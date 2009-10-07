Nvidia GeForce 200 serisinin maliyetinin altında fiyatlar ile satmak istemiyor

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Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modelleriyle DirectX 11 yarışında ipi önde göğüslemeyi başaran AMD-ATi'ye karşı Nvidia'nın nasıl bir strateji izleyeceği merakla bekleniyor. Fermi kod adını verdiği yeni nesil GPU mimarisini temel alan GeForce 300 serisini Kasım ayının sonuna doğru lanse etmesi beklenen Nvidia'nın önümüzdeki iki aylık süre zarfında GeForce 200 serisi için beklentilerin aksine herhangi bir fiyat indirimine gitmeyebilir. Gelen bilgilere göre GT200 tabanlı mevcut modellerini maliyetin altında fiyatlandırma ile satmak istemeyen Nvidia'nın partnerleri de GT200 tabanlı kart kıtlığı yaşıyor.

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarına yoğunlaşan Nvidia'nın, iş ortaklarından gelen kart talebini yaşana kıtlık nedeniyle karşılayamadığı ve GT200 tabanlı ekran kartlarını maliyetin altında satarak kayıp yaşamak istemediği bildiriliyor. GeForce 300 serisini yüksek performans sınıfı modellerle pazara sunmayı planlayan Nvidia'nın, 2010 öncesinde 200$ segmenti için DirectX 11 destekli model veya modeller duyurması beklenmezken, Fermi GTX ve Fermi GT(S) modellerinin yanında Radeon HD 5700 ve daha alt fiyat seviyesinde HD 4800 serisine karşı nasıl bir yol izleyeceği ise henüz netleşmiş değil.