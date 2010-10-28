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Nvidia, GeForce GTX 580'le ilgili yeni bir ipucu daha verdi

8 yıl
13,2b
1
24
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia yeni amiral gemisi GeForce GTX 580 için ipuçları vermeye devam ediyor. GeForce GTX 580 modeli hakkında şu ana kadar resmi hiç bir açıklamada bulunmayan Nvidia, geçtiğimiz günlerde 3DTV Play yazılımıyla uyumlu ekran kartlarının yer aldığı listede GeForce GTX 580'e de yer vermiş, durumun basına yansımasıyla birlikte GTX 580'i listeden çıkarmıştı. PCInlife sitesinin yayınladığı görsellerinden sonra GeForce GTX 580'le ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

Nvidia'nın geliştiriciler için hazırladığı 261.00 sürüm numaralı yeni sürücünün 32-bit versiyonunda yer alan ekran kartı model bilgileri arasında GeForce GTX 580 de yer alıyor. Yeni modellere yer verilen .INF dosyasında, yüksek performans segmentinde Nvidia'nın yeni savaşçısı olmaya hazırlanan GeForce GTX 580 ile birlikte orta segmente yönelik olarak GeForce GTS 455 (sadece OEM odaklı olabilir) ve giriş seviyesi için hazırlanan GeForce 405 de yer alıyor.

AMD Radeon HD 6900 serisine karşı hazırlanan GeForce GTX 580'nin de önümüzdeki ay tanıtılması bekleniyor.

NVIDIA_DEV.0E22.01 = "NVIDIA GeForce GTX 460"
NVIDIA_DEV.0E23.01 = "NVIDIA GeForce GTS 455"
NVIDIA_DEV.0E24.01 = "NVIDIA GeForce GTX 460 "
NVIDIA_DEV.0E38.01 = "NVIDIA GF104GL"
NVIDIA_DEV.0E3E.01 = "NVIDIA GF104-ES"
NVIDIA_DEV.0E3F.01 = "NVIDIA GF104-INT"
NVIDIA_DEV.1080.01 = "NVIDIA GeForce GTX 580"
NVIDIA_DEV.1081.01 = "NVIDIA D13U"
NVIDIA_DEV.1082.01 = "NVIDIA D13U "
NVIDIA_DEV.1083.01 = "NVIDIA D13U "
NVIDIA_DEV.1098.01 = "NVIDIA D13U "
NVIDIA_DEV.10C5.01 = "NVIDIA GeForce 405


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Tolgá 8 yıl
hatalardan arındırılmış güzel bir kart bekliyorum nvidia dan
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Source 8 yıl
İsminin GTX 580 olmasının tek nedeni AMD yeni serilerine 6xxx serisi dediği için
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Normandia_06 8 yıl
hayatı yalan dolan bu Nvidianın kendi dediğine kendi bile inanmıyor :)
gitsin cd-rom üretsin belki satar :)
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Batuist 8 yıl
bu yeni nesil bir ekran kartı olmadığı halde neden gtx580???? nvidia yüksek rakamlarla mı tüketiciyi psikolojik olarak avlamak istiyor acaba?
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apokoc 8 yıl
bekleyip görücez (:
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selahattın ısık 8 yıl
1.bunu alırsak kaç watt lık güç kaynağı almamız gerekiyor?
2.bunu alırsam doğalgaza para vermeme gerek kalırmı?
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car_26 8 yıl
A4 revizyon GF100=GF110=GTX580 gibisinden bişeyler çıkarır büyük ihtimal.
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ibrahimdincer 8 yıl

selahattin1987

1.bunu alırsak kaç watt lık güç kaynağı almamız gerekiyor?
2.bunu alırsam doğalgaza para vermeme gerek kalırmı?




Bu yorum beni öldürdü gülmekten katılmamak içten bile değil süper yaaw
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Nevi şahsına münhasır 8 yıl

selahattin1987

1.bunu alırsak kaç watt lık güç kaynağı almamız gerekiyor?
2.bunu alırsam doğalgaza para vermeme gerek kalırmı?


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Dovahkiin 8 yıl
Benim anlamadığım neden 500'e serisine uçuş yaptılar ki? Neyi yenilediler de, yeni seri oldu. Şuna GTX485, GTX490, GTX495 deseler ölürler mi.
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M@U 8 yıl
Nabız yokluyor galiba. Çıkarsam mı çıkarmasam mı...
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Chembond 8 yıl
Sürücüye link varmı?

---

Kendim cevapladım.

downloads.guru3d.com/...|-Vista-64-bit-download-2637.html
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