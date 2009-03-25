Nvidia'dan Centrino 2 tabanlı dizüstü bilgisayarlar için yeni yonga seti; MCP89E

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Core i7 platformunda SLI teknolojisinin kullanımına yeşil ışık yakmasıyla araları düzeliyor denen ancak Ion platformuna yönelik tartışmalarla yeniden alevlenen Intel-Nvidia tartışması bir yana dursun, MCP89E kod adını taşıyan yeni yonga setiyle Nvidia, Centrino 2 tabanlı dizüstü bilgisayarları da gözüne kestirmiş durumda.

Centrino 2 teknolojisini temel alan dizüstü bilgisayarlarda kullanılmak üzere hazırlanan MCP89E yonga setinin tercihe göre DDR2 veya DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan MCP79 yonga setinin aksine sadece DDR3 bellek desteği ile geleceği belirtiliyor.

Yine MCP79 yonga setinden farklı olarak 20 yerine sadece 8 adet PCIe hattına sahip olacağı belirtilen MCP89E yonga setinin dört adet SATA-II konnektörü ve 12x USB 2.0 portunu destekleyeceği belirtiliyor. Öte yandan yeni yonga setinin MCP79'dan daha az güç tüketeceği ve HDMI/DisplayPort desteği sunacağı da açıklandı.

Mevcut dizüstü bilgisayar tasarımlarına kolayca adapte edilebilmesi adına bir önceki modelle pin uyumuna da sahip olacak MCP89E'nin hangi üreticilerce kullanılacağı henüz açıklanmadı.