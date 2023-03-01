TCL yeni NXTPAPER teknolojisini duyurdu

NXTPAPER 2.0 ve NXTPAPER 11
NXTPAPER 2.0 teknolojisi orijinale göre daha parlak ve 500 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Parlama engelleyici kaplama parlak ortam ışıkları altında rahat bir kullanım sunarken bağımsız ışık sensörü de ekranın renk sıcaklığını bu ışığa göre ayarlayabiliyor. Yine TÜİK mavi ışık azaltma seviyeleri de yakalanmış.
NXTPAPER 2.0 teknolojisini ilk kullanan ise NXTPAPER 11 tablet modeli oldu. 10.95 inçlik ekranında 2000x1200 piksel çözünürlük sunan tablet modeli 4096 baskı hassasiyet seviyesini de destekliyor. Özellikle fiyat kategorisinde rakiplerinden farklılaşacak.
NXTPAPER 11 özellikleri ve fiyatı
- 10.95 inçlik NXTPAPER 2.0 ekran
- AI Boost ile desteklenmiş görüntüler
- Helio P60T (4x Cortex-A73, 4x Cortex-A53)
- 8MP arka ve ön kamera
- 8000mAh batarya, 18W hızlı şarj
- 240 Avro fiyat
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.