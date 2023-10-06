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    ChatGPT’nin sahibi OpenAI kendi yapay zeka çiplerini üretmek istiyor

    ChatGPT’nin arkasındaki firma olan OpenAI, yapay zeka alanında yeni adımlar atmaya hazırlanıyor. Yeni bir rapora göre firma, kendi yapay zeka çiplerini üretmeyi araştırıyor.
    ChatGPT sahibi OpenAI kendi yapay zeka çiplerini geliştirebilir Tam Boyutta Gör
    ChatGPT'nin arkasındaki şirket olan OpenAI, kendi yapay zeka çiplerini üretmeyi araştırıyor ve şirketin planlarına aşina olan kişilere göre potansiyel bir satın alma hedefi halihazırda değerlendirilme aşamasında bulunuyor. Ancak firma sadece kendi çiplerini geliştirme seçeneğini değerlendirmiyor. Seçenekler arasında kendi yapay zeka çipini oluşturmak, Nvidia dahil diğer çip üreticileriyle daha yakın çalışmak ve tedarikçilerini çeşitlendirmek yer alıyor.

    OpenAI kendi yapay zeka yongalarını üretebilir

    OpenAI CEO’su Sam Altman, daha fazla yapay zeka çipi satın almayı şirket için en önemli öncelik haline getirmiş ve Nvidia'nın pazarın yüzde 80’inden fazlasına hakim olduğu pazarda tedarik eksikliğinden şikayet etmişti. OpenAI’ın bu konuda hassas olması anlaşılabilir. Zira firmanın yapay zeka modellerinin eğitimi için daha güçlü ve daha fazla donanıma ihtiyaç var. Daha fazla yapay zeka çipi almak ise halihazırda göz yaşartıcı maliyetlere katlanmak anlamına geliyor.

    OpenAI, 2020'den bu yana üretken yapay zeka teknolojilerini, en büyük destekçilerinden biri olan Microsoft tarafından inşa edilen ve Nvidia'nın 10.000 GPU kullanan devasa bir süper bilgisayarda geliştirdi. Ancak geliştirmek yeterli değil, bu modelleri ayakta tutmak için de para “yakmak” gerekiyor. Bernstein analisti Stacy Rasgon’a göre ChatGPT sorguları Google aramasının onda biri ölçeğine ulaşacak olursa, başlangıçta kabaca 48,1 milyar dolar değerinde GPU'ya ve çalışır durumda tutmak için yılda yaklaşık 16 milyar dolar değerinde çipe ihtiyaç duyacak.

    Özel çip dönemi

    ChatGPT sahibi OpenAI kendi yapay zeka çiplerini geliştirebilir Tam Boyutta Gör
    Kendi yapay zeka çiplerini geliştirme çabası OpenAI'ı bu alanda çalışan Google ve Amazon gibi devlerin de arasına sokacak. Öte yandan firmanın özel bir çip inşa etme planıyla ilerleyip ilerlemeyeceği belli değil. Sektör uzmanlarına göre bunu yapmak büyük bir stratejik girişim ve yıllık yüz milyonlarca dolar kaynak gerektiriyor. Üstelik OpenAI bu işe kaynak ayırsa bile başarı garanti değil.

    Bir çip şirketinin satın alınması, Amazon’un 2015 yılında Annapurna Labs'i satın almasında olduğu gibi OpenAI’ın kendi çipini oluşturma sürecini hızlandırabilir. Firmaya yakın olan kaynaklara göre OpenAI da tam olarak bunu yapıyor ancak satın almayı hedeflediği şirketin kimliği belirsizliğini koruyor. OpenAI özel bir çip için planlarına devam etse bile - satın alma dahil - bu çabanın birkaç yıl sürmesi ve şirketin bu arada Nvidia ve AMD gibi sağlayıcılara bağımlı kalması gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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