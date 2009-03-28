Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia'nın VIA'yı satın alacağı iddiaları bir kez daha gündemde

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,3b
1
19
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia'nın VIA'yı satın alacağı iddiaları bir kez daha gündemde
Tam Boyutta Gör

Nvidia'nın işlemci dünyasına girişiyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. ARM mimarisi üzerine kurguladığı Tegra platformu ile SoC dünyasında rekabetçi olmayı ve taşınabilir cihazlarda liderliğe oynamayı hedefleyen Nvidia'nın x86 işlemci pazarına göz kırptığını daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık.

ATi'nin AMD tarafından satın alındığı günden bu yana işlemci pazarına giriş yapmayı planldığı sık sık dile getirilen Nvidia için iki alternatiften bahsediliyordu ki bunlardan ilki ve kısmen daha zor olanı, firmanın kendi işlemcilerini hazırlayıp Intel ile x86 lisansı için mutabakata varması diğeri ise alternatif bir firma üzerinden sektöre giriş yapması idi.

Alternatif firma konusunda yine daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz üzere, Nvidia için özellikle VIA'nın ihtimaller dahilinde olabileceği dile getiriliyordu. Bilindiği üzere VIA, 90'lı yılların sonunda Cyrix firmasını satın alarak işlemci pazarına giriş yapmış ve günümüzde Nano işlemci ailesiyle özellikle netbook pazarını gözüne kestirmişti.

Uzakdoğu kaynaklı yeni bir habere göre, Nvidia ve VIA dedikoduları yeniden gündeme gelmiş durumda. Ion 2 platformunda VIA Nano işlemcilerine de destek vermeyi planlayan Nvidia'nın VIA'nın 0.27$-0.35$ aralığı bir bedelle satışa sunmayı planladığı 300 milyon yeni hisse senedinin bölümünü satın alarak VIA'ya ortak olabileceği belirtiliyor.

Nvidia cephesinden henüz bu yönde yapılmış herhangi bir resmi açıklama bulunmasa da VIA'nın potansiyel alıcılarla ilgili açıklamayı 19 Haziran'da yapılacak Hissedarlar toplantısında açıklaması bekleniyor. Tüm bu gelişemelere ek olarak VIA'nın kendi iştiraki olan ve optik depolama çözümleri üzerine çalışan VIA Optical Solution firmasına yatırım yapacağı da açıklandı.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KANUNI61 10 yıl
özgür deniz 28.03.2009 Saat: 11:24
quote:
Orjinalden alıntı: KANUNI61 alırsa eger süper olur nvidia da cpu pazaranı girmiş demekdir bu ve piyasa baya bi rekabet olacak anlamına gelir
keşke nvidia cpu pazarına girmek için pazardaki bir firmayı safdışı etmek yerine kendisi sıfırdan girse... böylece pazardaki cpu üreten firma sayısı 3 değil 4 olur öte yandan nvidia nın pazara iddialı ve uygun fiyatlı cpularla girmesi demek iki büyük üreticinin ciddi fiyat indirimlerine sebep olur ki tek dileğimiz de o ----------------------- nvidia kendisi giremez lisans problemi var amd ve intelde olan lisanslar viyada bile yok kaldıkı nvidia icin imkansız gibi birşey örnek amd başka bir firma tarafından satın alınamaz lisans ları IBM ayittir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 10 yıl
kenan109 29.03.2009 Saat: 19:10
Öyle bir 5 liğe gerek yok.Sadece IBM girse işin içine Intel'e yeterde artar bile.
-------------------------------
IBM ZATEN İŞİN İCİNDE AMD yi kim desdekliyor sanıyorsun argeleri bile aynı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kenan109 10 yıl
Öyle bir 5 liğe gerek yok.Sadece IBM girse işin içine Intel'e yeterde artar bile.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 10 yıl
AMD + ATi + Via + nVidia + IBM beşlisi vs. Intel :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yonex78 10 yıl
n vidianın bu işegirmesi işlemci pazarı açısından olumlu bir gelişme bence ama sıfırdan girmesi biraz zor x 86 lisansıni intelden almak başlı basına bir sıkıntı zaten.via ile ortaklık yoluna gitmesi bence mantıklı via henim gözümde iyi ve yenilikçi bir firmadır bunca sene devlerin karşısında yıkılmadan ayakta kalabildi ve n vidia ile birleşirse dahada güçlenecek ve daha rekabetçi olacaktır yalnız n vidia ya satılır ve yönetimi n vidia nın eline geçerse vay halimize diyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
delidolu1adam 10 yıl
NVidia Bence Kendi Başına Sıfırdan Girse Bambaşka Bir Potansiyele Sahip Olur VIA İle Ortak Olmasına Gerek Yok Yeterince Çalışkan Ve İddali Bir Firma Başarılarınla Bir Çok Şeye İmza Atan NVidia Ya Basarılar Dilerim HAYIRLISI NEYSE O OLSUN..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lazer__ 10 yıl
zaten şu an nvidia yongasetleri tutulmamaya başlandı... üst amd anakartlarda hep 780g 790fx amd yongaseti var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
max975 10 yıl
nvidia piyasaya girse rekabet olur ama iki fahiş fiyatcı firma olur(intel ve nvidia)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RaptorFX 10 yıl
nvidia da işlemci üretirse tipki amd gibi platform seklinde satacaktir. Boylece intel zar zor süründürerek verdiği lisanslari pazarliğa acik hale getirmek zorunda kalacaktir. intel zamanında atiyi almayarak en büyük hatayi yapti. i740 döneminde araları iyiyken kapacakti hisseleri simdi alacak firma da kalmadi ortalikta.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.Kahriman 10 yıl
viayı sevmiyorum beni yıllarca o.c yapmaktan alıkoydu nasıl celeronunun imajı kötüyse bendede via öyle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 10 yıl
alırsa eger süper olur nvidia da cpu pazaranı girmiş demekdir bu ve piyasa baya bi rekabet olacak anlamına gelir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
özgür deniz 10 yıl

Orjinalden alıntı: KANUNI61

alırsa eger süper olur nvidia da cpu pazaranı girmiş demekdir bu ve piyasa baya bi rekabet olacak anlamına gelir


keşke nvidia cpu pazarına girmek için pazardaki bir firmayı safdışı etmek yerine kendisi sıfırdan girse... böylece pazardaki cpu üreten firma sayısı 3 değil 4 olur

öte yandan nvidia nın pazara iddialı ve uygun fiyatlı cpularla girmesi demek iki büyük üreticinin ciddi fiyat indirimlerine sebep olur ki tek dileğimiz de o
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Confusion 10 yıl
eskiden bu durum hoşuma gitmiyordu ama AMD-ATI nin orta vade etkileri bile çok iyi oldu bence VIA'nın pazarda hak ettiği yere oturması intelin tekelinde çok zor bu nedenle böyle bir birleşme son derece faydalı olur

böyle birşey olursa spider-dragon gibi platformlara rakip bir platformu 1-2 sene çinde görürüz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9268 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
hisse senedi, İşlemci ve satın alma
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Samsung T260HD; Full HD LCDTV + Monitör 10 yıl Western Digital ile depolama teknolojileri üzerine röportaj 10 yıl Resident Evil 5 inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Çin'de üretilecek Tesla Model 3'ün
DonanımHaber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim