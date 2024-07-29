Nvidia’nın RTX 40 serisi kartlarında “kıtlık” başlayabilir

RTX 40 serisinde kıtlık dönemi
UDN tarafından yayınlanan yeni rapora göre Nvidia, yeni nesil Blackwell AI GPU mimarisinin resmi olarak piyasaya sürülmesine hazırlanırken, üst düzey RTX 40 serisi kartlarının tedarikini yüzde 50’ye kadar azaltacak. Bunun da tedarik sıkıntısı ve fiyat artışlarını tetikleyebileceği belirtiliyor.
Blackwell AI GPU’ları ve GeForce RTX 50 serisi yaklaştıkça bu kartları Nvidia için üreten TSMC’nin üretim bantlarındaki Blackwell temelli çiplerin hacmi de artacak ve haliyle Ada Lovelace ürünlerinin hacmi azalacak. Aktarılanlara göre en çok RTX 4060 ve RTX 4070 modelleri etkilenecek. UDN’in yanı sıra farklı donanım kaynakları da Nvidia’nın RTX 40 kartları için kıtlık yaşanabileceğini belirtiyor ancak bunlar kıtlık nedenini farklı konulara dayandırıyor.
Asya tarafındaki kaynaklara göre Nvidia, ilgili bellek üreticilerinden gelen GDDR6X tedarikinde bir düşüş görüyor. Bu da üretimin düşmesine neden oluyor. Bazı kaynaklar ise TSMC’nin üretim hatlarını yapay zeka çiplerine uyacak şekilde değiştirdiğini öne sürüyor. Hangi neden olursa olsun açık olan bir şey var; RTX 40 serisinde tedarik düşecek. Artık sektör kendisini Blackwell çözümlerine hazırlıyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99610/nvidias-high-end-rtx-40-series-gpu-production-slashed-by-50-preparing-for-gpus/index.html https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-40-gpus-short-supply-around-globe-4070-4060-affected-most/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.