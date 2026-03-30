Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    RTX 60 serisi ekran kartları geliyor: İlk bilgiler paylaşıldı

    Nvidia'nın RTX 60 serisi için ilk detaylar ortaya çıktı. Rubin mimarisiyle gelecek yeni GPU'lar, özellikle ray tracing ve yapay zekâ performansında büyük artış sunacak.

    Yakın tarihte ertelenen RTX 50 SUPER ekran kartlarının ardından Nvidia'nın odağı yeni nesil RTX 60 serisine çevrilmiş olabilir. Son olarak Nvidia cephesinde yeni nesil ekran kartları için ilk sızıntılar gelmeye başladı. Şirketin bir sonraki GeForce serisinin, "Rubin" adı verilen yeni bir mimari üzerine kurulacağı belirtiliyor. 

    Paylaşılan bilgilere göre GeForce RTX 60 serisi, üretim tarafında radikal bir sıçrama yerine daha dengeli bir yaklaşım benimseyecek. Yeni GPU'ların, 2nm altı yerine TSMC'nin 3nm sınıfı üretim sürecinin özelleştirilmiş bir versiyonunu kullanacağı belirtiliyor. Bu tercih, hem maliyet hem de verimlilik açısından daha kontrollü bir geçiş sunacak.

    Mimari tarafında ise dikkat çeken en büyük değişim, yeni nesil çekirdek yapıları. Rubin mimarisiyle birlikte 6. nesil Tensor çekirdekleri ve 5. nesil RT çekirdekleri devreye girecek. Bu yapı, özellikle DLSS 5 gibi yapay zekâ destekli teknolojilerde ciddi bir performans artışı sunmayı hedefliyor. En dikkat çekici iddia ise ray tracing tarafında.

    Sızıntılara göre Nvidia, gerçek zamanlı path tracing performansında nesilden nesile yüzde 100'e varan bir artış hedefliyor. Bu, RTX 50 serisine kıyasla iki kat performans anlamına geliyor ve özellikle görsel kaliteyi doğrudan etkileyecek bir gelişme. Klasik raster performans tarafında ise daha sınırlı bir bekleniyor. Önceki nesle göre bu rakam yüzde 30 ila 35 seviyesinde performans kazanımı olacak yansıyacak.

    Bu artışın ise, yeni mimari iyileştirmeler, saat hızları ve enerji verimliliği optimizasyonlarıyla sağlanacağı belirtiliyor. Bellek tarafında GDDR7 standardı korunacak. Üst segmentte yer alması beklenen RTX 6090 modelinin 512-bit veri yolu ve 32 GB bellek kapasitesini devam ettireceği söyleniyor. RTX 6080 ve RTX 6070 modellerinde ise hem kapasite hem bant genişliği tarafında daha belirgin iyileştirmeler söz konusu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    O1 Neo
    O1 Neo
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum