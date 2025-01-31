Nvidia RTX Video Super Resolution yenileniyor: Güç tüketimi düşecek

Nvidia RTX Video Super Resolution yenileniyor
Kaçıranlar için videoların çözünürlüğünü ve görüntü kalitesini arttırmak için geliştirilen RTX Video Super Resolution, Nvidia ekran kartlarında bulunan Tensor çekirdeklerinden güç alıyor. Bu noktada Nvidia sürücülerinin Video > Video görüntü ayarlarından ulaşılabilen özellik, desteklenen uygulama ve tarayıcılar 1-4 arasında dört farklı kalite ayarı ile geliyor. Ancak özellikle son kalite ayarının daha fazla GPU kaynağı gerektirdiğini belirtelim.
Bir diğer gelişme ise, VSR artık HDR videoları da destekliyor. Yani tarayıcınızda monitör çözünürlüğünüzün altında bir HDR video izliyorsanız, içerik otomatik olarak yerel çözünürlüğe yükseltilecek. Uygulama için paylaşılan güncelleme notları ise şu şekilde:
- Yeni NVIDIA uygulama güncellemesinde, VSR daha verimli bir yapay zeka modeline güncellendi ve en yüksek kalite ayarında %30’a kadar daha az GPU kaynağı kullanılarak daha fazla GeForce RTX GPU’nun bunu etkinleştirmesine olanak tanındı.
- VSR artık HDR videoyu da yükseltiyor, yani tarayıcınızda monitörünüzün çözünürlüğünün altındaki bir HDR videoyu izliyorsanız, otomatik olarak yerel panel çözünürlüğünüze yükseltilecek.
- Kalite “Otomatik” olarak ayarlandığında RTX Video için bir GPU Kullanımı özelliği de eklendi. GPU Kullanımınızı “Yüksek” olarak ayarlamak, GPU’nuzda mevcut olan en iyi kalitede Süper Çözünürlük sağlamak için ihtiyaç duyulan kadar GPU kullanacaktır.
- GPU Kullanımını daha düşük seviyelere ayarlamak, daha düşük kalite ayarları uygulayarak oyunlar veya yaratıcı uygulamalar için daha fazla GPU ayıracaktır. Veya alternatif olarak, Manuel moda geçin ve her zaman kullanmak için sabit bir kalite seviyesi ayarlayın.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P