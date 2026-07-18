RedMagic Astra 2 küresel pazara çıkıyor: Çift USB-C, sıvı soğutma ve 185Hz OLED ekran

Tam Boyutta Gör RedMagic, Haziran ayı sonunda Çin'de Gaming Tablet 5 Pro adıyla tanıttığı oyuncu tabletini küresel pazara taşıdı. RedMagic Astra 2 ismiyle uluslararası pazarlarda satışa sunulan model, Çin'deki versiyonla aynı tasarım ve donanım özelliklerini koruyor. Şirket, cihazın küresel lansmanını gerçekleştirirken satışların ağustos ayının sonlarında başlayacağını açıkladı.

RedMagic Astra 2 özellikleri

RedMagic Astra 2, 9,06 inç büyüklüğünde LTPO OLED ekranla geliyor. Oyunculara yönelik geliştirilen bu panel, 185 Hz yenileme hızı ve ortalama 300 Hz dokunmatik örnekleme hızı sunarak hızlı tepki süresi gerektiren oyunlarda daha akıcı bir deneyim vadediyor.

Tablet gücünü Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. Bu yonga setine, oyun performansını artırmak amacıyla geliştirilen RedCore R4 yardımcı çipi eşlik ediyor. RedCore R4, kare hızı stabilizasyonu, grafik yükseltme (upscaling) ve çeşitli oyun optimizasyonlarını üstleniyor.

Tam Boyutta Gör Ses tarafında büyük boyutlu çift stereo hoparlör kullanan RedMagic, titreşim deneyimini geliştirmek için çift X eksenli lineer titreşim motoruna da yer veriyor. Şirket, bu sistemi "4D haptik geri bildirim" olarak tanımlıyor.

Tabletin arka bölümünde 13 megapiksel, ön tarafında ise 9 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Gücünü 8.300 mAh kapasiteli bataryadan alan cihaz, 75W kablolu hızlı şarj desteği sunuyor.

Tam Boyutta Gör RedMagic Astra 2'nin öne çıkan detaylarından biri de çift USB-C bağlantı noktası. Bunlardan biri yüksek hızlı USB 3.2 Gen 2 standardını desteklerken, diğeri USB 2.0 bağlantısı üzerinden oyun oynarken şarj etmeye olanak tanıyor. İkinci USB-C portunun tabletin uzun kenarına yerleştirilmesi, özellikle yatay kullanım sırasında kablo yönetimini daha pratik hale getiriyor.

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Yazılım tarafında Android 16 tabanlı RedMagic OS 11.5 ile kutudan çıkan tablet, Eclipse Black ve Starfrost Silver olmak üzere iki renk seçeneğiyle satışa sunulacak. Küresel satışlar Ağustos ayının sonlarında başlayacak.

RedMagic Astra 2'nin başlangıç modeli olan 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyon 749 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkacak. 16 GB RAM ve 512 GB depolama sunan üst model ise 849 dolar fiyatla kullanıcılarla buluşacak.