Nvidia ile Soru-Cevap: 512 çekirdekli GPU, XFX'in durumu, fiyatlar ve Fermi'lerin güç tüketimi üzerine

GeForce GTX 460'i Haziran ayında duyuracağı konuşulan Nvidia, GeForce GTX 470 ve GTX 480 hakkındaki iddialara yanıt verdi. Fermi tabanlı kartların aşırı ısınmasıyla ilgili olarak daha önce bir açıklamada bulunan ve kartların yüksek sıcaklıklarda çalışmak üzere tasarlandığını belirten Nvidia yöneticisi Drew Henry, Digitimes'ın sorularını yanıtladı. Satır aralarında önemli ipuçları da içeren röportajı sizlerle paylaşıyoruz;

Digitimes: TSMC'deki düşük üretim verimliliğinden ötürü Nvidia'nın bazı grafik çekirdeklerini (paralel işlem birimi) bloke ettiği, dolayısıyla GeForce GTX 480'de paralel işlemci sayısının 512'nin altında kaldığı iddia ediliyor. Bu konuda neler söyleyebilirsiniz ?

Drew Henry: Açıklanmamış ürünler hakkında yorum yapmıyoruz ancak gelecekte 512 çekirdekli GPU duyurma şansımız var. TSMC'nin 40nm'deki üretim verimliliği bizim beklentilerimizi karşılıyor. Verimliliğin %20'nin altında olduğu yorumları kesinlikle doğru değil, herşey kontrolümüz altında.

Digitimes: GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480'nin güç tüketim ve ısı değerlerini geliştirmeye yönelik planlarınızdan ve GTX 400 serisinin diğer modellerinden bahsedebilir misiniz ?

Drew Henry: Fermi tabanlı GeForce GTX 470 ve GTX 480 modellerimiz, GeForce GTX 285 ile kıyaslandığında 15-20 Watt daha fazla güç çekmelerine rağmen ciddi bir performans kazanımı sağlıyorlar. Bununla birlikte satın almak için GeForce GTX 470 / GeForce GTX 480'i seçen kullanıcıların, güç tüketiminden ziyade performansa yoğunlaştıklarına inanıyoruz. %10 daha fazla performans için çok az daha fazla elektrik faturası ödemenin, tüketiciler için dikkate değer bir pazarlık olduğunu düşünüyoruz.

GeForce GTX 470 ve GeForce GTX 480 tabanlı ekran kartları, büyük kart üreticileri tarafından Nisan ayında satışa sunuldu. GeForce 400 serisinin diğer üyeleri ise önümüzdeki aylarda, farklı pazarları tamamlamak için aşamalı olarak lanse edilecekler.

Digitimes: Geçtiğimiz yıl, Nvidia ürünlerindeki talep düşüklüğünden dolayı yakın iş ortaklarından XFX, AMD ekran kartları da satmaya başladı. Ekran kartı üreticileriyle iş birliğini güçlendirmek için Nvidia'nın herhangi bir planı var mı ?

Drew Henry: İki şeyi açıklığa kavuşturmak istiyorum, bunlardan ilki; Nvidia'nın ekran kartı pazarındaki payı geçtiğimiz 6 ay boyunca istikrarlı bir şekilde arttı ve düşmedi. İkinci nokta ise XFX, Nvidia'nın yakın ilişki içerisinde olduğu partnerlerinden biri değil. Asus, MSI, Gigabyte ve Zotac gibi çok sayıda iş ortağına sahibiz ve yakın çalışıyoruz.

Digitimes: Artan komponent maliyetleri (DRAM gibi) karşısında Nvidia da kart fiyatlarını yükseltmeyi planlıyor mu ?

Drew Henry: Hali hazırda fiyatları yükseltmek gibi bir planımız bulunmuyor.

Digitimes: Nvidia'nın çin pazarındaki performansı nasıl ?

Drew Henry: Diğer ülkelerle kıyaslandığında, Çin masaüstü bilgisayar pazarı güçlü büyümesini sürdürüyor. Toplama bilgisayar ve oyun pazarındaki güçlü büyümeye bağlı olarak, Çin'deki harici ekran kartı satışlarının arttığını görüyoruz. çin harici ekran kartı pazarında büyük bir paya sahibiz ve gelecekteki gelir artışlarında ülkenin anahtar rol üstleneceğine inanıyoruz.

Nisan 2010 I Digitimes

Monica Chen I Joseph Tsai