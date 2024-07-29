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    Anlık Bildirim

    Nvidia’nın RTX 40 serisi kartlarında “kıtlık” başlayabilir

    Nvidia’nın üst düzey GeForce RTX 40 serisi ekran kartı tedarikini yeni nesil GeForce RTX 50 serisi kartlara giden yolda yüzde 50 azalttığı ve bunun kart kıtlığına neden olabileceği söyleniyor.
    Nvidia’nın RTX 40 serisi kartlarında “kıtlık” başlayabilir Tam Boyutta Gör
    Nvidia artık RTX 40 serisi Ada Lovelace ekran kartlarında üretimi azaltmaya başlıyor. Firma yakında yeni nesil Blackwell mimarili GeForce RTX 50 serisi kartlarını tanıtacak. Üretim ve haliyle tedarikin azaltılma kararının buradan kaynaklandığı belirtiliyor. Öte yandan çeşitli kaynaklar üretimin farklı nedenlerden dolayı azaltıldığını belirtiyor.

    RTX 40 serisinde kıtlık dönemi

    UDN tarafından yayınlanan yeni rapora göre Nvidia, yeni nesil Blackwell AI GPU mimarisinin resmi olarak piyasaya sürülmesine hazırlanırken, üst düzey RTX 40 serisi kartlarının tedarikini yüzde 50’ye kadar azaltacak. Bunun da tedarik sıkıntısı ve fiyat artışlarını tetikleyebileceği belirtiliyor.

    Blackwell AI GPU’ları ve GeForce RTX 50 serisi yaklaştıkça bu kartları Nvidia için üreten TSMC’nin üretim bantlarındaki Blackwell temelli çiplerin hacmi de artacak ve haliyle Ada Lovelace ürünlerinin hacmi azalacak. Aktarılanlara göre en çok RTX 4060 ve RTX 4070 modelleri etkilenecek. UDN’in yanı sıra farklı donanım kaynakları da Nvidia’nın RTX 40 kartları için kıtlık yaşanabileceğini belirtiyor ancak bunlar kıtlık nedenini farklı konulara dayandırıyor.

    Asya tarafındaki kaynaklara göre Nvidia, ilgili bellek üreticilerinden gelen GDDR6X tedarikinde bir düşüş görüyor. Bu da üretimin düşmesine neden oluyor. Bazı kaynaklar ise TSMC’nin üretim hatlarını yapay zeka çiplerine uyacak şekilde değiştirdiğini öne sürüyor. Hangi neden olursa olsun açık olan bir şey var; RTX 40 serisinde tedarik düşecek. Artık sektör kendisini Blackwell çözümlerine hazırlıyor.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99610/nvidias-high-end-rtx-40-series-gpu-production-slashed-by-50-preparing-for-gpus/index.html https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-40-gpus-short-supply-around-globe-4070-4060-affected-most/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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