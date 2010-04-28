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Nvidia ile Soru-Cevap: 512 çekirdekli GPU, XFX'in durumu, fiyatlar ve Fermi'lerin güç tüketimi üzerine

Nvidia yöneticilerinden Drew Henry, 512x çekirdekli GPU, XFX'in durumu, fiyatlar ve güç tüketimi üzerine konuştu. İşte o röportaj.
9 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 460'i Haziran ayında duyuracağı konuşulan Nvidia, GeForce GTX 470 ve GTX 480 hakkındaki iddialara yanıt verdi. Fermi tabanlı kartların aşırı ısınmasıyla ilgili olarak daha önce bir açıklamada bulunan ve kartların yüksek sıcaklıklarda çalışmak üzere tasarlandığını belirten Nvidia yöneticisi Drew Henry, Digitimes'ın sorularını yanıtladı. Satır aralarında önemli ipuçları da içeren röportajı sizlerle paylaşıyoruz;

Digitimes: TSMC'deki düşük üretim verimliliğinden ötürü Nvidia'nın bazı grafik çekirdeklerini (paralel işlem birimi) bloke ettiği, dolayısıyla GeForce GTX 480'de paralel işlemci sayısının 512'nin altında kaldığı iddia ediliyor. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz ?

Drew Henry: Açıklanmamış ürünler hakkında yorum yapmıyoruz ancak gelecekte 512 çekirdekli GPU duyurma şansımız var. TSMC'nin 40nm'deki üretim verimliliği bizim beklentilerimizi karşılıyor. Verimliliğin %20'nin altında olduğu yorumları kesinlikle doğru değil, herşey kontrolümüz altında.

Digitimes: GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'nin güç tüketim ve ısı değerlerini geliştirmeye yönelik planlarınızdan ve GTX 400 serisinin diğer modellerinden bahsedebilir misiniz ?

Drew Henry: Fermi tabanlı GeForce GTX 470 ve GTX 480 modellerimiz, GeForce GTX 285 ile kıyaslandığında 15-20 Watt daha fazla güç çekmelerine rağmen ciddi bir performans kazanımı sağlıyorlar. Bununla birlikte satın almak için GeForce GTX 470 / GeForce GTX 480'i seçen kullanıcıların, güç tüketiminden ziyade performansa yoğunlaştıklarına inanıyoruz. %10 daha fazla performans için çok az daha fazla elektrik faturası ödemenin, tüketiciler için dikkate değer bir pazarlık olduğunu düşünüyoruz.

GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 tabanlı ekran kartları, büyük kart üreticileri tarafından Nisan ayında satışa sunuldu. GeForce 400 serisinin diğer üyeleri ise önümüzdeki aylarda, farklı pazarları tamamlamak için aşamalı olarak lanse edilecekler.

Digitimes: Geçtiğimiz yıl, Nvidia ürünlerindeki talep düşüklüğünden dolayı yakın iş ortaklarından XFX, AMD ekran kartları da satmaya başladı. Ekran kartı üreticileriyle iş birliğini güçlendirmek için Nvidia'nın herhangi bir planı var mı ?

Drew Henry: İki şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum, bunlardan ilki; Nvidia'nın ekran kartı pazarındaki payı geçtiğimiz 6 ay boyunca istikrarlı bir şekilde arttı ve düşmedi. İkinci nokta ise XFX, Nvidia'nın yakın ilişki içerisinde olduğu partnerlerinden biri değil. Asus, MSI, Gigabyte ve Zotac gibi çok sayıda iş ortağına sahibiz ve yakın çalışıyoruz.

Digitimes: Artan komponent maliyetleri (DRAM gibi) karşısında Nvidia da kart fiyatlarını yükseltmeyi planlıyor mu ?

Drew Henry: Hali hazırda fiyatları yükseltmek gibi bir planımız bulunmuyor.

Digitimes: Nvidia'nın çin pazarındaki performansı nasıl ?

Drew Henry: Diğer ülkelerle kıyaslandığında, Çin masaüstü bilgisayar pazarı güçlü büyümesini sürdürüyor. Toplama bilgisayar ve oyun pazarındaki güçlü büyümeye bağlı olarak, Çin'deki harici ekran kartı satışlarının arttığını görüyoruz. çin harici ekran kartı pazarında büyük bir paya sahibiz ve gelecekteki gelir artışlarında ülkenin anahtar rol üstleneceğine inanıyoruz.

Nisan 2010 I Digitimes
Monica Chen I Joseph Tsai


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Alaska Yolcusu 9 yıl
Verimliliğin %20'nin altında olduğu yorumları kesinlikle doğru değil, herşey kontrolümüz altında.



