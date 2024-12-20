GeForce RTX 50 ekran kartları EEC'de listelendi: İşte beklenen modeller

GeForce RTX 50 ekran kartları EEC'de listelendi
Kaçıranlar için yeni nesil GPU'lar, genellikle lansmandan haftalar önce gerçekleşen bu tür listelemelerle tanınmaya başlıyor. Blackwell serisine ait modelleri listeleyen ilk marka ise Palit oldu. Buna göre Nvidia, GeForce RTX 5050 ve RTX 5060 gibi modellerin yanı sıra, seride "Ti" ve "SUPER" varyantlarına da yer vermeyi planlıyor.
Nvidia GeForce RTX 50 "Blackwell" serisinin CES 2025’te tanıtılması planlanıyor. Ancak başlangıçta sınırlı sayıda modelle karşılaşacağız ki bu, Nvidia'nın önceki nesillerde izlediği stratejiyle aynı olacak. Kaçıranlar için GeForce RTX 50 serisinin beklenen özelliklerini sizlere daha önce aktarmıştık. Hemen aşağıdan detaylara ulaşabilirsiniz.
Kısaca değinecek olursak, GDDR7 bellekler ve mimari yeniliklere ek olarak yapay zeka destekli grafik işleme teknolojilerinde önemli yenilikler sunması bekleniyor. Bununla birlikte en dikkat çeken özelliği, Nvidia'nın yeni Neural Rendering teknolojisi olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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