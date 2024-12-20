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    GeForce RTX 50 ekran kartları EEC'de listelendi: İşte beklenen modeller

    Nvidia'nın merakla beklenen RTX 50 "Blackwell" ekran kartları EEC listesinde göründü. Liste, serideki birçok ekran kartını doğruluyor. İşte tanıtılması beklenen modeller...
    GeForce RTX 50 ekran kartları EEC'de listelendi: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    İki yıldan uzun bir süre sonra, Nvidia sonunda RTX 50 serisi ekran kartlarını yakında piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu bağlamda yeni nesil GPU'lar hakkında bir süredir sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak GeForce RTX 50 "Blackwell" ekran kartları, Eurasian Economic Commission (EEC) veritabanında kendini gösterdi. Bu listeleme, seride yer alacak birden fazla modeli doğruluyor.

    GeForce RTX 50 ekran kartları EEC'de listelendi

    Kaçıranlar için yeni nesil GPU'lar, genellikle lansmandan haftalar önce gerçekleşen bu tür listelemelerle tanınmaya başlıyor. Blackwell serisine ait modelleri listeleyen ilk marka ise Palit oldu. Buna göre Nvidia, GeForce RTX 5050 ve RTX 5060 gibi modellerin yanı sıra, seride "Ti" ve "SUPER" varyantlarına da yer vermeyi planlıyor.

    GeForce RTX 50 ekran kartları EEC'de listelendi: Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Bu listeye bakıldığında, Palit'in RTX 5090 Ti Super, RTX 5090 Super, RTX 5090 Ti, RTX 5080 Ti Super, RTX 5080 Super, RTX 5080 Ti, RTX 5080, RTX 5070 Ti Super, RTX 5070 Super, RTX 5070 Ti, RTX 5070, RTX 5060 Ti Super, RTX 5060 Super, RTX 5060 Ti, RTX 5060, RTX 5050 Ti Super, RTX 5050 Super, RTX 5050 Ti ve RTX 5050 başvuruda için bulunduğu görülüyor. 

    Nvidia GeForce RTX 50 "Blackwell" serisinin CES 2025’te tanıtılması planlanıyor. Ancak başlangıçta sınırlı sayıda modelle karşılaşacağız ki bu, Nvidia'nın önceki nesillerde izlediği stratejiyle aynı olacak. Kaçıranlar için GeForce RTX 50 serisinin beklenen özelliklerini sizlere daha önce aktarmıştık. Hemen aşağıdan detaylara ulaşabilirsiniz. 

    Kısaca değinecek olursak, GDDR7 bellekler ve mimari yeniliklere ek olarak yapay zeka destekli grafik işleme teknolojilerinde önemli yenilikler sunması bekleniyor. Bununla birlikte en dikkat çeken özelliği, Nvidia'nın yeni Neural Rendering teknolojisi olabilir.

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    Kayrabey 2 gün önce

    Güzel olmuş...

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