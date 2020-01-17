Nvidia GeForce RTX 2060 indirime girdi

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Yıl ortasında 7nm sürecindeki Ampere mimarili ekran kartlarını piyasaya sürmeye hazırlanan Nvidia bir taraftan AMD'ye alan bırakmamak için farklı hamleler yapmaya devam ediyor. Nvidia GeForce RTX 2060 ekran kartı fiyatında indirime gidildi.

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Nvidia GeForce RTX 2060 indirimi ne kadar?

GTX 1060 ekran kartının yeni nesli olarak piyasaya sürülen GeForce RTX 2060 ekran kartı oyuncular tarafından oldukça beğenildi. Öyle ki Super versiyonu çıkmış olsa da Nvidia üretim yapmaya devam etti.

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AMD'nin RX 5600XT hamlesi ciddi bir etki oluşturma arefesinde iken Nvidia hemen harekete geçti ve GeForce RTX 2060 ekran kartının fiyatını 350$ olan çıkış seviyesinden 300$ seviyesine çekti. Böylece 300$ bandında tek RTX ekran kartı olma ünvanını da elde etti.

FOunders Edition için bu fiyat belirlense de üretici ortakların 280$ seviyesine kadar indiği biliniyor. Bu haliyle Radeon RX 5600XT ekran kartının doğrudan karşısına çıkmış olacak. Radeon RX 5600XT modeli genelde GTX 1660 Super ve Ti modelleri ile kıyaslanıyordu. Bu açıdan AMD'ye kaymaları engelleyebilir.

https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-2060-6-gb-graphics-card-299-usd-price-drop/

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