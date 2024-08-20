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    Anlık Bildirim

    Nvidia'nın G-Sync monitörleri artık özel donanıma ihtiyaç duymayacak

    Nvidia'nın yeni G-Sync monitörleri artık özel bir donanım modülüne ihtiyaç duymayacak. MediaTek ortaklığı sayesinde G-Sync özelliklerinin tamamı daha fazla monitöre geliyor.
    Nvidia G-Sync monitörler artık özel donanıma ihtiyaç duymuyor Tam Boyutta Gör
    Nvidia, G-Sync teknolojisini daha fazla monitöre entegre etmek için önemli bir adım atıyor. Şirket, MediaTek ile yaptığı ortaklık sayesinde, G-Sync özelliklerini özel bir donanım modülüne ihtiyaç duymadan daha geniş bir monitör yelpazesinde sunacak. Bu yeni hamle, Nvidia’nın mevcut ve gelecekteki G-Sync teknolojilerini MediaTek'in monitör ölçekleyicilerine entegre etmeyi hedefliyor.

    Nvida ve MediaTek'ten G-Sync ortaklığı

    Nvidia, MediaTek ile işbirliği yaparak G-Sync teknolojisini tüm özellikleriyle birlikte piyasadaki en iyi monitör ölçekleyicilerine taşıyor. Bu sayede firmanın son teknolojilerinden biri olan Pulsar da dahil olmak üzere G-Sync, daha fazla oyuncuya ulaşabilecek.

    Nvidia G-Sync monitörler artık özel donanıma ihtiyaç duymuyor Tam Boyutta Gör
    G-Sync, ilk olarak 2013 yılında ekran tazeleme oranlarını GPU ile senkronize etmek, ekran yırtılmalarını önlemek ve gecikmeyi azaltmak amacıyla karşımıza çıkmıştı ancak üreticiler, G-Sync’yi sunmak için monitörlerinde özel bir modüle yer vermek zorundaydı. Ancak 2019'da Nvidia, FreeSync teknolojisini kullanan monitörlere de destek sağlayan G-Sync Compatible özelliğini tanıtarak olumlu bir adım atmıştı. Yine de, bu monitörlerin çoğu Nvidia’nın düşük gecikmeli HDR, sistem gecikmesini ölçen Reflex Analyzer, veya ultra düşük hareket bulanıklığı desteği gibi tüm G-Sync özelliklerini içermiyor.

    Nvidia’nın MediaTek ile olan çalışması, bu tam kapsamlı G-Sync teknolojilerini çok daha fazla monitörde kullanılabilir hale getirecek. Bu ortaklığın ilk ürünleri arasında AOC’nin Agon Pro AG276QSG2, Acer’ın Predator XB273U F5 ve Asus’un ROG Swift 360Hz PG27AQNR modelleri yer alıyor. Bu monitörler, 360Hz tazeleme hızı, 1440p çözünürlük ve HDR desteği ile birlikte geliyor. Ayrıca, Nvidia’nın en yeni teknolojisi olan hareket bulanıklığını ve gölgelenmeyi azaltan G-Sync Pulsar desteğine de sahipler.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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