Nvidia, Fermi tabanlı DirectX 11 kartlarını iş ortaklarına vermeye hazırlanıyor

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Nvidia teknik özelliklerini bir süre önce açıkladığı Fermi tabanlı GF100 GPU'sunu ve kartları Şubat ayı ile birlikte iş ortaklarına sağlamaya başlıyor. Bir süredir saat hızları ve güç tüketim değerleri üzerine yoğunlaşan Nvidia'nın üretim için belirlenen temel spesifikasyonu tamamlayarak Şubat ayı ile birlikte DirectX 11 destekli yeni nesil grafik çözümlerini iş ortaklarına sağlaması bekleniyor.

Yüksek performans segmenti için hazırlanan hemen her yeni modelde olduğu gibi ilk etapta Nvidia kontrolünde üretilen hazır kartlar sunacak olan iş ortaklarının ilerleyen aylarda sadece GPU alarak kendi özel kartlarını da üretebilecekler. Ancak bu noktada GPU'nun yüksek üretim maliyetleri ve karmaşık yapısı, özel tasarımlı modeller konusunda iş ortaklarını daha muhafazakar davranmasına neden olabileceği söyleniyor.

Özel tasarımlı ekran kartları konusunda Fermi tabanlı orta segment çözümlerde daha rahat etmesi beklenen üreticiler, bu modeller için iyimser tahminle ikinci çeyreğin sonlarını beklemek durumuna kalabilirler. Zira Mart ayında satışa sunulması beklenen yüksek performans sınıfı Fermi modellerinden sonra daha düşük maliyetli orta segment çözümlerin lanse edilmesi birkaç ayı bulacak gibi görünüyor. Fermi tabanlı GF100 GPU'sunu kullanan GeForce GTX 380 modelinin tek GPU'lu en hızlı ekran kartı olarak lanse edilmesi beklenirken, aynı zamanda maliyeti en yüksek kartlardan da birisi olması bekleniyor.