Nvidia: GeForce GTX 580 gezegenin en hızlı DirectX 11 GPU'su (video)

Nvidia önümüzdeki Salı günü yapacağı resmi lansman öncesinde GeForce GTX 580'le ilgili ön tanıtımı PDX LAN 16.5 etkinliğinde oyuncularla birlikte gerçekleştirdi. Kartın tüm detayları açıklanmasa da yeni soğutucu tasarımı hakkında ilk bilgiler verildiği etkinlikte, bazı performans demoları gerçekleştirildi ve Call of Duty Black Ops ile kartın oyun performansına yönelik ilk demo gerçekleştirildi.

Nvidia'nın GeForce ürünlerinden sorumlu teknik pazarlama yöneticisi Tom Petterson, GeForce GTX 580'nin gezegendeki en hızlı DirectX GPU olduğunu söyledi. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi GeForce GTX 580, GeForce GTX 480'den daha serin ve sessiz çalışıyor. Bu konuya da açıklık getiren Petterson, GTX 580'deki soğutucunun Vapor Chamber tabanlı olduğunu açıkladı.

İşte GeForce GTX 580'nin ön tanıtımını içeren 10 dakikalık video ;