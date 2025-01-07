Nvidia, çoklu kare üretimi ile DLSS 4’ü duyurdu: İşte merak edilenler

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DLSS 4, Nvidia’nın mevcut DLSS teknolojilerinin yanı sıra, Tensor Core destekli yapısıyla oyun deneyimini daha da ileriye taşıyor. Şirket, bu yeni teknoloji sayesinde gecikme süresini yarıya indirerek daha hızlı ve hassas bir oynanış sunduğunu belirtiyor. Ayrıca, görüntü kalitesinin de önceki sürümlere göre önemli ölçüde iyileştirildiği vurgulanıyor.

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Nvidia, GeForce RTX 5090 ekran kartı ile 4K çözünürlükte 240 fps hızında, tamamen ışın izlemeli bir oyun deneyimi vadettiğini ifade ediyor. Bu iddialı açıklama, RTX 5090'ın kağıt üzerindeki güçlü özelliklerini destekler nitelikte.

Transformer mimarisi DLSS 4’e geldi

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte DLSS 4 sadece Multi Frame Generation ile sınırlı değil. DLSS Ray Reconstruction, DLSS Super Resolution ve DLAA gibi teknolojiler, yeni nesil yapay zeka modellerinden esinlenen "transformer" mimarisi ile güçlendirilmiş durumda. Bu mimari, OpenAI'ın ChatGPT veya Google’ın Gemini modellerini besleyen altyapıyla benzer özellikler taşıyor. DLSS 4, eski Convolutional Neural Network (CNN) tabanlı modelleri yeni transformer yapısıyla değiştirerek çerçeve üretimini yüzde 40 daha hızlı yapıyor ve yüzde 30 daha az VRAM kullanıyor.

Tam Boyutta Gör Bu da yapay zekanın donanımlara derinlemesine entegre olduğu bir dönemin kapılarını iyice açıyor. Zaten RTX 50 serisi kartlarda bir AI Yönetim İşlemcisi, FP4 destekli Blackwell tarafından geliştirilmiş Tensor çekirdekleri ve RTX Neural Shaders bulunuyor. Bu gelişmelerin, hareketli sahnelerde daha yüksek detay, daha az gölgelenme ve üstün zamanlama stabilitesi sunduğu belirtiliyor. Elbette her şeyde bir yapay zeka dokunuşu bulunuyor.

RTX 40 serisi kullanıcıları da yeniliklerden faydalanacak

Tam Boyutta Gör DLSS 4, RTX 40 serisi kartlarda var mı? diye merak edenler için iyi haberler de var. Multi Frame Generation (Çoklu Kare Üretimi) sadece RTX 50 serisi kartlara özgü bir özellik olsa da, RTX 40 serisi kullanıcıları da eli boş bırakılmıyor. DLSS’nin geliştirilmiş kare üretimi, Ray Reconstruction, Super Resolution ve DLAA özellikleri, bu kartlarda da önemli iyileştirmelerle sunulacak.

75 oyun ve uygulama için ilk gün desteği

Tam Boyutta Gör DLSS 4, lansmanıyla birlikte Alan Wake 2, Cyberpunk 2077, Indiana Jones and the Great Circle ve Star Wars Outlaws gibi büyük yapımlarda desteklenecek. Nvidia, yeni nesil GPU’ların Ocak ayı sonunda piyasaya çıkmasıyla birlikte 75 oyun ve uygulamanın Çoklu Kare Üretimi özelliğini destekleyeceğini, 50’den fazla oyunun ise transformer tabanlı DLSS özelliklerini tüm GeForce RTX donanımında çalıştıracağını duyurdu. Ayrıca Nvidia, DLSS 4’ün eski DLSS destekli oyun ve uygulamalarda da çalışabileceğini duyurdu.

Gecikme sorununa Reflex 2 çözümü

DLSS 4 ile birlikte Nvidia Reflex 2 teknolojisi de tanıtıldı. Reflex 2, Frame Warp adı verilen yenilikçi bir yöntemle gecikmeyi yüzde 75’e varan oranlarda azaltabiliyor. Bu teknoloji, GPU tarafından çerçeve oluşturulurken CPU’nun sonraki çerçevenin kamera pozisyonunu en son girişlere göre hesaplaması prensibine dayanıyor. NVIDIA, Reflex 2’nin The Finals ve Valorant gibi oyunlarda gecikmeyi 27ms’den 14ms’ye düşürdüğünü belirtiyor.

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