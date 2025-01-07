Nvidia, çoklu kare üretimi ile DLSS 4’ü duyurdu: İşte merak edilenler

DLSS 4, Nvidia’nın mevcut DLSS teknolojilerinin yanı sıra, Tensor Core destekli yapısıyla oyun deneyimini daha da ileriye taşıyor. Şirket, bu yeni teknoloji sayesinde gecikme süresini yarıya indirerek daha hızlı ve hassas bir oynanış sunduğunu belirtiyor. Ayrıca, görüntü kalitesinin de önceki sürümlere göre önemli ölçüde iyileştirildiği vurgulanıyor.
Nvidia, GeForce RTX 5090 ekran kartı ile 4K çözünürlükte 240 fps hızında, tamamen ışın izlemeli bir oyun deneyimi vadettiğini ifade ediyor. Bu iddialı açıklama, RTX 5090'ın kağıt üzerindeki güçlü özelliklerini destekler nitelikte.
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Gecikme sorununa Reflex 2 çözümü
DLSS 4 ile birlikte Nvidia Reflex 2 teknolojisi de tanıtıldı. Reflex 2, Frame Warp adı verilen yenilikçi bir yöntemle gecikmeyi yüzde 75’e varan oranlarda azaltabiliyor. Bu teknoloji, GPU tarafından çerçeve oluşturulurken CPU’nun sonraki çerçevenin kamera pozisyonunu en son girişlere göre hesaplaması prensibine dayanıyor. NVIDIA, Reflex 2’nin The Finals ve Valorant gibi oyunlarda gecikmeyi 27ms’den 14ms’ye düşürdüğünü belirtiyor.
Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.