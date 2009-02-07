Nvidia yeni GeForce GTX 260 PCB'si ile maliyetleri düşürmeyi hedefliyor

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Nvidia maliyetleri düşürmek ve aynı segmentte yer alan AMD-ATi çözümlerine karşı daha rekabetçi olabilmek adına GeForce GTX 260'ın yeni bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz Temmuz ayında anons edilen GeForce GTX 260'a Eylül ayı içerisinde paralel işlemci takviyesi yapılmış, geçtiğimiz yılın son günlerinde ise kullanılan grafik işlem birimi 55nm üretim teknolojisine adapte edilmiş yani kart üzerinde birkaç ay ara ile iki önemli değişiklik yapılmıştı. Haberimize konu olan yenileme operasyonu ise doğrudan performans ile ilgili bir gelişme değil. Gelen bilgilere göre Nvidia, GeForce GTX 260 modelinde maliyet azaltıcı bazı değişiklikler üzerinde çalışıyor. Peki nedir bu değişiklikler?

Satılmakta olan 55nm GT200b GPU'lu GeForce GTX 260 modelinde kullanılan P654 kod adlı baskılı devre tasarımından farklı olarak çalışmaları devam eden GeFore GTX 260 modelinde P897 kod adlı baskılı devre tasarımına yer verilecek. Maliyetleri düşürmek adına ilk değişiklik baskılı devre üzerinde olacak ve katman sayısı 10'dan 8'e indirileceği ve bunun kullanılmayan alanların veya gereğinden fazla bağlantıların sıkıştırılmasıyla sağlanacağı belirtiliyor. Kartın voltaj düzenleme biriminde de değişikliğe gideceği belirtilen Nvidia, FBVDDQ devresindeki faz sayısını 2'den 1'e indirecek.

Ayrıca kullanılacak ADP4100 kodlu voltaj düzenleme devresinin I2C arabirimine sahip olmadığı dolayısıyla voltaj kontrolünün mevcut kartlara kıyasla zorlaşacağı belirtiliyor. MOSFET paketlerinde de maliyet azaltıcı önlemler alacağı bildirilirken, Nvidia'nın kartın uzunluğunu sabit tutup yüksekliğini de yine maliyetler adına düşüreceği belirtiliyor. Ek olarak BIOS EEPROM kapasitesini 128Kb'dan, 64Kb'a indirileceği ve daha ucuz DVI konnektörlerinin kullanılacağı da bildiriliyor. Yapılacak bu değişikliklerle birlikte GeForce GTX 260'ın üretim maliyetlerinde 15$'lık azalma olması bekleniyor. Bu ayın üçüncü haftasında üreticilere sağlanmaya başlanması beklenen yeni tasarım GeForce GTX 260'ın Mart ayı ile birlikte raflardaki yerini alması beklenebilir.

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Üretim maliyetlerinin azaltıldığı yeni tasarım

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Satılmakta olan mevcut tasarım

http://en.expreview.com/2009/02/07/geforce-gtx260-coming-with-new-pcb-design-to-cut-cost.html