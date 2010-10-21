Nvidia, GeForce GTX 460 ve GeForce GTX 470'in fiyatında indirime gidiyor

AMD'nin yarın yapacağı Radeon HD 6800 lansmanı Nvidia'dan nasıl bir yanıt geleceği merakla bekleniyordu. Santa Clara merkezli firmaya yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Nvidia, Rraedon HD 6800 seisine karşı bazı modellerinde fiyat indirimine gitmeye hazırlanıyor. AMD tarafından GeForce GTX 460'a karşı konumlandırılan ve %30+ seviyesinde daha hızlı oldukları belirtilen Radeon HD 6850 ve Radeon HD 6870 modellerine karşı Nvidia, GeForce GTX 460 1GB ve GeForce GTX 470'te fiyatları aşağı çekerek elini güçlendirmeyi hedefliyor.

Henüz Nvidia tarafından yapılmış resmi herhangi bir olmasa da GeForce GTX 460 1GB'ın 200$'ın altına, GeForce GTX 470'in ise 250$'ın altına çekilmesi hedefleniyor. AMD tarafından henüz fiyatlar açıklanmasa bile Nvidia'nın yapacağı indirimle birlikte Radeon HD 6850 ile GeForce GTX 460 1GB ve Radeon HD 6870 ile de GeForce GTX 470'in aynı fiyat bandından olması bekleniyor.