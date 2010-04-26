Nvidia masaüstü ve mobil GPU'lar için eş zamanlı sürücü güncellemeleri planlıyor

AMD geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklama dizüstü bilgisayar sürücülerini çok daha sık güncelleyeceğini açıklamıştı. Firmanın bu hamlesine yanıt Nvidia cephesinden geldi ve Santa Clara merkezli yeşil takım, hem masaüstü hem de mobil grafik yongaları için eş zamanlı sürücü güncellemesine gitmeyi planlıyor. Bilindiği üzere Nvidia, dizüstü bilgisayarlar için üç farklı kategoride GPU'lar sunuyor ki bunlar; GeForce, Quadro ve ION çözümler.

GeForce 256 serisi sürücülerle birlikte başlaması beklenen eş zaman güncellemelerle Nvidia, mobil kullanıcılara daha sık performans güncellemesi ve yeni özellik sunmayı planlıyor. Masaüstü GPU'lardan farklı olarak mobil tarafta sistem üreticileri farklı konfigürasyonlara gittikleri için tüm sistemlerle aynı faydayı veya kazanımı sağlayan sürücü hazırlamak zor olsa da pek çok kullanıcının yeni sürücülerden faydalanabileceği belirtiliyor.