markalar dikkat ederseniz nvidia kartları piyasaya çıktıktan belli bir süre sonra kendi çözümleriyle kartı piyasaya sürüyor. çünkü üzerinde bazı çalışmalar yapıyor. ben artık ekran kartına markaya önem veriyorum zotac kullandıktan sonra. ilk işim gigabyte ekran kartı almak olacak...
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stradosphere 9 yıl
@mzkaplan
Türkiye gibi bir ülkeye emin ol 2-3 taneden fazlası gelecektir.Hatırlarsan 5xxx seriside geldi kısa süre içerisinde.
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hellteam 9 yıl
Maliyet düştüğü zaman tüketiciye de baya yansıyacaktır.Yeni çıkacak olan bi kartın ,piyasada tutunmuş kartlara karşı vereceği f/p rekabeti önemli

Nvidia çok yüksek fiyattan satmaya kalkarsa zarar edecektir.Maliyeti düşürene kadar sürümden kazanmaya daha çok önem vermeli

Herkes 1000tl ye kart alamaz sonuçta
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Master_Evil 9 yıl
ortalık karışacak
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fukarakoala 9 yıl
Bakın nvidia 5970 den hızlıyız diyorsa fiyatıda o kadar yukarı ceker(testlerin dogrulugu tartışılır)Birde cuda ve benzerilerini koyuyor.Buda cebimize 1400-1500 den baslıcak mın fıyatları gosterıyor belkı avrupada 1000-1200 arası olur ama bize gelene kadar fiyat uçar gider
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spaydix 9 yıl
fermi gtx 380 in türkiye vatan bilgisayar satış rakamını tahminen yazıyorum 1,780 türk lirası =_=
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Source 9 yıl

spaydix

fermi gtx 380 in türkiye vatan bilgisayar satış rakamını tahminen yazıyorum 1,780 türk lirası =_=


Vatanı bilmemde GTX 380 türkiye fiyatı 950-1050TL GTX 360'da 750-850 arasında olacağını tahmin ediyorum.
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Source 9 yıl
Umarım martta çıkartabilirler.
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mzkaplan 9 yıl
martta türkiyeye gelmez. gelsede 2 tane getirirler o kadar..
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