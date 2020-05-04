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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    AMD, özelleşmiş SoC üretimini PlayStation 5 ve Xbox Series X öncesinde arttırıyor

    Lisa SU yaptığı açıklamayla özelleşmiş yonga alanında hacimli gelir artışı beklediklerini duyurdu.
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    Oyun Konsolları
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD, özelleşmiş SoC üretimini PlayStation 5 ve Xbox Series X öncesinde arttırıyor
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    Kırmızı ekip, bilgisayar dünyasında işlemcileriyle Intel’e soğuk terler döktürürken diğer taraftan da Nvidia ile rakabetini sıkı tutmaya çalışıyor. Bununla birlikte AMD’nin önemli bir Pazar alanı da konsollar.

    Konsollar AMD'nin cebini dolduracak

    Hali hazırdaki konsollara da imza atan firma PlayStation 5 ve Xbox Series X’in SoC’unu da tasarladı. Zen mimarili bir işlemci ve Navi GPU’sunu taşıyacak yeni nesil konsollarla birlikte AMD’nin de yüzü gülecek.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3080 Ti 8192 CUDA çekirdeğiyle gelebilir"

    Lisa SU düzenlenen mali konferansta içinde bulunduğumuz çeyrekte yarı özelleşmiş tasarımlarından elde edecekleri gelirde artış beklediklerini açıkladı. Üstelik kırmızı ekip yılın ikinci yarısında bu alandaki gelirinde hacimli artış da bekliyor. AMD karşılaşacağı yoğun talepe yönelik olarak yonga üretimini şimdiden hızlandırmış.



    https://www.tomshardware.com/news/amd-ramps-up-cpu-production-for-playstation-5-and-xbox-series-x Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ebavamqko 1 hf. en beğenilen
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    ayn işlemci lakin farklı CU sayısı olan iki işlemci ve sony taraftarının matematik ile inatlaşması.
    3 Yanıt Yanıtla +18
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    AirSupport (SK ) 1 hf. ebavamqko
    Aga yeter ottan puftan konularda şunu görmekten bıktım. Anladık Xbox güçlü anladık ps çöp tamam yeter da.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    fhrstw 1 hf. ebavamqko
    Series x te gpu oc edilebilecek mi? Yani hiç öyle bir haber okumadım sitede de yazmıyor ama eğer 2200 mhz doğruysa gerçekten 5 sene tertemiz götürür bu cihaz.
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    runge kutta 1 hf. yeni yorumcu ebavamqko
    Zaten Phil Spencer, gerekirse buluttan yardım alırız ama konsolun ömrünü 10 sene yaparız dedi. Xbox için pro gibi saçmalıklar olmayacak ama büyük ihtimal PS5 pro gelir.
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 1 hf.
    Amd işlemci tarafında rekabeti artırdı bu sayede Intel'in yeni seri işlemcilerini daha ucuza alacağız, fahiş fiyattan işlemci satanları da böyle tuş ettiler işte. Microsoft konsol tarafında rekabet için game pass servisini getirdi, daha güçlü konsol yaptı, satın aldıkları 15'e yakın oyun firması var oyun konusunda da Microsoft hiç olmadığı kadar güçlü durumda. Yani sizin anlayacağınız artan rekabetten sonra daha ucuza konsol, daha ucuza oyun almanın yanı sıra diğer ülkelere verip bizim ülkede indirim sayfasını kaldırmaları gibi saçmalıkları da artık görmeyeceğiz buna yeltenemeyecekler bile. Şimdi sıra ekran kartı tarafında.
    Amd işlemci tarafında rekabeti artırdı bu sayede Intel'in yeni seri işlemcilerini daha ucuza alacağız, fahiş fiyattan işlemci satanları da böyle tuş ettiler iş...
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    Yanıtla +15
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    AirSupport (SK ) 1 hf. ebavamqko
    Aga yeter ottan puftan konularda şunu görmekten bıktım. Anladık Xbox güçlü anladık ps çöp tamam yeter da.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    bwhiteshark (Oğuz ) 1 hf.


