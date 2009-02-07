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Nvidia yeni GeForce GTX 260 PCB'si ile maliyetleri düşürmeyi hedefliyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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31
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia yeni GeForce GTX 260 PCB'si ile maliyetleri düşürmeyi hedefliyor
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Nvidia maliyetleri düşürmek ve aynı segmentte yer alan AMD-ATi çözümlerine karşı daha rekabetçi olabilmek adına GeForce GTX 260'ın yeni bir versiyonu üzerinde çalışıyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz Temmuz ayında anons edilen GeForce GTX 260'a Eylül ayı içerisinde paralel işlemci takviyesi yapılmış, geçtiğimiz yılın son günlerinde ise kullanılan grafik işlem birimi 55nm üretim teknolojisine adapte edilmiş yani kart üzerinde birkaç ay ara ile iki önemli değişiklik yapılmıştı. Haberimize konu olan yenileme operasyonu ise doğrudan performans ile ilgili bir gelişme değil. Gelen bilgilere göre Nvidia, GeForce GTX 260 modelinde maliyet azaltıcı bazı değişiklikler üzerinde çalışıyor. Peki nedir bu değişiklikler?

Satılmakta olan 55nm GT200b GPU'lu GeForce GTX 260 modelinde kullanılan P654 kod adlı baskılı devre tasarımından farklı olarak çalışmaları devam eden GeFore GTX 260 modelinde P897 kod adlı baskılı devre tasarımına yer verilecek. Maliyetleri düşürmek adına ilk değişiklik baskılı devre üzerinde olacak ve katman sayısı 10'dan 8'e indirileceği ve bunun kullanılmayan alanların veya gereğinden fazla bağlantıların sıkıştırılmasıyla sağlanacağı belirtiliyor. Kartın voltaj düzenleme biriminde de değişikliğe gideceği belirtilen Nvidia, FBVDDQ devresindeki faz sayısını 2'den 1'e indirecek.

Ayrıca kullanılacak ADP4100 kodlu voltaj düzenleme devresinin I2C arabirimine sahip olmadığı dolayısıyla voltaj kontrolünün mevcut kartlara kıyasla zorlaşacağı belirtiliyor. MOSFET paketlerinde de maliyet azaltıcı önlemler alacağı bildirilirken, Nvidia'nın kartın uzunluğunu sabit tutup yüksekliğini de yine maliyetler adına düşüreceği belirtiliyor. Ek olarak BIOS EEPROM kapasitesini 128Kb'dan, 64Kb'a indirileceği ve daha ucuz DVI konnektörlerinin kullanılacağı da bildiriliyor. Yapılacak bu değişikliklerle birlikte GeForce GTX 260'ın üretim maliyetlerinde 15$'lık azalma olması bekleniyor. Bu ayın üçüncü haftasında üreticilere sağlanmaya başlanması beklenen yeni tasarım GeForce GTX 260'ın Mart ayı ile birlikte raflardaki yerini alması beklenebilir.

Nvidia yeni GeForce GTX 260 PCB'si ile maliyetleri düşürmeyi hedefliyor
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Üretim maliyetlerinin azaltıldığı yeni tasarım

Nvidia yeni GeForce GTX 260 PCB'si ile maliyetleri düşürmeyi hedefliyor
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Satılmakta olan mevcut tasarım


http://en.expreview.com/2009/02/07/geforce-gtx260-coming-with-new-pcb-design-to-cut-cost.html Yorum Yaz
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Promity 10 yıl
Evga 55nm satıyor dışarda bizim mal distrübitörler hala manda kasa ları 600kusur lardan satmaya çalışıyor doğal olarak ellerinde kalıyor mallar. 487liraya özel tasarım OC lu 4870ler satılıyorken yapacakları bişey yok Oyun üreten firmalara okadar rüşvet vermeseler indirim yapmaya bol bütçeleri olrdu. Şimdi kalkmışlar kırpılmış koyun gibi kart yapacaklar bakalım bu nerelerinde patlayacak.Kıvır asenam kıvır.
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diciotto 10 yıl
O kadar kırpma yapılıyor 15 dolar için mi yazık valla koca firmanın yaptığı şu işe.Oc performansı faz sayılarının azaltılması olumsuz etkileyecektir herhalde
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Legendh 10 yıl
Bence bu onları karını arttırdığı için yapılıyor.
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punisher_1947 10 yıl
Sadece besleme transistörleri ile katı kapasitörlerin sayısı azaltılmış. Bundan başka gözüme çarpan bşi olmadı sanırım japon kapasitörler çok pahalı olsa gerek. 25% indirimle kapış kapış gider dimi anca kartlarını yeniden isimledirip satar Nvidia 9800 GT GTS 240 oldu 8800 GT gpu su hala süsleyip son kullanıcıya yeni kartmış gibi yolluyorlar. Nvidia nın politikasını da anlamış deilim PysX sayesinde satılıyor 9800 GTX ler HD 4850 bu kartı bile geçebiliyor. Bravo Nvidia.!
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Astirek 10 yıl
15$ mı ? Yuh

