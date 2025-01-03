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Tam Boyutta Gör Teknoloji dünyasının merakla beklediği Nvidia GeForce RTX 50 serisinin lansmanına sadece üç gün kala, yeni nesil ekran kartları hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor. Ortaya çıkan son bilgilere Nvidia, RTX 50 kartlarıyla birlikte DLSS 4 (Deep Learning Super Sampling) teknolojisini de tanıtacak.

DLSS 4 yolda olabilir

Bu konu hakkında bilgiler ise Avrupa’da bir perakendecinin DLSS 4 desteği ile vurgulanan GeForce RTX 5080'in özel ASUS varyantını 1699 euro fiyat etiketiyle listelemesiyle ortaya çıktı. Bu fiyat, Avrupa’da geçerli olan yüzde 20 KDV’yi de içeriyor.

DLSS 3.5’in halefi olarak gelen bu yeni teknolojinin daha üstün ölçeklendirme ve performans iyileştirmeleri getirmesi bekleniyor. Önde gelen güvenilir sızıntı kaynaklarından Kopite7Kimi de DLSS 4’ün geleceğini doğruladı. Bu arada AMD’nin de RDNA 4 GPU'larının yanı sıra FSR 4'ü de piyasaya süreceği bildiriliyor.

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Şimdilik DLSS 4 hakkında detaylı bilgiler bulunmuyor. Ayrıca bu teknolojinin sadece RTX 50 serisine özel olup olmayacağı da belirsiz durumda. Ek olarak RTX 5080 tarafında ise kartın 10752 Cuda çekirdeği, 16 GB GDDR7 VRAM ve 360W TDP ile gelmesi bekleniyor. Bu kartta bulunan belleklerin ayrıca 30 Gbps hızında çalışacağı iddia ediliyor. Son bilgilere göre Nvidia, RTX 5080’i 21 Ocak tarihinde piyasaya sürebilir.

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DLSS 4'ün GeForce RTX 50 serisi ile duyurulması bekleniyor