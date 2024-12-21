Nvidia RTX 50 "Blackwell" dizüstü ekran kartları sızdırıldı

Nvidia RTX 5090, 5080 ve 5060 mobil ortaya çıktı
Söz konusu sızıntıya göre dizüstü bilgisayarlarda boy gösterecek olan mobil RTX 5090, RTX 5080, 5070 ve RTX 5060 hakkında bazı detaylara sahibiz. OEM pazarlama slaytlarına dayanan görüntüde, ROG serisine ait birden fazla RTX 50 dizüstü modeli bulunuyor. Ancak en önemli bilgi, bu listenin VRAM başta olmak üzere kartların bellek konfigürasyonlarını içeriyor olması.
Orta-üst seviye RTX 5070 modeline gelirsek, iki farklı GPU bulunuyor. RTX 5070 Ti 12GB, RTX 5070 ise 8GB VRAM kapasitesine sahip. Serinin orta seviye modelleri RTX 5060 ve 5050 ise, 8GB GDDR7 bellekle geliyor. Şu an için RTX 50 mobil ekran kartları hakkında bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Ancak kısaca Nvidia, daha yüksek TGP (Toplam Grafik Gücü) değerleri, DLSS 4.0 ve yeni PCB teknolojisi sayesinde VRAM ile GPU arasındaki sinyal bütünlüğünü arttırmayı hedefliyor. Dolayısıyla çift haneli performans artışları görmemiz muhtemel.
- RTX 5090 mobil: 16GB GDDR7 175W TDP
- RTX 5080 mobil: 16GB GDDR7 175W TDP
- RTX 5070 Ti mobil: 12GB GDDR7 140W TDP
- RTX 5070 mobil: 8GB GDDR7
- RTX 5060 mobil: 8GB GDDR7
- RTX 5050 mobil: 8GB GDDR7
Nvidia’nın mobil GeForce RTX 50 "Blackwell" serisini CES 2025'te tanıtması bekleniyor ve ayrıca RTX 50 mobil ekran kartlarını da bu etkinlikte görebiliriz. AMD’de yine aynı etkinlikte mobil Radeon RX 8000 kartlarını sergileyebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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