15$ için hiç bir firma uğraşmaz.Bunun adını GTX 260+ koyar yeni diye milleti kandırmaya çalışır.Zaten o kadar parayı veren 20 lira fazla verir.Hiç inandırıcı gelmedi.
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Independent22 10 yıl
bu tüketiciye yönelik bir maliyet kısma girişimi olmaz diğer mesajlarda belirtildigi gibi kimse 600 miyonda 15 dolar farkı aramaz bunu Nvidia da biliyor bu Nvidianın kendisine yönelik bir karpayı arttırma girişimi o kadar
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SnRkRkMn 10 yıl
bu 15$ belki bize yansımaz ama malıyeti 15 dolar azaltarak aynı performansta bi kart beceri isteyen bi iş yapıyı baştan başa degiştirmişler 15$ bence az degil !!! ama dedıgım gıbı bize yansıtmazlar bile belkı
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XivA 10 yıl
nvidia sapıttı :)
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max975 10 yıl
eee fiyatlar böyle olunca piyasa yapamazsın.
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x1650Pro 10 yıl
O kadar şeyin değiştiğini görünce
fiyatta heralde iyi bir indirim yapacaklar sanmıştım.Bide baktım 15 dolarmış


Dilenciye sadakamı veriyorlar anlamıyorum ki??
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sakiri 10 yıl
bunlar ne yalanci firmalar bir grafikkartini 500 euroya satarlar sonrada zarar ettik derler.. Bakin ben almanyada kaliyorum. Benim arkadasim bilgisayar toptancisi bundan 3 ay önce bana aynen söyle dedi. Biz 100 adet 9600 ekran kartini tane basi 25 eurodan aliyoruz. ve 100 euro satiyoruz ama bu getirdigimiz ürünlerde arizali olan ciktigi icin geri gönderdik yenisi gelecek dedi. Eger almanyada 25 euroya satin alinan bir grafikkarti cinde 10 euroyami malediliyor. Bakin bu firmalar hepsi ayni ati nvidia yada digerleri hep ayni sirketler satiyor. Bizim anlayacagimiz dilde onlar maliyet düsürmüyorlar sadece bizim ilgimizi cekmek icin bu tip oyunlara bas vuruyorlar. Hani nvidia nanometreleri ufaltdikca enerji tasarrufuna gidecekti. Eger 90 nm bir gpu 120 watt cekiyorsa simdi 55 nm ile 70 watt ile calismasi gerekmezmiydi. bu oyunlara gelmeyelim fiyatlarida 100 eurodan yukari olanlari almayalim.
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yonex78 10 yıl
alla alla bi karta dünyanın parasını verecekken 15 dolar az verip düşük kalitelisini alcam ne alaka işi sidik yarısına çevirdiler iyice
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murettep 10 yıl
IronFuneral 07.02.2009 Saat: 20:38
O 15$ buraya yansımaz bile bizim millet gene diğerleriyle aynı fiyata satar ..
işte korku o hem yüksek fiyatından vereceksin hemde dandik gtx260 alacaksın:D
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**Stolas** 10 yıl
yuuhh çok indirmiş 15$ beklemiyodum bukadar indirim
sanırım nvidia köşeyi döndü ondan bukadar büyük indirimlere gidiyo
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cavador 10 yıl
heryerden adileştirmişler üstelik sadece 15$ dan bahsediyorlar , hiçmi beyin olmaz 600-700milyonu veren 15$ ımı veremicek , bu kadarmı ... bu nvidia
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