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    Nvidia GeForce RTX 2060 indirime girdi

    AMD'nin iddialı RX 5600XT ekran kartına karşılık olarak Nvidia en beğenilen modellerinden GeForce RTX 2060'ta yaklaşık 50 dolar civarında bir indirime gitmiş durumda. Piyasa kızışacak.
    5 gün
    11,5b
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    Ekran Kartı
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Nvidia GeForce RTX 2060 indirime girdi
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    Yıl ortasında 7nm sürecindeki Ampere mimarili ekran kartlarını piyasaya sürmeye hazırlanan Nvidia bir taraftan AMD'ye alan bırakmamak için farklı hamleler yapmaya devam ediyor. Nvidia GeForce RTX 2060 ekran kartı fiyatında indirime gidildi.

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    Nvidia GeForce RTX 2060 indirimi ne kadar?

    GTX 1060 ekran kartının yeni nesli olarak piyasaya sürülen GeForce RTX 2060 ekran kartı oyuncular tarafından oldukça beğenildi. Öyle ki Super versiyonu çıkmış olsa da Nvidia üretim yapmaya devam etti.

    Ayrıca Bkz. "Tam kablosuz kulaklık sınıfında Apple mutlak hakim"

    AMD'nin RX 5600XT hamlesi ciddi bir etki oluşturma arefesinde iken Nvidia hemen harekete geçti ve GeForce RTX 2060 ekran kartının fiyatını 350$ olan çıkış seviyesinden 300$ seviyesine çekti. Böylece 300$ bandında tek RTX ekran kartı olma ünvanını da elde etti.

    FOunders Edition için bu fiyat belirlense de üretici ortakların 280$ seviyesine kadar indiği biliniyor. Bu haliyle Radeon RX 5600XT ekran kartının doğrudan karşısına çıkmış olacak. Radeon RX 5600XT modeli genelde GTX 1660 Super ve Ti modelleri ile kıyaslanıyordu. Bu açıdan AMD'ye kaymaları engelleyebilir.



    https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-2060-6-gb-graphics-card-299-usd-price-drop/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Godolphin 5 gün en beğenilen
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    Yanıtla +59
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    GuvenDMRK 4 gün TheNewAtilla
    O paraya gidip 5600XT filan alırsın diyecem de oda 6Gb.
    1 Yanıt Yanıtla +11
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    Whippoorwill 5 gün
    O indirim bu diyarlara uğramaz, uğrayamaz.
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    1 Avatar
    GuvenDMRK 8 sa.
    2850TL ye 2060super var : sinerji.gen.tr/...
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    brokengineer 2 gün
    Bu rtx 2060lar 300 dolara düşünce amd 5600xt tarafında 200mhz boost clock artışına gitmiş. Yani muhtemel performansını bir yüzde 10 daha arttırdılar. 1660ti 1660s gibi oldu 5600xt ile 5700.
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    hakanhan68 2 gün
    çıksında iyi fiyatlar insin ,nvdia 3000 serisinin ilk haberini attı hemen

    vBIOS'lu Radeon RX 5600 XT’nin Etkileyici Benchmark Skorları Ortaya Çıktı

    Sapphire new BIOS update score

    TS - 76XX

    FS - 219XX
    FSE - 108XX
    FSU - 55XX twitter.com/...
    techspot.com/...
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    Broon 2 gün
    Rüyamda gördüm ekran kartını alıyordum bir adet. Bu ekonomi de anca rüyamda görürüm zaten jxjanxnsnx
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    Rektifier 2 gün yeni yorumcu
    O indirim vaegirlerde,nord'larda,rhodoklarda olur bizim gibi sarranidlere uğramaz
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    DH Misafiri 2 gün
    durumu birde su acidan dusunun nvidia hdmi dan freesync yada gsync desteklemiyor <br />mesela ben samsung q60r tv aldım tv de freesync var ama 1080ti kasam olmasına ragmen istifade edemiyorum oyun konsollarında amd gpu oldugundan aslında konsollar icin konmuş ama 5700xt gibi bir karta gecip neden ust seviye tv nizin dusuk imput lag freesync gibi ozelliklerinide kullanmayasınız yada biri tv lere artık display port da eklesin allasen eminim oda danısıklı dovusuktur ... birde akıllı tv lere menuye twitch yazılımınıda dahil etsinler aksamları cay hupletirken mito izliyoz cocuklarla
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    DH Misafiri 2 gün
    Biz paraya kıydık 10 K'ya RTX 2080'li sistem kurduk 4k Ultra 300 fps akıyor.İyi sistem kuracaksanız paraya kıyacaksınız naz etmeye gerek yok...
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    DH Misafiri 2 gün
    Kazıkçı Nvdia sonunda fiyat kırmaya başladı. RX 5800XT, 5900, 5950XT çıkınca ortam iyice şenlenecek
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    DH Misafiri 2 gün
    <blockquote class="quote">Orjinalden alıntı: mamad<br /><br />Haberde de geçtiği üzere, aslında 2060'ın fiyatı, 300 doların altına düşmüş durumda. Evga bile 280 dolarlık modelini tanıttı.<br /><br />5600xt'nin 250 dolar seviyesine inmesi gerekiyor.</blockquote><br /><br />Navi varken 2060'a para verilmez. Nvidia pişmanlıktır. <br /><br /><div class="resim"><span class="dosya"> <a href="https://www.io-tech.fi/wp-content/uploads/2019/07/rx5700-forzah4-1440p.png" target="_blank"><img alt="Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın" src="https://www.io-tech.fi/wp-content/uploads/2019/07/rx5700-forzah4-1440p.png"></a> </span> </div><br /><div class="resim"><span class="dosya"> <a href="https://www.io-tech.fi/wp-content/uploads/2019/07/rx5700-bfv-1440p.png" target="_blank"><img alt="Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın" src="https://www.io-tech.fi/wp-content/uploads/2019/07/rx5700-bfv-1440p.png"></a> </span> </div>
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    ONIONBUD 2 gün
    Oyun için değil , ama deep learning için cuda açık ara en iyi çekirdektir. Duygusal da olsa elim mecbur ..
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    30 yorum yazıldı.

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    nvidia geforce rtx 2060 indirim, Ekran Kartı ve
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