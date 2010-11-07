Nvidia: GeForce GTX 580 gezegenin en hızlı DirectX 11 GPU'su (video)

Nvidia önümüzdeki Salı günü yapacağı resmi lansman öncesinde GeForce GTX 580'le ilgili ön tanıtımı PDX LAN 16.5 etkinliğinde oyuncularla birlikte gerçekleştirdi. Kartın tüm detayları açıklanmasa da yeni soğutucu tasarımı hakkında ilk bilgiler verildiği etkinlikte, bazı performans demoları gerçekleştirildi ve Call of Duty Black Ops ile kartın oyun performansına yönelik ilk demo gerçekleştirildi.
Nvidia'nın GeForce ürünlerinden sorumlu teknik pazarlama yöneticisi Tom Petterson, GeForce GTX 580'nin gezegendeki en hızlı DirectX GPU olduğunu söyledi. Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz gibi GeForce GTX 580, GeForce GTX 480'den daha serin ve sessiz çalışıyor. Bu konuya da açıklık getiren Petterson, GTX 580'deki soğutucunun Vapor Chamber tabanlı olduğunu açıkladı.
İşte GeForce GTX 580'nin ön tanıtımını içeren 10 dakikalık video ;
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bak acıdım şimdi nvidia ya
HD6970 vs GTX580 üreten firmalar sizin gözyaşınıza bakarmı ,ATI kullanıcı dostuydu hani HD5xxx serisi ile piyasa'da söz sahibi olunca gördük fiyaları ,aynı şekilde NVIDIA pazar payını kaybedince fiyat indirimi yapmayan E.Kartı fiyatları yüksek tutan NVIDIA,şekeri düşmüş çocuk gibi GTX4xx fiyatları aşagı çekmeye başladı
En azından yorum yaparken (Bu GTX580 varya olum HD6970 ezer hea=Hade La sen bilmiyon HD6970 varken GTX580 kım ki Laaa ) buna benzer yorum yapmayın en azından
"heeee lan heee" der geçerdik.
Nvidia bırak bu işleri. İcraat görelim 20-25 kişi bulmuşsun zorla kendini alkışlatıyorsun. Fermi x2 bile göremedik atıp tutuyorsun millleti oyalıyorsun. Abidik gubidik demeçler saçma sapan hareketler yeter artık. Rekabet güzel birşey iki firma içinde kazanan mutlaka oyun sektörü ve oyuncular olacaktır ama bu şekilde değil ;)
Amd bana göre nvidia ya dersini vermiştir. Gtx580 bir önceki seriye kıyasla daha iyi olacaktır ancak bu başarı Amd nin p/w lideri kartlarına karşı ne kadar başarılı olur orası tartışılır. Bekleyelim görelim en fazla 1 ay sonra bu tartışmalar yerini gerçek sonuçlara bırakır zaten.
http://www.yoyotech.co.uk/item-detail.php?products_id=4370723
Fiyat 400E ve 10+ adet stokta görülüyor.
Edit: Aynı sitede 470 200E civarı yani 580'in 470'in yaklaşık 2 katı fiyata denk geldiğini söyleyebiliriz. Kısaca yurtdışı fiyatı TL bazında 1100-1200 TL arasında bir yerde gibi. Bu sitenin fiyatlarına göre ülkemize 1300 TL civarı girerse hiç şaşırmamak lazım.
Bu nvidia adam olmayacak.Sen ne zamandan beri dünya'nın en hızlı gpu'suna sahipsin.Dünyanın en hızlı dx 11 gpu'su iddiasını ispatlayabilmen için belirli kıstaslar vardır.60 fps her oyun için standart.Extreme tess'de fps kaybı olmamalı ve phsyx diye adlandırdıgın zırtapoz teknolojin yine fps oranında zerre kayıp yaşatmamalı ve en önemlisi az güç çok iş ve bu gpu yapısıyla az güç çekme imkansız.Anca gpu'yu kırpıp millete gtx 580 diye yutturursunuz.
Amd'de iyişallah sizin yolunuzdan gitmez.Niyetleri size uymak gibi hadi hayırlısı.
Evet önemli olan hızsa eğer ; hızı hangi güçte, hangi paraya ve hangi şartlar ile veriyorsun bu hızı ? diye sorarlar.
Hd4890 ddr5 bellek olduğu için bellekleride Gpusuda çok iyi oc oluyordu ki olmadanda Nvidiada daha çok başarım gösteren oyunlar hariç Gtx275i geçiyordu..
ama aynı diyebiliriz..ama Oc yapıldığında Gtx275 bellekleri 2500mhz sınırda olduğuı için yükselme olmuyordu Gpuda yükselemiyordu pek..
Gtx 275 bile Gtx 280 değil 285i bile geçiyordu çoğu testte..
Yani Stok halinde Gtx 275 Gtx 285 Hd4890 benzer sonuçlar gösteriyordu..
Ocli haldede en iyileri Hd4890dı..
Bilmeden yorum yapmayın lütfen..