Nvidia GeForce 560.94 sürücüsü yayınlandı! Neler değişti?

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bilgisayar performansı söz konusu olduğunda bildiğiniz gibi sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Geçtiğimiz saatlerde de Nvidia, en yeni GeForce 560.94 sürümlü sürücü güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm, güncel yapımlara ek olarak Steam'de 2 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşan Black Myth Wukong için destek getiriyor. İşte ayrıntılar…

Nvidia GeForce 560.94 sürücüsü yayınlandı

Güncelleme notlarına göre GeForce 560.94 Game Ready Sürücüsü, Black Myth Wukong, Star Wars Outlaws, Space Marine 2 ve Final Fantasy XVI için performans iyileştirmeleri, DLSS 3.0 ve Reflex desteğini de beraberinde getiriyor. Ayrıca küçük çaplı hata düzeltmeleri de mevcut. Güncelleme notlarına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Nvidia G-Sync monitörler artık özel donanıma ihtiyaç duymuyor 18 sa. önce eklendi

Yeni sürücüyü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz. NVIDIA GeForce 560.94 sürücü güncellemesinin notlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Game Ready

Black Myth: Wukong

Star Wars Outlaws

FINAL FANTASY XVI

Concord

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Genel hata düzeltmeleri

[Octane Benchmark]: Benchmark tamamlanamadı hatası [4744794]

Bilinen hatalar

[GeForce Experience] Performans İzleme katmanı GPU bilgilerini yenilemeyi durdurabilir [4679970]

[NVIDIA Uygulaması] Alt+F2'ye bastığınızda serbest stil filtreleri kayboluyor [4790774]

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Oyunlar Haberleri

Nvidia GeForce 560.81 sürücüsü yayınlandı! Neler değişti?