    AMD yatsın kalksın İntelin 7 nm de çuvallamasına dua etsin. 2021'i de iyi değerlendirip pazar payını arttırıp, mali olarak güçlenemezleri lazım. İleride ARM temelli masaüstü işlemciler çıkacak, insanlar çok yüksek güç isteyen işlemleri Cloud'da yapıp orada oyun oynayacaklar. Cloud'u kapan mali olarak ayakta kalır.
    Ekran kartı tarafında zayıf kaldılar. İşlemciye entegre çözümleri İntel'in Iris Pro çözümüne fark atamıyor ki İntel çok yeni sayılır bu alanda.
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    6s 1 hf. bwhiteshark
    Amd'nin burada yapabileceği sunucu tarafında daha sıkı hamleler yapmak; Yonga tasarım firması cloud hizmeti veremez fakat işlemciye ihtiyaç her zaman olacak, o işlemci benim evimde çalışmasa sunucuda çalışacak, değişime ayak uydurduktan sonra sancısız atlatılır bu süreç. Arm üstünde çalışan bir masaüstü işletim sistemi kabul görmedikçe o iş biraz zor, chrome book'lar gibi şeyler olabilir ama şimdi başlasa önümüzdeki 5-10 sene içerisinde anca kabul görür. Apple'ın macbook'larında önümüzdeki 1-2 sene içersinde geçeceği konuşuluyor bakalım artık. Ayrıca arm işlemciler 30 senedir var, o zaman da güç tüketimleri daha iyiydi ama ibm+intel+microsoft sektörü böyle şekillendirdi. Bugün arm eskisinden güçlü ama kolay kolay da yedirmezler masaüstünü o tarafa, fakat önemli olan arm mimarisinin kullanıp kim mücadele verecek, oyuncu kim.
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    msatic 1 hf. bwhiteshark
    16mbps, muhteşem gecikmeli internetinle sunucudan 4K oyun streaming yaparsın artık. Ya yürü git arkadaş ya. Stadia ne oldu gördük işte. Ana akım sistemler bitmez!
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    babgozd 1 hf. bwhiteshark
    AMD'nin Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) ile Intel'in Iris Plus Graphics G7 kıyaslaması. Intel'in Iris Pro Graphics 580 zaten G7 ayarında performans veriyor.

    AMD'de Radeon RX Vega 8 (Ryzen 4000) var daha.

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    aschil (Tuncay Şahin) 1 hf.
    Güçlü bilgisayar yerine sadece konsol almak çok daha mantıklı.
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    ebavamqko 1 hf. en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    ayn işlemci lakin farklı CU sayısı olan iki işlemci ve sony taraftarının matematik ile inatlaşması.
    3 Yanıt Yanıtla +18
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    AirSupport (SK ) 1 hf. ebavamqko
    Aga yeter ottan puftan konularda şunu görmekten bıktım. Anladık Xbox güçlü anladık ps çöp tamam yeter da.
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    fhrstw 1 hf. ebavamqko
    Series x te gpu oc edilebilecek mi? Yani hiç öyle bir haber okumadım sitede de yazmıyor ama eğer 2200 mhz doğruysa gerçekten 5 sene tertemiz götürür bu cihaz.
    3 Yanıt Yanıtla +1
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    runge kutta 1 hf. yeni yorumcu ebavamqko
    Zaten Phil Spencer, gerekirse buluttan yardım alırız ama konsolun ömrünü 10 sene yaparız dedi. Xbox için pro gibi saçmalıklar olmayacak ama büyük ihtimal PS5 pro gelir.
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    Mutlak.Sıfır (Yüksel ) 1 hf.
    Amd işlemci tarafında rekabeti artırdı bu sayede Intel'in yeni seri işlemcilerini daha ucuza alacağız, fahiş fiyattan işlemci satanları da böyle tuş ettiler işte. Microsoft konsol tarafında rekabet için game pass servisini getirdi, daha güçlü konsol yaptı, satın aldıkları 15'e yakın oyun firması var oyun konusunda da Microsoft hiç olmadığı kadar güçlü durumda. Yani sizin anlayacağınız artan rekabetten sonra daha ucuza konsol, daha ucuza oyun almanın yanı sıra diğer ülkelere verip bizim ülkede indirim sayfasını kaldırmaları gibi saçmalıkları da artık görmeyeceğiz buna yeltenemeyecekler bile. Şimdi sıra ekran kartı tarafında.
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