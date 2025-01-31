Nvidia RTX Video Super Resolution yenileniyor: Güç tüketimi düşecek

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Tam Boyutta Gör Nvidia, ekran kartlarına yapay zeka işlemleri için özel çekirdekler eklediğinden bu yana, makine öğrenme tabanlı yeni teknolojiler duyurmaya devam ediyor. Bunun son örneği ise, CES 2025 kapsamında tanıtılan DLSS 4.0 ve "Transformer" modeli olmuştu. Ancak gelişmeler bununla sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Şimdi de RTX Video Super Resolution özelliği yeni bir AI modeliyle güncelleniyor.

Nvidia RTX Video Super Resolution yenileniyor

Kaçıranlar için videoların çözünürlüğünü ve görüntü kalitesini arttırmak için geliştirilen RTX Video Super Resolution, Nvidia ekran kartlarında bulunan Tensor çekirdeklerinden güç alıyor. Bu noktada Nvidia sürücülerinin Video > Video görüntü ayarlarından ulaşılabilen özellik, desteklenen uygulama ve tarayıcılar 1-4 arasında dört farklı kalite ayarı ile geliyor. Ancak özellikle son kalite ayarının daha fazla GPU kaynağı gerektirdiğini belirtelim.

Tam Boyutta Gör Hatta ilk piyasaya çıktığında, video profiline bağlı olarak 70W ila 240W arasında güç tüketimine neden olduğu paylaşıldı. Şimdi ise Nvidia, bu sorunlara çözüm getiriyor. Yeni güncelleme kapsamında, RSR %30 güç verimliliği sağlayan geliştirilmiş bir AI modeliyle güncellenecek. Ayrıca Nvidia, kullanıcılara yeni bir "Otomatik" kalite ayarı sunacağını söylüyor.

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Bir diğer gelişme ise, VSR artık HDR videoları da destekliyor. Yani tarayıcınızda monitör çözünürlüğünüzün altında bir HDR video izliyorsanız, içerik otomatik olarak yerel çözünürlüğe yükseltilecek. Uygulama için paylaşılan güncelleme notları ise şu şekilde:

Yeni NVIDIA uygulama güncellemesinde, VSR daha verimli bir yapay zeka modeline güncellendi ve en yüksek kalite ayarında %30’a kadar daha az GPU kaynağı kullanılarak daha fazla GeForce RTX GPU’nun bunu etkinleştirmesine olanak tanındı.

VSR artık HDR videoyu da yükseltiyor, yani tarayıcınızda monitörünüzün çözünürlüğünün altındaki bir HDR videoyu izliyorsanız, otomatik olarak yerel panel çözünürlüğünüze yükseltilecek.

Kalite “Otomatik” olarak ayarlandığında RTX Video için bir GPU Kullanımı özelliği de eklendi. GPU Kullanımınızı “Yüksek” olarak ayarlamak, GPU’nuzda mevcut olan en iyi kalitede Süper Çözünürlük sağlamak için ihtiyaç duyulan kadar GPU kullanacaktır.

GPU Kullanımını daha düşük seviyelere ayarlamak, daha düşük kalite ayarları uygulayarak oyunlar veya yaratıcı uygulamalar için daha fazla GPU ayıracaktır. Veya alternatif olarak, Manuel moda geçin ve her zaman kullanmak için sabit bir kalite seviyesi ayarlayın.

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