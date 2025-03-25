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    Anlık Bildirim

    Nvidia’nın oyunlardaki yapay zeka asistanı G-Assist yayınlandı

    Geçtiğimiz yıl Project G-Assist olarak tanıtılan Nvidia’nın oyunlardaki yapay zeka asistanı, artık Nvidia uygulamasına eklendi. G-Assist, oyunlarda oyunculara yardımcı olmayı amaçlıyor.

    Oyun dünyasında yapay zeka destekli asistanlar giderek daha fazla ilgi çekmeye başlarken, Nvidia’nın yeni projesi G-Assist bu alanda dikkat çeken yeniliklerden biri olmaya aday. 2017’de bir 1 Nisan şakası olarak tanıtılan bu yapay zeka aracı, aradan geçen yedi yılın ardından gerçeğe dönüşüyor. Geçtiğimiz yıl Project G-Assist olarak tanıtılan özellik, şimdi Nvidia uygulamasına G-Assist olarak eklenmiş durumda.

    Oyunlarda AI asistanı dönemi

    Şu anda yalnızca bir teknoloji demosu olarak sunulan Project G-Assist, yapay zekanın PC oyunlarında nasıl rehberlik edebileceğine dair önemli ipuçları veriyor. Nvidia’nın demosunda, popüler hayatta kalma oyunu ARK: Survival Ascended üzerinden G-Assist’in yetenekleri sergileniyor. Oyuncular, sesli komutlar aracılığıyla örneğin “Erken aşamalarda kullanabileceğim bir sonraki silah ne ve bunun için gerekli malzemeleri nerede bulabilirim?” gibi sorular sorabiliyor.

    Nvidia’nın oyunlardaki yapay zeka asistanı G-Assist yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Asistan yalnızca önceden tanımlanmış cevaplar vermekle kalmıyor; oyun içi ekranı analiz edebiliyor ve karakterinizin beceri puanları gibi durum bilgilerini değerlendirerek kişiselleştirilmiş rehberlik sunabiliyor. Bu yetenek, özellikle karmaşık oyun dünyalarında kaybolan ya da belirli görevlerde takılan oyuncular için büyük bir avantaj sağlayabilir.

    G-Assist’in tek işlevi oyun içi rehberlik değil. Nvidia’nın yapay zekası aynı zamanda bilgisayar donanımınızı analiz ederek performans iyileştirmeleri öneriyor. Örneğin, monitörünüzün 240Hz desteği varken oyunları yalnızca 60Hz hızında oynadığınızı fark edebiliyor ve bu durumu düzeltmek için öneriler sunuyor. Ayrıca, gecikme ve FPS analizi yapabiliyor, belirli bir FPS hedefine ulaşmanız için ayar önerilerinde bulunabiliyor veya GPU’yu overclock etmek isteğinizde ayar önerileri yapabiliyor.

    Geçtiğimiz haftalarda Microsoft, yapay zekası Copilot’un da Xbox’ta oyuncu asistanı olacağını duyurmuştu. Dolayısıyla firmalar bu alanda adımlar atıyorlar. Gösterilenler son derece etkileyici olsa da bunlar şimdilik deneysel. Nvidia geri bildirimlerle aracı geliştirmeye devam edeceğini söylüyor. Ayrıca bunların doğruluğu da önemli. Zira basit bir halüsinasyon yüzünden hiçbir oyunda yanlış bir build’e yönelmek istemezsiniz. Bununla birlikte G-Assist, minimum 12 GB VRAM’li RTX 30 ve üstü masaüstü GPU’lu sistemlerde kullanılabiliyor. Dizüstüne ise daha sonra gelecek.

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