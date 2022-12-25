Nvidia RTX 4070 Ti, Sırbistan'da bir bayi tarafından satışa çıktı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda RTX 4080 12GB modelini iptal eden Nvidia, bu kartı RTX 4070 Ti olarak yeniden piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Gelecek ay lansmanı gerçekleşmesi beklenen ekran kartlarının daha piyasaya sürülmeden Sırbistan'da satışa sunulduğu ortaya çıktı.

RTX 4070 Ti, 1400 dolarlık fiyat etiketiyle Sırbistan'da satışta

Ocak ayında piyasaya sürülmesi beklenen ekran kartı özel bir Sırp satıcı tarafından satışta. Grafik kartının üçlü yuva ve fan kurulumuna sahip Gigabyte GeForce RTX 4070 Ti Gaming sürümünü satan satıcı, nakit alımlarda müşterilerine indirim bile yapmakta. Maliyeti yaklaşık 1550 ABD dolarına tekabül eden ekran kartını almak isteyen kullanıcılar yüzde 10'luk indirimle birlikte 1400 dolara alabilmekte.

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Bu ekran kartının özellikleri değinecek olursak 2730 MHz saat hızı, 60 Akış işlemcisi, 7680 CUDA çekirdeği ve 12 GB bellek ile kullanıcıların karşısına çıkacak RTX 4070 Ti, Geekbench OpenCL testlerinde RTX 3070 Ti'den yüzde 45,8 daha hızlı olan 214654 puan ortalamasına sahip.

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