Obezite koronavirüs için majör risk faktörlerinden birisi olabilir

US Centers for Disease Control and Prevention yani CDC kurumununu yeni raporuna göre Ameriika Birleşik Devletleri’nde koronavirüs sebebiyle hastanede yatan her 4 kişiden 3’ünün fazla kilolu veya obez olduğu belirtiliyor. Bu durum sebebiyle hastalığın ağırlığnının beden kitle endeksiyle ilişkili olduğu düşünülüyor.
Koronavirüsün prognozu ( hastalık seyri ) ile çeşitli durumlar arasında ilişki olduğuna yönelik birçok araştırma bulumasına rağmen yeni araştırmada 148.494 hasta incelendi.
Obezite
Aralık 2020 ila Mart 2021 tarihleri arasında takip edilen hastaların %79.1’inin fazla kilolu veya obez olduğu belirtilmekle birlikte beden kitle endeksi 23 ila 25 arasında olan hastaların hastaneye yatış ve ölüm açısından daha az riskte olduğu; şaşırtıcı bir şekilde beden kitle endeksi 15 civarında yani zayıf olanların ise hastaneye yatış açısından %20 daha yüksek riskli olduğu tespit edildi.İlginizi Çekebilir Danimarka ve Norveç AstraZeneca aşısını durdurdu
Ayrıca rapora göre nüfusun yarısından fazlasının obez olduğu toplumlarda mortalite ( ölüm ) oranlarının 10 kat daha fazla olduğu dikkat çekiyor.
Araştırmacılar obezite ile hastalığın ağırlığı arasında güçlü bir ilişki olduğunu öne sürüyor zira Amerika Birleşik Devletleri’nde 29 farklı eyalet aşılama öncesinde obeziteyi risk faktörü olarak kabul etti. Söz edilen eyaletlerde beden kitle endeksi 30’un üzerinde olan bireylerin aşı önceliğine sahip olduğunu belirtelim.
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Son olarak araştırmaların henüz erken safhada olduğunu ve veri artışıyla söz konusu alanının daha da netlik kazanacağını ekleyelim.
Yeni araştırma CDC tarafından yayımlandı. İlgili pdf'lere kaynak linkinden erişebilirsiniz.
Kaynakça https://www.worldobesityday.org/assets/downloads/COVID-19-and-Obesity-The-2021-Atlas.pdf https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7010e4.htm?s_cid=mm7010e4_w#F2_down Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi
Duyar puanım 2/10
"mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.
"pound" kadar başınıza taş düşsün!