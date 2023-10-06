ChatGPT’nin sahibi OpenAI kendi yapay zeka çiplerini üretmek istiyor

OpenAI kendi yapay zeka yongalarını üretebilir
OpenAI CEO’su Sam Altman, daha fazla yapay zeka çipi satın almayı şirket için en önemli öncelik haline getirmiş ve Nvidia'nın pazarın yüzde 80’inden fazlasına hakim olduğu pazarda tedarik eksikliğinden şikayet etmişti. OpenAI’ın bu konuda hassas olması anlaşılabilir. Zira firmanın yapay zeka modellerinin eğitimi için daha güçlü ve daha fazla donanıma ihtiyaç var. Daha fazla yapay zeka çipi almak ise halihazırda göz yaşartıcı maliyetlere katlanmak anlamına geliyor.
OpenAI, 2020'den bu yana üretken yapay zeka teknolojilerini, en büyük destekçilerinden biri olan Microsoft tarafından inşa edilen ve Nvidia'nın 10.000 GPU kullanan devasa bir süper bilgisayarda geliştirdi. Ancak geliştirmek yeterli değil, bu modelleri ayakta tutmak için de para “yakmak” gerekiyor. Bernstein analisti Stacy Rasgon’a göre ChatGPT sorguları Google aramasının onda biri ölçeğine ulaşacak olursa, başlangıçta kabaca 48,1 milyar dolar değerinde GPU'ya ve çalışır durumda tutmak için yılda yaklaşık 16 milyar dolar değerinde çipe ihtiyaç duyacak.
Özel çip dönemi
Bir çip şirketinin satın alınması, Amazon’un 2015 yılında Annapurna Labs'i satın almasında olduğu gibi OpenAI’ın kendi çipini oluşturma sürecini hızlandırabilir. Firmaya yakın olan kaynaklara göre OpenAI da tam olarak bunu yapıyor ancak satın almayı hedeflediği şirketin kimliği belirsizliğini koruyor. OpenAI özel bir çip için planlarına devam etse bile - satın alma dahil - bu çabanın birkaç yıl sürmesi ve şirketin bu arada Nvidia ve AMD gibi sağlayıcılara bağımlı kalması gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.