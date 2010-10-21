Nvidia, GeForce GTX 460 ve GeForce GTX 470'in fiyatında indirime gidiyor

AMD'nin yarın yapacağı Radeon HD 6800 lansmanı Nvidia'dan nasıl bir yanıt geleceği merakla bekleniyordu. Santa Clara merkezli firmaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Nvidia, Rraedon HD 6800 seisine karşı bazı modellerinde fiyat indirimine gitmeye hazırlanıyor. AMD tarafından GeForce GTX 460'a karşı konumlandırılan ve %30+ seviyesinde daha hızlı oldukları belirtilen Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 modellerine karşı Nvidia, GeForce GTX 460 1GB ve GeForce GTX 470'te fiyatları aşağı çekerek elini güçlendirmeyi hedefliyor.
Henüz Nvidia tarafından yapılmış resmi herhangi bir olmasa da GeForce GTX 460 1GB'ın 200$'ın altına, GeForce GTX 470'in ise 250$'ın altına çekilmesi hedefleniyor. AMD tarafından henüz fiyatlar açıklanmasa bile Nvidia'nın yapacağı indirimle birlikte Radeon HD 6850 ile GeForce GTX 460 1GB ve Radeon HD 6870 ile de GeForce GTX 470'in aynı fiyat bandından olması bekleniyor.
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,hd6870te hd5850ile aynı paralel işlem birimine sahip ve yeni nesil olduğu için daha az güç tüketiyor daha iyi dx11 performansı olacak ..
Nvidianın başarımından yüksek bir Dx11 başarımı yaparsa ki yapması lazım nvidanın işi çok zorlayacak..
Çünkü Gtx 470 ile hd6870 arasında Maliyet olarak uçurum vardır diye düşünüyorum..
Nvidia Bellek konusunda çok kötü durumda daha 4xx serisindeki kulanılan bellekleri kullanıyor yaklaşık iki nesil geride bu konuda..
69xx sersiinde 6ghza kadar çıkıcak ve nvidia hala 3600mhzde :S
Yeni nesil diye az güç tüketeceğini nereden çıkardın bu 1.
Belleklerin iki seri geride olmasının kime ne zararı var performanslı mı performanslı bu 2.
Mhz ile yürümez bu işler bu da 3.
kesinlikle katılıyorum....
Neredeyse her nvidia-ati konusuna yazıyorum ama fanboylar sınır tanımıyor :D