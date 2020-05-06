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    Nvidia, TSMC’nin 5 nm süreci için şimdiden sipariş verdi

    GPU devi aldığı kararla TSMC’nin 5 nm nodunu rezerve etti. Önümüzdeki yıl görünüşe göre rekabet tırmanacak.
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia, TSMC’nin 5 nm süreci için şimdiden sipariş verdi
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    Nvidia önümüzdeki nesil kartlarında kullanacağı üretim teknolojisine dair önemli detayarlar açığa çıktı. Firma şimdiden bu konuda gerekli adımları atmış.

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    Nvidia 5 nm üretimini rezerve etti

    Nvidia uzun süredir verimlilik alanında elinde tuttuğu liderliği kaptırmamak adına yeni bir hamleye gidebilir. Rapora göre Nvidia, TSMC’nin 2021 yılındaki 5 nm üretim kapasitesini şimdiden rezerve etmiş durumda.

    Daha önceden Nvidia’nın TSMC’nin 7 nm süreci için sipariş verdiğini öğrenmiştik. Yeşil ekibin 7 nm tekniğini Ampere GPU’larında kullanması beklenirken 5 nm’yi ise Hopper kod adlı kartlarında yer vermesi bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "AMD, özelleşmiş SoC üretimini PlayStation 5 ve Xbox Series X öncesinde arttırıyor"

    Bununla birlikte firma, Samsung’un kapısını da düşük hacimli siparişleri için çalacak. Samsung tarafından yapılacak küçük çaplı üretimi 7 nm/8 nm tekniğiyle üretilecek giriş seviyesi Ampere kartlarının oluşturması bekleniyor.



    https://www.guru3d.com/news-story/tsmc-retreives-substantial-orders-from-nvidia-for-5nm-and-7nm-gpus.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    birseylereksikmoruk (Enes ) 1 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    Yeşil , Mavi , Kırmızı ekip ne ya. Okurken midem bulanıyor. Marka ismi yazmak bu kadar mı zor ? Biz okurken biliyoruz , anlıyoruz. Sıradan insan nasıl anlasın. Habercilik anlayışınız kötüleşmeye başlıyor.
    Yeşil , Mavi , Kırmızı ekip ne ya. Okurken midem bulanıyor. Marka ismi yazmak bu kadar mı zor ? Biz okurken biliyoruz , anlıyoruz. Sıradan insan nasıl anlasın. ...
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    Adamlar 7 den 5 nm yapıyorlardı şimdi piyasaya sürüyorlar neden çünkü gerek yok konsollar yüzünden grafiklere duvara toslamış durumdayız hala bunu dillendirenyok
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    WARTIME 1 hf.
    Nvidia dur sakin 7nm bir çıkar önce gelen bilgilere göre 3070 2080tiden %10 hızlı olacakmış saf performansta

    tweaktown.com/...
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 1 hf.
    Amd artık ekran kartı pazarında liderlik için ciddi bir adım atmalı işlemci pazarını düzene koydular sıra burada.
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    birseylereksikmoruk (Enes ) 1 hf. yeni yorumcu en beğenilen
    Yeşil , Mavi , Kırmızı ekip ne ya. Okurken midem bulanıyor. Marka ismi yazmak bu kadar mı zor ? Biz okurken biliyoruz , anlıyoruz. Sıradan insan nasıl anlasın. Habercilik anlayışınız kötüleşmeye başlıyor.
    Yanıtla +13
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    Akbaba89 ( ***) 1 hf.
    Yeşil ekip mavi ekip kırmızı ekip diye çevirmeyin şu haberleri lütfen
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    .V. 1 hf.
    Nvidia 2 senede bir güncellemeyi standart haline getirmişti diyebiliriz. Şimdi anlaşma yapıldıysa o zaman seneye kesin güncellenecek kartlar(en azından üst seviye) bu ne acele konsolların etkisi mi diyelim? Benim kişisel yorumum konsol oyunlarının pc'deki etkisini görmeden yeni kart almamaktan yana.
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