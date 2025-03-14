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    Anlık Bildirim

    Microsoft’un yapay zekası Copilot, Xbox’ta oyuncu asistanı oluyor

    Microsoft, oyuncuların en sevdikleri oyunlarda daha iyi olmalarına yardımcı olmak için yapay zeka destekli bir asistan olan Copilot for Gaming'in kullanıma sunulacağını duyurdu.
    Microsoft’un yapay zekası Copilot, Xbox’ta oyuncu asistanı oluyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Xbox oyuncularına rehberlik edecek yapay zeka destekli Copilot for Gaming özelliğini duyurdu. İlk olarak Xbox mobil uygulaması üzerinden erişilebilecek bu özellik, oyun sırasında bir yardımcı ekran olarak çalışacak ve oyunculara rehberlik edecek.

    Şirket, Copilot’u bir oyun asistanı olarak konumlandırıyor. Yapay zeka, oyunculara oyun içi ipuçları sunmanın yanı sıra, oyunları indirme ve başlatma süreçlerinde de yardımcı olacak. Microsoft’un oyun yapay zekası ürün yöneticisi Sonali Yadav, Copilot’un nasıl çalışacağını bazı örneklerle açıkladı.

    Xbox için yapay zeka dönemi

    Bir Overwatch 2 demosunda Copilot, oyuncunun takım arkadaşları olmadan saldırıya geçtiğini fark ederek hata yaptığını belirtti. Ayrıca, takıma en uygun kahraman seçimleri konusunda önerilerde bulundu. Bir diğer örnek ise Minecraft üzerinden gösterildi. Burada Copilot, oyuncunun ekranda yaptığı hareketleri takip ederek hangi malzemeleri nasıl üreteceğini söyleyebiliyor. Demo ayrıca Minecraft'ta hileleri etkinleştirme seçeneğini de içeriyordu; böylece Copilot, belirli malzemelerin konumlarını da gösterebildi.

    Ancak, bu gösterimler şimdilik yalnızca birer konsept olarak sunuldu. Copilot’un ilk sürümünde bu gelişmiş özellikler yer almayacak. Microsoft, Nisan ayında Xbox Insiders programı kapsamında Copilot’un erken sürümünü mobil cihazlarda test etmeye başlayacak. Sonrasında ise geri bildirimlere göre geliştirilerek farklı platformlara yayılması planlanıyor. Sonuç olarak Microsoft, Copilot for Gaming’in tam olarak nasıl olması gerektiğinden emin görünüyor ancak gösterilenlerin konsept olması gelecek ay nelerin sunulacağı konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

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