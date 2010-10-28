Nvidia, GeForce GTX 580'le ilgili yeni bir ipucu daha verdi

Nvidia yeni amiral gemisi GeForce GTX 580 için ipuçları vermeye devam ediyor. GeForce GTX 580 modeli hakkında şu ana kadar resmi hiç bir açıklamada bulunmayan Nvidia, geçtiğimiz günlerde 3DTV Play yazılımıyla uyumlu ekran kartlarının yer aldığı listede GeForce GTX 580'e de yer vermiş, durumun basına yansımasıyla birlikte GTX 580'i listeden çıkarmıştı. PCInlife sitesinin yayınladığı görsellerinden sonra GeForce GTX 580'le ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Nvidia'nın geliştiriciler için hazırladığı 261.00 sürüm numaralı yeni sürücünün 32-bit versiyonunda yer alan ekran kartı model bilgileri arasında GeForce GTX 580 de yer alıyor. Yeni modellere yer verilen .INF dosyasında, yüksek performans segmentinde Nvidia'nın yeni savaşçısı olmaya hazırlanan GeForce GTX 580 ile birlikte orta segmente yönelik olarak GeForce GTS 455 (sadece OEM odaklı olabilir) ve giriş seviyesi için hazırlanan GeForce 405 de yer alıyor.

AMD Radeon HD 6900 serisine karşı hazırlanan GeForce GTX 580'nin de önümüzdeki ay tanıtılması bekleniyor.

NVIDIA_DEV.0E22.01 = "NVIDIA GeForce GTX 460"

NVIDIA_DEV.0E23.01 = "NVIDIA GeForce GTS 455"

NVIDIA_DEV.0E24.01 = "NVIDIA GeForce GTX 460 "

NVIDIA_DEV.0E38.01 = "NVIDIA GF104GL"

NVIDIA_DEV.0E3E.01 = "NVIDIA GF104-ES"

NVIDIA_DEV.0E3F.01 = "NVIDIA GF104-INT"

NVIDIA_DEV.1080.01 = "NVIDIA GeForce GTX 580"

NVIDIA_DEV.1081.01 = "NVIDIA D13U"

NVIDIA_DEV.1082.01 = "NVIDIA D13U "

NVIDIA_DEV.1083.01 = "NVIDIA D13U "

NVIDIA_DEV.1098.01 = "NVIDIA D13U "

NVIDIA_DEV.10C5.01 = "NVIDIA GeForce 405