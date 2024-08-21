Nvidia GeForce 560.94 sürücüsü yayınlandı! Neler değişti?

Nvidia GeForce 560.94 sürücüsü yayınlandı
Güncelleme notlarına göre GeForce 560.94 Game Ready Sürücüsü, Black Myth Wukong, Star Wars Outlaws, Space Marine 2 ve Final Fantasy XVI için performans iyileştirmeleri, DLSS 3.0 ve Reflex desteğini de beraberinde getiriyor. Ayrıca küçük çaplı hata düzeltmeleri de mevcut. Güncelleme notlarına hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Yeni sürücüyü indirebilmek için buradan veya NVIDIA uygulamasına giriş yapmalısınız. Akabinde sol menü üzerinden Sürücüler kısmına girdikten sonra yeni sürümü indirmeye başlayabilir ve son olarak kurulumu yapabilirsiniz. NVIDIA GeForce 560.94 sürücü güncellemesinin notlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Game Ready
- Black Myth: Wukong
- Star Wars Outlaws
- FINAL FANTASY XVI
- Concord
- Warhammer 40,000: Space Marine 2
Genel hata düzeltmeleri
- [Octane Benchmark]: Benchmark tamamlanamadı hatası [4744794]
Bilinen hatalar
- [GeForce Experience] Performans İzleme katmanı GPU bilgilerini yenilemeyi durdurabilir [4679970]
- [NVIDIA Uygulaması] Alt+F2'ye bastığınızda serbest stil filtreleri kayboluyor [4790774]
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.