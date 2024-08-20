Nvidia'nın G-Sync monitörleri artık özel donanıma ihtiyaç duymayacak

Nvidia, MediaTek ile işbirliği yaparak G-Sync teknolojisini tüm özellikleriyle birlikte piyasadaki en iyi monitör ölçekleyicilerine taşıyor. Bu sayede firmanın son teknolojilerinden biri olan Pulsar da dahil olmak üzere G-Sync, daha fazla oyuncuya ulaşabilecek.
Nvidia’nın MediaTek ile olan çalışması, bu tam kapsamlı G-Sync teknolojilerini çok daha fazla monitörde kullanılabilir hale getirecek. Bu ortaklığın ilk ürünleri arasında AOC’nin Agon Pro AG276QSG2, Acer’ın Predator XB273U F5 ve Asus’un ROG Swift 360Hz PG27AQNR modelleri yer alıyor. Bu monitörler, 360Hz tazeleme hızı, 1440p çözünürlük ve HDR desteği ile birlikte geliyor. Ayrıca, Nvidia’nın en yeni teknolojisi olan hareket bulanıklığını ve gölgelenmeyi azaltan G-Sync Pulsar desteğine de sahipler.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.