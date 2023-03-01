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    TCL yeni NXTPAPER teknolojisini duyurdu

    E-ink ekranlara daha yüksek parlaklık ve daha düşük enerji tüketimini sunan TCL markasının NXTPAPER 2.0 teknolojisi tanıtılırken ilk tablet modeli de piyasaya çıkıyor. 
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    NXTPAPER 2.0 Tam Boyutta Gör
    TCL markasının yeni nesil elektronik mürekkepli kâğıt e-ink olarak tanıttığı ve standart e-ink ekranlara göre yüzde 25 daha yüksek kontrast sunarken LCD ekranlara göre de yüzde 65 daha az enerji harcayan NXTPAPER teknolojisi ikinci nesle terfi ediyor.

    NXTPAPER 2.0 ve NXTPAPER 11

    NXTPAPER 2.0 teknolojisi orijinale göre daha parlak ve 500 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Parlama engelleyici kaplama parlak ortam ışıkları altında rahat bir kullanım sunarken bağımsız ışık sensörü de ekranın renk sıcaklığını bu ışığa göre ayarlayabiliyor. Yine TÜİK mavi ışık azaltma seviyeleri de yakalanmış.

    NXTPAPER 2.0 teknolojisini ilk kullanan ise NXTPAPER 11 tablet modeli oldu. 10.95 inçlik ekranında 2000x1200 piksel çözünürlük sunan tablet modeli 4096 baskı hassasiyet seviyesini de destekliyor. Özellikle fiyat kategorisinde rakiplerinden farklılaşacak.

    NXTPAPER 11 özellikleri ve fiyatı

    • 10.95 inçlik NXTPAPER 2.0 ekran
    • AI Boost ile desteklenmiş görüntüler
    • Helio P60T (4x Cortex-A73, 4x Cortex-A53)
    • 8MP arka ve ön kamera
    • 8000mAh batarya, 18W hızlı şarj
    • 240 Avro fiyat
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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 1 gün önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 3 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 1 hafta önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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