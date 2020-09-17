Ryzen 5000 ailesinde çekirdek sayıları aynı devam edebilir

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Kırmızı ekip Ryzen işlemcileriyle hem donanımseverlerin yüzünü hem de kendi yüzünü güldürmeye devam ediyor. Son haberde yeni yongaların çekirdek sayılarına değinildi.

10 çekirdekli Ryzen gelmeyebilir

Önümüzdeki nesil Ryzen modelleriyle ilgili detaylar paylaşan bir kullacının son gönderisine göre AMD Ryzen 5000 ailesinde Ryzen 9 5900X’te 12 çekirdek ve Ryzen 7 5800X’te ise 8 çekirdek sunacak. Bu haliyle son zamanlarda ortaya atılan 10 çekirdekli bir Ryzen işlemcisinin hazırlığı iddiasına yer kalmıyor.

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Diğer taraftan AMD’nin Vermeer kod adlı 4. nesil Ryzen işlemcilerini 5000 ailesi olarak sunacağını daha önce paylaşmıştık.

Kullanıcıların aklını karıştıran masaüstü işlemci, masaüstü APU ve mobil APU’ların mimarisel farklılıklarına rağmen oldukça benzerlik gösteren isimlendirmede iyileştirmeye gidilecek.

Bu haliyle Zen 3 mimarili Ryzen 5000 işlemciler ve Zen 3 mimarili Cezanne kod adlı mobil APU’lar aynı mimariyi vurgular nitelikte benzer isimlendirilmiş olacak.

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Ayrıca Bkz. "AMD RDNA2 ile birlikte AV1'e destek sunacak"

Diğer taraftan Ryzen Renoir masaüstü APU’ları ise Zen 2 mimarisiyle gelecek olması nedeniyle 4000’le başlayacak. Son olarak nihai detayların 8 Ekim’de paylaşılacağını belirtelim.

https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-5900x-to-feature-12-cores-ryzen-7-5800x-gets-8

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