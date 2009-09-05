Nvidia SLI Profil Güncellemesi 2 kullanıma sunuldu

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Önde gelen ekran kartı üreticilerinden EVGA'nın, SLI teknolojisi ile yapılan çoklu ekran kartı kurulumlarında oyun uyumluluğunu arttırmak adına yayınlamaya başladığı SLI geliştirme uygulamalarından sonra Nvidia da benzer bir yola giderek bir süre önce hazırladığı ilk SLI güncelleme paketini kullanıma sunmuştu. Yeni nesil oyunların SLI profil desteğini geliştirmek ve çoklu ekran kartı kurulumlarından daha yüksek performans elde edilebilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen SLI Profil Güncellemesi'inin ikinci versiyonu da Nvidia tarafından resmi olarak yayınlandı.

Nvidia tarafından yayınlanan SLI Profil Güncellemesi 2'nin destek getirdiği oyunlar şu şekilde;

Zero G

Need for Speed: Shift

Dreamkiller

Biohazard 5

Majesty 2

Darkfall

Time of Shadows

Heroes of Newerth

Ayrıca yeni güncellemenin Call of Duty: World at War ve Batman: Arkham Asylum oyunlarında geliştirilmiş profil desteği ile performans artışı sağladığı da belirtiliyor.



DOWNLOAD: Nvidia SLI Profil Güncellemesi 2

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