Tam Boyutta Gör Intel, önümüzdeki haftalarda 13.Nesil orta ve alt seviye işlemcilerini piyasaya sürecek. Bugün JagatOC isimli bir hız aşırtma ekibi, bu yeni işlemciler arasından Intel Core i5-13500 modeline ulaşmayı başardı. Yaklaşan 14 çekirdekli işlemci, i5-12600K ve i7-12700K'ya karşısında neler sunuyor? İşte detaylar

Intel Core i5-13500 neler sunuyor?

Intel Core i5-13500, 6 Performans ve 8 verimlilik çekirdeğine sahip 14 çekirdek ve 20 izlekli bir yapılandırma ile karşımıza çıkacak. Bu çekirdek artışı, 12. Nesil işlemcilere kıyasla en büyük sıçramalardan birini temsil ediyor. Ancak ilginç bir şekilde yeni sızıntı, Core i5-13500'ün Raptor Lake yerine Alder Lake C0 kalıbını kullanabileceğini gösteriyor.

AMD Ryzen 7000 işlemci fiyatlarında düşüş sürüyor! 1 gün önce eklendi

Gerçekleştirilen testlere göre Core i5-13500, varsayılan 65W TDP ile performans çekirdeklerinde maksimum 2,9 ila 3,0 GHz saat hızları sunacak. Ancak BIOS üzerinden ayarlanabilen 154 W PL2 desteğiyle bu çekirdeklerin 4,5 GHz'e kadar çıkabileceği belirtiliyor. Ayrıca bu değişiklik, verimlilik çekirdeklerinde 2,9 GHz'den 3,5 GHz'a kadar saat hızı artışı sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Böylece güç limitleri kaldırıldığında Intel Core i5-13500'ün, i7-13700K ile benzer bir çoklu çekirdek performansı sunacağını söyleyebiliriz. 65W modunda ise i5-12600K'nın rakibi olacak. Ancak 154 W'lık PL2 desteğinin stok soğutucular için verimsiz kalacağını belirtmekte fayda var.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel Core i5-13500 test edildi: i7-12700K'ya rakip geliyor