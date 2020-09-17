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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ryzen 5000 ailesinde çekirdek sayıları aynı devam edebilir

    AMD’nin Zen 3 mimarili işlemcileri merakla bekleniyor. Firmadan bir çekirdek artışı hamlesi daha bekleyenleri üzecek haber geldi. Görünüşe göre mevcur konfigürasyonlar korunacak.
    3 sa.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Ryzen 5000 ailesinde çekirdek sayıları aynı devam edebilir
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    Kırmızı ekip Ryzen işlemcileriyle hem donanımseverlerin yüzünü hem de kendi yüzünü güldürmeye devam ediyor. Son haberde yeni yongaların çekirdek sayılarına değinildi.

    10 çekirdekli Ryzen gelmeyebilir

    Önümüzdeki nesil Ryzen modelleriyle ilgili detaylar paylaşan bir kullacının son gönderisine göre AMD Ryzen 5000 ailesinde Ryzen 9 5900X’te 12 çekirdek ve Ryzen 7 5800X’te ise 8 çekirdek sunacak. Bu haliyle son zamanlarda ortaya atılan 10 çekirdekli bir Ryzen işlemcisinin hazırlığı iddiasına yer kalmıyor.

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    AMD 4000'i atlıyor

    Diğer taraftan AMD’nin Vermeer kod adlı 4. nesil Ryzen işlemcilerini 5000 ailesi olarak sunacağını daha önce paylaşmıştık.

    Kullanıcıların aklını karıştıran masaüstü işlemci, masaüstü APU ve mobil APU’ların mimarisel farklılıklarına rağmen oldukça benzerlik gösteren isimlendirmede iyileştirmeye gidilecek.

    Bu haliyle Zen 3 mimarili Ryzen 5000 işlemciler ve Zen 3 mimarili Cezanne kod adlı mobil APU’lar aynı mimariyi vurgular nitelikte benzer isimlendirilmiş olacak.

    Ryzen 5000 ailesinde çekirdek sayıları aynı devam edebilir
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    Ayrıca Bkz. "AMD RDNA2 ile birlikte AV1'e destek sunacak"

    Diğer taraftan Ryzen Renoir masaüstü APU’ları ise Zen 2 mimarisiyle gelecek olması nedeniyle 4000’le başlayacak. Son olarak nihai detayların 8 Ekim’de paylaşılacağını belirtelim.



    https://videocardz.com/newz/amd-ryzen-9-5900x-to-feature-12-cores-ryzen-7-5800x-gets-8 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    _magnetar_ (Kemal Ezen) 1 sa.
    1 yıldır 4000 serisi işlemcili notebooklar gelmedi bile doğru düzgün. 5000 serisi gelince 4000 serisi ancak piyasaya çıkmış olacak herhalde.
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    Arisaka 1 sa.
    Önümüzde ki 6-7 yıl 8/16 işlemcileri bir kenara bırak onları saymıyorum bile 6/12 işlemcileri %100 kullanan bir oyun dahi gelmicek rahat olun.
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    _magnetar_ (Kemal Ezen) 1 sa. Arisaka
    İşlemcilerin tek amacı oyun oynanması değil.
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    KanKoKan (timur girgin) 26 dk. Arisaka
    Yeni nesil oyunlarda çoklu çekirdek kullanımı artmaya başladı örneğin;


    Fakat yüksek çözünürlükte 2k yada 4k dada bu kadar çekirdek kullanımı olurmu onu bilmiyorum.
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    akif_gamer (akif ozgun) 1 sa.
    Çekirdek artışı olmasa ne olur. AMD nin ihtiyacı yok buna
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    Boş yapma beni dinle 2 sa. yeni yorumcu
    Yeter çok bile. Bellek gecikmesi ayarı çek, hafiften ipc artısı yanına 200-300ghz frakans boostu koy bitti gitti. İntelde 150w çeken i5 sobasıyla overclock len demeye devam etsin.
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