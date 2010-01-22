Nvidia, Fermi tabanlı DirectX 11 kartlarını iş ortaklarına vermeye hazırlanıyor

Nvidia teknik özelliklerini bir süre önce açıkladığı Fermi tabanlı GF100 GPU'sunu ve kartları Şubat ayı ile birlikte iş ortaklarına sağlamaya başlıyor. Bir süredir saat hızları ve güç tüketim değerleri üzerine yoğunlaşan Nvidia'nın üretim için belirlenen temel spesifikasyonu tamamlayarak Şubat ayı ile birlikte DirectX 11 destekli yeni nesil grafik çözümlerini iş ortaklarına sağlaması bekleniyor.
Yüksek performans segmenti için hazırlanan hemen her yeni modelde olduğu gibi ilk etapta Nvidia kontrolünde üretilen hazır kartlar sunacak olan iş ortaklarının ilerleyen aylarda sadece GPU alarak kendi özel kartlarını da üretebilecekler. Ancak bu noktada GPU'nun yüksek üretim maliyetleri ve karmaşık yapısı, özel tasarımlı modeller konusunda iş ortaklarını daha muhafazakar davranmasına neden olabileceği söyleniyor.
Özel tasarımlı ekran kartları konusunda Fermi tabanlı orta segment çözümlerde daha rahat etmesi beklenen üreticiler, bu modeller için iyimser tahminle ikinci çeyreğin sonlarını beklemek durumuna kalabilirler. Zira Mart ayında satışa sunulması beklenen yüksek performans sınıfı Fermi modellerinden sonra daha düşük maliyetli orta segment çözümlerin lanse edilmesi birkaç ayı bulacak gibi görünüyor. Fermi tabanlı GF100 GPU'sunu kullanan GeForce GTX 380 modelinin tek GPU'lu en hızlı ekran kartı olarak lanse edilmesi beklenirken, aynı zamanda maliyeti en yüksek kartlardan da birisi olması bekleniyor.
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yinede çıkmadan çok üstünde konuşulmasını ben sevmiyorm. çünkü yaptığımız tahminlerde yanılma olursa(adı sütünde tahmin)
ürün çıkınca sen şunu yazmıştın diye alıntı yapıp yalancı konumuna düşürüyorlar.
o yüzden doğmamış çocuğa don biçmeyelim
Onlar DirectX 11 değil.
Kesinlikle.Çok pahalı olacaktır bence de.Üretim maliyetinin yüksekliğinden,ısısından ve performansından bahsediliyor sürekli.Bu 3lüyü barındıracaksa ucuz olmasını beklememek gerek.
Türkiye gibi bir ülkeye emin ol 2-3 taneden fazlası gelecektir.Hatırlarsan 5xxx seriside geldi kısa süre içerisinde.
Nvidia çok yüksek fiyattan satmaya kalkarsa zarar edecektir.Maliyeti düşürene kadar sürümden kazanmaya daha çok önem vermeli
Herkes 1000tl ye kart alamaz sonuçta
Vatanı bilmemde GTX 380 türkiye fiyatı 950-1050TL GTX 360'da 750-850 arasında olacağını tahmin ediyorum.