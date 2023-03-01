TCL yeni NXTPAPER teknolojisini duyurdu

Tam Boyutta Gör TCL markasının yeni nesil elektronik mürekkepli kâğıt e-ink olarak tanıttığı ve standart e-ink ekranlara göre yüzde 25 daha yüksek kontrast sunarken LCD ekranlara göre de yüzde 65 daha az enerji harcayan NXTPAPER teknolojisi ikinci nesle terfi ediyor.

NXTPAPER 2.0 ve NXTPAPER 11

NXTPAPER 2.0 teknolojisi orijinale göre daha parlak ve 500 nit parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Parlama engelleyici kaplama parlak ortam ışıkları altında rahat bir kullanım sunarken bağımsız ışık sensörü de ekranın renk sıcaklığını bu ışığa göre ayarlayabiliyor. Yine TÜİK mavi ışık azaltma seviyeleri de yakalanmış.

Gerçek kağıt gibi ekranlı tablet “TCL NXTPAPER 10s'i denedik” 9 ay önce eklendi

NXTPAPER 2.0 teknolojisini ilk kullanan ise NXTPAPER 11 tablet modeli oldu. 10.95 inçlik ekranında 2000x1200 piksel çözünürlük sunan tablet modeli 4096 baskı hassasiyet seviyesini de destekliyor. Özellikle fiyat kategorisinde rakiplerinden farklılaşacak.

NXTPAPER 11 özellikleri ve fiyatı

10.95 inçlik NXTPAPER 2.0 ekran

AI Boost ile desteklenmiş görüntüler

Helio P60T (4x Cortex-A73, 4x Cortex-A53)

8MP arka ve ön kamera

8000mAh batarya, 18W hızlı şarj

240 Avro fiyat

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NXTPAPER 2.0 teknolojili NXTPAPER 11 tablet duyuruldu