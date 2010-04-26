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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia masaüstü ve mobil GPU'lar için eş zamanlı sürücü güncellemeleri planlıyor

9 yıl
9,4b
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7
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklama dizüstü bilgisayar sürücülerini çok daha sık güncelleyeceğini açıklamıştı. Firmanın bu hamlesine yanıt Nvidia cephesinden geldi ve Santa Clara merkezli yeşil takım, hem masaüstü hem de mobil grafik yongaları için eş zamanlı sürücü güncellemesine gitmeyi planlıyor. Bilindiği üzere Nvidia, dizüstü bilgisayarlar için üç farklı kategoride GPU'lar sunuyor ki bunlar; GeForce, Quadro ve ION çözümler.

GeForce 256 serisi sürücülerle birlikte başlaması beklenen eş zaman güncellemelerle Nvidia, mobil kullanıcılara daha sık performans güncellemesi ve yeni özellik sunmayı planlıyor. Masaüstü GPU'lardan farklı olarak mobil tarafta sistem üreticileri farklı konfigürasyonlara gittikleri için tüm sistemlerle aynı faydayı veya kazanımı sağlayan sürücü hazırlamak zor olsa da pek çok kullanıcının yeni sürücülerden faydalanabileceği belirtiliyor.


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taners9 9 yıl
Önce şu benim quadro nvs 135m sürücüsünü bi halletse aslında. 4 tane sürücü denedim hepsinde bişeyler sapıttı. Yok hd hızlandırma yapmadı, oyunlarda fps düştü, overclock olmadı. Film izlerken bi sürücüyü oyun oynarken bi sürücüyü kurar hale geldim. Ne belaymış...
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Batuist 9 yıl
Geforce256 serisi derken neyi kasdettiniz acaba???
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Tolgá 9 yıl

Batuist

Geforce256 serisi derken neyi kasdettiniz acaba???

sürücü numarası haberde yazıyor..şu 197.13 çok güzel performans veriyor kart kendini gösteriyor daha iyisini bekliyorum 191.07 gibi
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Tolgá 9 yıl
acaba bu 256 serisi ne zaman yayınlanacak
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Whole Lotta Rosie 9 yıl
Heyecanla bekliyoruz
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