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KANUNI61 9 yıl
Drew Henry: Açıklanmamış ürünler hakkında yorum yapmıyoruz ancak gelecekte 512 çekirdekli GPU duyurma şansımız var. TSMC'nin 40nm'deki üretim verimliliği bizim beklentilerimizi karşılıyor. Verimliliğin %20'nin altında olduğu yorumları kesinlikle doğru değil, herşey kontrolümüz altında.
eğer bu doğruysa nvidia dan kaynaklanan gecikmeler olmuş demekdi ati ye üstünlük sağlamak icin 2 gpu yapmışlar demekdir ki nvidia yöneticileri birbirlerini yalanlamakda bu sözlerle yanlış hatırlamıyorsam birdiğer yönetici de sorunun TSMC den kaynakladığını acıklamıştı
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alito 9 yıl
bu fermi çıktığından beri söylüyorum nvidia artık sıvama moduna geçti inanın bana
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Inalough 9 yıl
@sahafiec
İlahi
Nvidia'nın iyi iş çıkarıp çıkarmadığını ya da aradaki uçurumun daralıp ya da açılacağını gözlemlemek için ATI nin yeni nesil dx11 kartlarını beklemek lazım. Teknolojinin bu kadar hızlı değiştiği günümüzde Nvidia tüm dünyayı hatta fanlarını bile üzerek geriden geliyor hemde çok geriden. Bunun gibi 2. hatta 3. bir darbede işler iyice kötüye gidebilir yeşil dev için.
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yasar_lives 9 yıl
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mamad 9 yıl

fx57

Digitimes: GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'nin güç tüketim ve ısı değerlerini geliştirmeye yönelik planlarınızdan ve GTX 400 serisinin diğer modellerinden bahsedebilir misiniz ?

Drew Henry: Fermi tabanlı GeForce GTX 470 ve GTX 480 modellerimiz, GeForce GTX 285 ile kıyaslandığında 15-20 Watt daha fazla güç çekmelerine rağmen ciddi bir performans kazanımı sağlıyorlar. Bununla birlikte satın almak için GeForce GTX 470 / GeForce GTX 480'i seçen kullanıcıların, güç tüketiminden ziyade performansa yoğunlaştıklarına inanıyoruz. %10 daha fazla performans için çok az daha fazla elektrik faturası ödemenin, tüketiciler için dikkate değer bir pazarlık olduğunu düşünüyoruz.



Tamam hepsini yedik diyelim ama bu nedir be kardeşim? Üç Maymunu oynamak zorunda mısınız? Güç tüketimi 15-20w fazlaymış...

GTX285 revizyona gitmiş bir karttır. 65nm ile üretilen modelini (gtx280) baz alsak belki doğru olabilirdi bu açıklama ancak yük altında gtx285 ile gtx480 arasında yerine göre değişen 60-80w kadar bir fark var. Ahanda buyrun: anandtech.com/...

Ayrıca bizim forumun video incelemesine veya PCLabs'e bakılabilir.

Bu kadar laf cambazlığı nedendir? Diğer bir salladığı konu da üretim verimliliği ama biz bu adama uyup demogoji yapmayalım.
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Kraven 9 yıl



Digitimes: TSMC'deki düşük üretim verimliliğinden ötürü Nvidia'nın bazı grafik çekirdeklerini (paralel işlem birimi) bloke ettiği, dolayısıyla GeForce GTX 480'de paralel işlemci sayısının 512'nin altında kaldığı iddia ediliyor. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz


Drew Henry: Açıklanmamış ürünler hakkında yorum yapmıyoruz ancak gelecekte 512 çekirdekli GPU duyurma şansımız var. TSMC'nin 40nm'deki üretim verimliliği bizim beklentilerimizi karşılıyor. herşey kontrolümüz altında.




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redline_59 9 yıl
xfx e yol vermelerının sebebı hazımsızlık heralde sındıremedılermı ne


xfx heralde adamlara sizden bi cacık olmaz dedıler
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alito 9 yıl
nvidia xfx e cok darlanmış anlasılan adamlar adını bile anmak istemiyor nerdeyse. ati nin eli güçleniyor bu sefer.
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alpa07 9 yıl
XFX, Nvidia'nın yakın ilişki içerisinde olduğu partnerlerinden biri değil
cehennemin dibine kadar yolun var diyor xfx e
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Batuist 9 yıl

alpa07

XFX, Nvidia'nın yakın ilişki içerisinde olduğu partnerlerinden biri değil
cehennemin dibine kadar yolun var diyor xfx e





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Batuist 9 yıl
oldukça sıradan konular.. çok önemli bir açıklama göremedim ben.. hatta bana sorsaydılar aynılarını bende söyleyebilirdim.. kimsenin bilmediği bir şey yazmıyor röportajda..
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Hobar 9 yıl
Anasayfadaki cebit 2010 bölümü cebit 2011 e kadar orada mı kalacak acaba?
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Black_Mamba24 9 yıl

Hobar

Anasayfadaki cebit 2010 bölümü cebit 2011 e kadar orada mı kalacak acaba?



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milyondabir 9 yıl
fermi ile bu bit olayını niye düsürdüler anlamadim bit olayi bos biseymiydi
448 bitten 320 bite geriledik yeni kartlarla
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Mete Can Karahasan 9 yıl

milyondabir

fermi ile bu bit olayını niye düsürdüler anlamadim bit olayi bos biseymiydi

448 bitten 320 bite geriledik yeni kartlarla

Bellek veriyolu ne kadar darsa o kadar az güç harcıyor diye.
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