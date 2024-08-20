Nvidia'nın G-Sync monitörleri artık özel donanıma ihtiyaç duymayacak

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Tam Boyutta Gör Nvidia, G-Sync teknolojisini daha fazla monitöre entegre etmek için önemli bir adım atıyor. Şirket, MediaTek ile yaptığı ortaklık sayesinde, G-Sync özelliklerini özel bir donanım modülüne ihtiyaç duymadan daha geniş bir monitör yelpazesinde sunacak. Bu yeni hamle, Nvidia’nın mevcut ve gelecekteki G-Sync teknolojilerini MediaTek'in monitör ölçekleyicilerine entegre etmeyi hedefliyor.

Nvida ve MediaTek'ten G-Sync ortaklığı

Nvidia, MediaTek ile işbirliği yaparak G-Sync teknolojisini tüm özellikleriyle birlikte piyasadaki en iyi monitör ölçekleyicilerine taşıyor. Bu sayede firmanın son teknolojilerinden biri olan Pulsar da dahil olmak üzere G-Sync, daha fazla oyuncuya ulaşabilecek.

Tam Boyutta Gör G-Sync, ilk olarak 2013 yılında ekran tazeleme oranlarını GPU ile senkronize etmek, ekran yırtılmalarını önlemek ve gecikmeyi azaltmak amacıyla karşımıza çıkmıştı ancak üreticiler, G-Sync’yi sunmak için monitörlerinde özel bir modüle yer vermek zorundaydı. Ancak 2019'da Nvidia, FreeSync teknolojisini kullanan monitörlere de destek sağlayan G-Sync Compatible özelliğini tanıtarak olumlu bir adım atmıştı. Yine de, bu monitörlerin çoğu Nvidia’nın düşük gecikmeli HDR, sistem gecikmesini ölçen Reflex Analyzer, veya ultra düşük hareket bulanıklığı desteği gibi tüm G-Sync özelliklerini içermiyor.

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Nvidia’nın MediaTek ile olan çalışması, bu tam kapsamlı G-Sync teknolojilerini çok daha fazla monitörde kullanılabilir hale getirecek. Bu ortaklığın ilk ürünleri arasında AOC’nin Agon Pro AG276QSG2, Acer’ın Predator XB273U F5 ve Asus’un ROG Swift 360Hz PG27AQNR modelleri yer alıyor. Bu monitörler, 360Hz tazeleme hızı, 1440p çözünürlük ve HDR desteği ile birlikte geliyor. Ayrıca, Nvidia’nın en yeni teknolojisi olan hareket bulanıklığını ve gölgelenmeyi azaltan G-Sync Pulsar desteğine de sahipler.

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