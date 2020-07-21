Nvidia MX350 grafikli MSI Modern 14 dizüstü bilgisayarı duyuruldu

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MSI’ın profesyonellere yönelik olarak hazırladığı dizüstü serilerinden birisi olan Modern; 14 inçlik modelinde Nvidia’nın yeni MX grafik birimlerine yer vererek yeni bir alternatif ortaya çıkardı.

MSI Modern 14 Bluestone özellikleri ve fiyatı

14 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan Modern 14 Bluestone modeli sRGB renk uzayının yüzde yüzünü kapsıyor. Ekran 180 derece açılabilirken klavye de 5 derecelik bir açı ile rahat yazmayı sağlıyor.

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Onuncu nesil Intel Core i7 U işlemci ile güçlendirilen dizüstü modelinde Nvidia MX350 grafik birimine yer verilmiş. Grafik performansı oldukça artan Modern 14; 10 saate kadar da kullanım süresi sunuyor.

512GB’a kadar NVMe SSD seçenekleri olan yeni Modern 14 tek slotta 32GB’a kadar DDR4 2666MHz RAM bellek seçenekleri sunuyor. Bu bakımdan bir kısım RAM bellek karta entegre olarak gelmesi muhtemel.

2 adet 2.5W hoparlör, WiFi 5, Bluetooth 5.0, 4K 30Hz HDMI, USB 3.2 Gen 2 Tip-C gibi özellikleri olan MSI Modern 14 Bluestone modeli MX330 ve Intel HD grafik seçeneklerine de sahip. Baz konfigürasyon 949$ seviyesinden başlıyor.

https://www.msi.com/Content-creation/Modern-14-B10X/Specification

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