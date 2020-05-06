Nvidia, TSMC’nin 5 nm süreci için şimdiden sipariş verdi

Nvidia önümüzdeki nesil kartlarında kullanacağı üretim teknolojisine dair önemli detayarlar açığa çıktı. Firma şimdiden bu konuda gerekli adımları atmış.İlginizi Çekebilir Nvidia Ampere'de %50 performans artışı ihtimali güçleniyor
Nvidia 5 nm üretimini rezerve etti
Nvidia uzun süredir verimlilik alanında elinde tuttuğu liderliği kaptırmamak adına yeni bir hamleye gidebilir. Rapora göre Nvidia, TSMC’nin 2021 yılındaki 5 nm üretim kapasitesini şimdiden rezerve etmiş durumda.
Daha önceden Nvidia’nın TSMC’nin 7 nm süreci için sipariş verdiğini öğrenmiştik. Yeşil ekibin 7 nm tekniğini Ampere GPU’larında kullanması beklenirken 5 nm’yi ise Hopper kod adlı kartlarında yer vermesi bekleniyor.
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Bununla birlikte firma, Samsung’un kapısını da düşük hacimli siparişleri için çalacak. Samsung tarafından yapılacak küçük çaplı üretimi 7 nm/8 nm tekniğiyle üretilecek giriş seviyesi Ampere kartlarının oluşturması bekleniyor.
https://www.guru3d.com/news-story/tsmc-retreives-substantial-orders-from-nvidia-for-5nm-and-7nm-gpus.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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