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    Anlık Bildirim

    Nvidia GeForce 560.94 sürücüsü yayınlandı! Neler değişti?

    Nvidia, WHQL imzalı NVIDIA GeForce 560.94 sürümlü sürücü güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm, Black Myth Wukong, Star Wars Outlaws, Space Marine 2 ve Final Fantasy XVI desteği getiriyor.
    Nvidia GeForce 560.81 sürücüsü yayınlandı! Neler değişti? Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar performansı söz konusu olduğunda bildiğiniz gibi sürücülerin de güncel olması bir hayli önemli. Geçtiğimiz saatlerde de Nvidia, en yeni GeForce 560.94 sürümlü sürücü güncellemesini yayınladı. Yeni sürüm, güncel yapımlara ek olarak Steam'de 2 milyondan fazla aktif kullanıcıya ulaşan Black Myth Wukong için destek getiriyor. İşte ayrıntılar…

    Nvidia GeForce 560.94 sürücüsü yayınlandı

    Güncelleme notlarına göre GeForce 560.94 Game Ready Sürücüsü, Black Myth Wukong, Star Wars Outlaws, Space Marine 2 ve Final Fantasy XVI için performans iyileştirmeleri, DLSS 3.0 ve Reflex desteğini de beraberinde getiriyor. Ayrıca küçük çaplı hata düzeltmeleri de mevcut. Güncelleme notlarına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Yeni sürücüyü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz. NVIDIA GeForce 560.94 sürücü güncellemesinin notlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Game Ready

    • Black Myth: Wukong
    • Star Wars Outlaws
    • FINAL FANTASY XVI
    • Concord
    • Warhammer 40,000: Space Marine 2

    Genel hata düzeltmeleri

    • [Octane Benchmark]: Benchmark tamamlanamadı hatası [4744794]

    Bilinen hatalar

    • [GeForce Experience] Performans İzleme katmanı GPU bilgilerini yenilemeyi durdurabilir [4679970]
    • [NVIDIA Uygulaması] Alt+F2'ye bastığınızda serbest stil filtreleri kayboluyor [4790774]
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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