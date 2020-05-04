AMD, özelleşmiş SoC üretimini PlayStation 5 ve Xbox Series X öncesinde arttırıyor

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Kırmızı ekip, bilgisayar dünyasında işlemcileriyle Intel’e soğuk terler döktürürken diğer taraftan da Nvidia ile rakabetini sıkı tutmaya çalışıyor. Bununla birlikte AMD’nin önemli bir Pazar alanı da konsollar.

Konsollar AMD'nin cebini dolduracak

Hali hazırdaki konsollara da imza atan firma PlayStation 5 ve Xbox Series X’in SoC’unu da tasarladı. Zen mimarili bir işlemci ve Navi GPU’sunu taşıyacak yeni nesil konsollarla birlikte AMD’nin de yüzü gülecek.

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Lisa SU düzenlenen mali konferansta içinde bulunduğumuz çeyrekte yarı özelleşmiş tasarımlarından elde edecekleri gelirde artış beklediklerini açıkladı. Üstelik kırmızı ekip yılın ikinci yarısında bu alandaki gelirinde hacimli artış da bekliyor. AMD karşılaşacağı yoğun talepe yönelik olarak yonga üretimini şimdiden hızlandırmış.

https://www.tomshardware.com/news/amd-ramps-up-cpu-production-for-playstation-5-and-xbox-series-x

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