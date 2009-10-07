Nvidia GeForce 200 serisinin maliyetinin altında fiyatlar ile satmak istemiyor

Radeon HD 5850 ve Radeon HD 5870 modelleriyle DirectX 11 yarışında ipi önde göğüslemeyi başaran AMD-ATi'ye karşı Nvidia'nın nasıl bir strateji izleyeceği merakla bekleniyor. Fermi kod adını verdiği yeni nesil GPU mimarisini temel alan GeForce 300 serisini Kasım ayının sonuna doğru lanse etmesi beklenen Nvidia'nın önümüzdeki iki aylık süre zarfında GeForce 200 serisi için beklentilerin aksine herhangi bir fiyat indirimine gitmeyebilir. Gelen bilgilere göre GT200 tabanlı mevcut modellerini maliyetin altında fiyatlandırma ile satmak istemeyen Nvidia'nın partnerleri de GT200 tabanlı kart kıtlığı yaşıyor.
DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarına yoğunlaşan Nvidia'nın, iş ortaklarından gelen kart talebini yaşana kıtlık nedeniyle karşılayamadığı ve GT200 tabanlı ekran kartlarını maliyetin altında satarak kayıp yaşamak istemediği bildiriliyor. GeForce 300 serisini yüksek performans sınıfı modellerle pazara sunmayı planlayan Nvidia'nın, 2010 öncesinde 200$ segmenti için DirectX 11 destekli model veya modeller duyurması beklenmezken, Fermi GTX ve Fermi GT(S) modellerinin yanında Radeon HD 5700 ve daha alt fiyat seviyesinde HD 4800 serisine karşı nasıl bir yol izleyeceği ise henüz netleşmiş değil.
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Not: (Fudo ile sarılmış olan var demeyin.Onu da çok gördük)
yakında hakkatende turşusunu kurmaya başlarlar eğer fiyatlarını çok düşürmezlerse
GT200 lere ayıracak pek vakitleri yok yani.
GT200 leri zamanında belli bi fiyata ürettiler ancak ATI erkenden DX11 li kartları çıkarınca performans lideri GT200 ler ellerinde patladı. Yani ATI tam olarak nVidia nın imajını sarsmayı başardı ancak nVidia dan çok güçlü kartlar bekleniyor şu anda yani ATI ye bedelini ağır ödetecek kartlar. Geç çıkması önemli değil açıklamalarında hep çok başka kart yapıyoruz 8800 den sonraki yeni efsane olacak falan gibi açıklamalar sadece DX11 getirmiyoruz vs vs.
Şimdi eğer gerçekten söylediği gibi kart çıkarırsa ATI aslında nVidia nın efsane kartlarından önce kart çıkarıp satacağı kadarını satmış olmak için erken çıkarmıştır.
Hea eğer nVidia dediğini yapamazsa ATI DX11 ilk roundunda nVidia nakavt ile devirmiş olur.
DX11 in 2. roundunda ise ATI nin gerçek değişikliğe gideceği yer yani bu maç puanla kazanılır büyük ihtimal. Ben ATI nin kazanıcağına inanıyorum. nVidia kullanıcısı biri olarak.
Şu anda DX11 ne kadar gerekli bi yatırım tartışılır ama 2. seri DX11 lerde gerçekten gerekli olan teknolojiler barındıran kartlarla karşılaşıcağımız kesin.