Tam Boyutta Gör Yakın tarihte ertelenen RTX 50 SUPER ekran kartlarının ardından Nvidia'nın odağı yeni nesil RTX 60 serisine çevrilmiş olabilir. Son olarak Nvidia cephesinde yeni nesil ekran kartları için ilk sızıntılar gelmeye başladı. Şirketin bir sonraki GeForce serisinin, "Rubin" adı verilen yeni bir mimari üzerine kurulacağı belirtiliyor.

Paylaşılan bilgilere göre GeForce RTX 60 serisi, üretim tarafında radikal bir sıçrama yerine daha dengeli bir yaklaşım benimseyecek. Yeni GPU'ların, 2nm altı yerine TSMC'nin 3nm sınıfı üretim sürecinin özelleştirilmiş bir versiyonunu kullanacağı belirtiliyor. Bu tercih, hem maliyet hem de verimlilik açısından daha kontrollü bir geçiş sunacak.

Mimari tarafında ise dikkat çeken en büyük değişim, yeni nesil çekirdek yapıları. Rubin mimarisiyle birlikte 6. nesil Tensor çekirdekleri ve 5. nesil RT çekirdekleri devreye girecek. Bu yapı, özellikle DLSS 5 gibi yapay zekâ destekli teknolojilerde ciddi bir performans artışı sunmayı hedefliyor. En dikkat çekici iddia ise ray tracing tarafında.

Sızıntılara göre Nvidia, gerçek zamanlı path tracing performansında nesilden nesile yüzde 100'e varan bir artış hedefliyor. Bu, RTX 50 serisine kıyasla iki kat performans anlamına geliyor ve özellikle görsel kaliteyi doğrudan etkileyecek bir gelişme. Klasik raster performans tarafında ise daha sınırlı bir bekleniyor. Önceki nesle göre bu rakam yüzde 30 ila 35 seviyesinde performans kazanımı olacak yansıyacak.

Bu artışın ise, yeni mimari iyileştirmeler, saat hızları ve enerji verimliliği optimizasyonlarıyla sağlanacağı belirtiliyor. Bellek tarafında GDDR7 standardı korunacak. Üst segmentte yer alması beklenen RTX 6090 modelinin 512-bit veri yolu ve 32 GB bellek kapasitesini devam ettireceği söyleniyor. RTX 6080 ve RTX 6070 modellerinde ise hem kapasite hem bant genişliği tarafında daha belirgin iyileştirmeler söz konusu.

RTX 60 serisi ekran kartları geliyor: İlk bilgiler paylaşıldı

