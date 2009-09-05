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Nvidia SLI Profil Güncellemesi 2 kullanıma sunuldu

9 yıl
7,1b
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3
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia SLI Profil Güncellemesi 2 kullanıma sunuldu
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Önde gelen ekran kartı üreticilerinden EVGA'nın, SLI teknolojisi ile yapılan çoklu ekran kartı kurulumlarında oyun uyumluluğunu arttırmak adına yayınlamaya başladığı SLI geliştirme uygulamalarından sonra Nvidia da benzer bir yola giderek bir süre önce hazırladığı ilk SLI güncelleme paketini kullanıma sunmuştu. Yeni nesil oyunların SLI profil desteğini geliştirmek ve çoklu ekran kartı kurulumlarından daha yüksek performans elde edilebilmesini sağlamak amacıyla geliştirilen SLI Profil Güncellemesi'inin ikinci versiyonu da Nvidia tarafından resmi olarak yayınlandı.

Nvidia tarafından yayınlanan SLI Profil Güncellemesi 2'nin destek getirdiği oyunlar şu şekilde;

  • Zero G
  • Need for Speed: Shift
  • Dreamkiller
  • Biohazard 5
  • Majesty 2
  • Darkfall
  • Time of Shadows
  • Heroes of Newerth
Ayrıca yeni güncellemenin Call of Duty: World at War ve Batman: Arkham Asylum oyunlarında geliştirilmiş profil desteği ile performans artışı sağladığı da belirtiliyor.


DOWNLOAD: Nvidia SLI Profil Güncellemesi 2
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husNUKE 9 yıl
nfs shift çıktı mı,adamlar sli patch yayınlamışlar. Bakalım Batman da bir olacak mı patch yükledikten sonra
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StreamRolleR 9 yıl
oho alalım hemen
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HoLY.oNE 9 yıl
sli kurulumu olan arkadslar için gsl gelişme
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