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Tam Boyutta Gör Nvidia artık RTX 40 serisi Ada Lovelace ekran kartlarında üretimi azaltmaya başlıyor. Firma yakında yeni nesil Blackwell mimarili GeForce RTX 50 serisi kartlarını tanıtacak. Üretim ve haliyle tedarikin azaltılma kararının buradan kaynaklandığı belirtiliyor. Öte yandan çeşitli kaynaklar üretimin farklı nedenlerden dolayı azaltıldığını belirtiyor.

RTX 40 serisinde kıtlık dönemi

UDN tarafından yayınlanan yeni rapora göre Nvidia, yeni nesil Blackwell AI GPU mimarisinin resmi olarak piyasaya sürülmesine hazırlanırken, üst düzey RTX 40 serisi kartlarının tedarikini yüzde 50’ye kadar azaltacak. Bunun da tedarik sıkıntısı ve fiyat artışlarını tetikleyebileceği belirtiliyor.

Blackwell AI GPU’ları ve GeForce RTX 50 serisi yaklaştıkça bu kartları Nvidia için üreten TSMC’nin üretim bantlarındaki Blackwell temelli çiplerin hacmi de artacak ve haliyle Ada Lovelace ürünlerinin hacmi azalacak. Aktarılanlara göre en çok RTX 4060 ve RTX 4070 modelleri etkilenecek. UDN’in yanı sıra farklı donanım kaynakları da Nvidia’nın RTX 40 kartları için kıtlık yaşanabileceğini belirtiyor ancak bunlar kıtlık nedenini farklı konulara dayandırıyor.

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Asya tarafındaki kaynaklara göre Nvidia, ilgili bellek üreticilerinden gelen GDDR6X tedarikinde bir düşüş görüyor. Bu da üretimin düşmesine neden oluyor. Bazı kaynaklar ise TSMC’nin üretim hatlarını yapay zeka çiplerine uyacak şekilde değiştirdiğini öne sürüyor. Hangi neden olursa olsun açık olan bir şey var; RTX 40 serisinde tedarik düşecek. Artık sektör kendisini Blackwell çözümlerine hazırlıyor.

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Nvidia’nın RTX 40 serisi kartlarında “kıtlık” başlayabilir