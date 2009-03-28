Nvidia'nın VIA'yı satın alacağı iddiaları bir kez daha gündemde

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Nvidia'nın işlemci dünyasına girişiyle ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. ARM mimarisi üzerine kurguladığı Tegra platformu ile SoC dünyasında rekabetçi olmayı ve taşınabilir cihazlarda liderliğe oynamayı hedefleyen Nvidia'nın x86 işlemci pazarına göz kırptığını daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık.

ATi'nin AMD tarafından satın alındığı günden bu yana işlemci pazarına giriş yapmayı planldığı sık sık dile getirilen Nvidia için iki alternatiften bahsediliyordu ki bunlardan ilki ve kısmen daha zor olanı, firmanın kendi işlemcilerini hazırlayıp Intel ile x86 lisansı için mutabakata varması diğeri ise alternatif bir firma üzerinden sektöre giriş yapması idi.

Alternatif firma konusunda yine daha önceki haberlerimizde belirttiğimiz üzere, Nvidia için özellikle VIA'nın ihtimaller dahilinde olabileceği dile getiriliyordu. Bilindiği üzere VIA, 90'lı yılların sonunda Cyrix firmasını satın alarak işlemci pazarına giriş yapmış ve günümüzde Nano işlemci ailesiyle özellikle netbook pazarını gözüne kestirmişti.

Uzakdoğu kaynaklı yeni bir habere göre, Nvidia ve VIA dedikoduları yeniden gündeme gelmiş durumda. Ion 2 platformunda VIA Nano işlemcilerine de destek vermeyi planlayan Nvidia'nın VIA'nın 0.27$-0.35$ aralığı bir bedelle satışa sunmayı planladığı 300 milyon yeni hisse senedinin bölümünü satın alarak VIA'ya ortak olabileceği belirtiliyor.

Nvidia cephesinden henüz bu yönde yapılmış herhangi bir resmi açıklama bulunmasa da VIA'nın potansiyel alıcılarla ilgili açıklamayı 19 Haziran'da yapılacak Hissedarlar toplantısında açıklaması bekleniyor. Tüm bu gelişemelere ek olarak VIA'nın kendi iştiraki olan ve optik depolama çözümleri üzerine çalışan VIA Optical Solution firmasına yatırım yapacağı da açıklandı.