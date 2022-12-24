Intel Core i5-13500 test edildi: i7-12700K'ya rakip geliyor

Intel Core i5-13500 neler sunuyor?
Intel Core i5-13500, 6 Performans ve 8 verimlilik çekirdeğine sahip 14 çekirdek ve 20 izlekli bir yapılandırma ile karşımıza çıkacak. Bu çekirdek artışı, 12. Nesil işlemcilere kıyasla en büyük sıçramalardan birini temsil ediyor. Ancak ilginç bir şekilde yeni sızıntı, Core i5-13500'ün Raptor Lake yerine Alder Lake C0 kalıbını kullanabileceğini gösteriyor.
Gerçekleştirilen testlere göre Core i5-13500, varsayılan 65W TDP ile performans çekirdeklerinde maksimum 2,9 ila 3,0 GHz saat hızları sunacak. Ancak BIOS üzerinden ayarlanabilen 154 W PL2 desteğiyle bu çekirdeklerin 4,5 GHz'e kadar çıkabileceği belirtiliyor. Ayrıca bu değişiklik, verimlilik çekirdeklerinde 2,9 GHz'den 3,5 GHz'a kadar saat hızı artışı sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d