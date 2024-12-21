Nvidia RTX 50 "Blackwell" dizüstü ekran kartları sızdırıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, bildiğiniz gibi yeni nesil GeForce RTX 50 serisi ekran kartları üzerinde çalışmaya devam ediyor. Daha önce ise RTX 50 serisinin özellikleri ve çıkış tarihi hakkında ilk bilgiler paylaşılmıştı. Benzer süre zarfı içinde bu kez Nvidia GeForce RTX 50 serisinin mobil sürümleri ortaya çıktı. Gelin detaylara hep birlikte göz atalım.

Nvidia RTX 5090, 5080 ve 5060 mobil ortaya çıktı

Söz konusu sızıntıya göre dizüstü bilgisayarlarda boy gösterecek olan mobil RTX 5090, RTX 5080, 5070 ve RTX 5060 hakkında bazı detaylara sahibiz. OEM pazarlama slaytlarına dayanan görüntüde, ROG serisine ait birden fazla RTX 50 dizüstü modeli bulunuyor. Ancak en önemli bilgi, bu listenin VRAM başta olmak üzere kartların bellek konfigürasyonlarını içeriyor olması.

Tam Boyutta Gör Detaylara gelirsek, serinin amiral gemisi modeli RTX 5090 mobil, 16GB GDDR7 belleğe sahip olacak. Söz konusu kapasitenin masaüstü RTX 4090'ın yarısı boyutunda olduğunu söyleyelim. RTX 5080 ise, yine benzer kapasitede 16GB GDDR7 bellekle karşımıza çıkacak. Bu noktada Nvidia'nın iki kartı birbirinden ayırmaması biraz ilginç.

Orta-üst seviye RTX 5070 modeline gelirsek, iki farklı GPU bulunuyor. RTX 5070 Ti 12GB, RTX 5070 ise 8GB VRAM kapasitesine sahip. Serinin orta seviye modelleri RTX 5060 ve 5050 ise, 8GB GDDR7 bellekle geliyor. Şu an için RTX 50 mobil ekran kartları hakkında bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Ancak kısaca Nvidia, daha yüksek TGP (Toplam Grafik Gücü) değerleri, DLSS 4.0 ve yeni PCB teknolojisi sayesinde VRAM ile GPU arasındaki sinyal bütünlüğünü arttırmayı hedefliyor. Dolayısıyla çift haneli performans artışları görmemiz muhtemel.

RTX 5090 mobil: 16GB GDDR7 175W TDP

RTX 5080 mobil: 16GB GDDR7 175W TDP

RTX 5070 Ti mobil: 12GB GDDR7 140W TDP

RTX 5070 mobil: 8GB GDDR7

RTX 5060 mobil: 8GB GDDR7

RTX 5050 mobil: 8GB GDDR7

GeForce RTX 50 ekran kartları EEC'de listelendi: Yakında geliyor 22 sa. önce eklendi

Nvidia’nın mobil GeForce RTX 50 "Blackwell" serisini CES 2025'te tanıtması bekleniyor ve ayrıca RTX 50 mobil ekran kartlarını da bu etkinlikte görebiliriz. AMD’de yine aynı etkinlikte mobil Radeon RX 8000 kartlarını sergileyebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia RTX 5090, 5080 ve 5060 dizüstü ekran kartları ortaya çıktı