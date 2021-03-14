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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Obezite koronavirüs için majör risk faktörlerinden birisi olabilir

    CDC kurumununa göre koronavirüs sebebiyle hastanede yatan her 4 kişiden 3’ünün obez olduğu belirtiliyor. Obez toplumların mortalite oranlarının 10 kat daha fazla olduğu dikkat çekiyor.
    14 Mart 2021, 13:40 (1 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Obezite koronavirüs için majör risk faktörlerinden birisi olabilir
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    US Centers for Disease Control and Prevention yani CDC kurumununu yeni raporuna göre Ameriika Birleşik Devletleri’nde koronavirüs sebebiyle hastanede yatan her 4 kişiden 3’ünün fazla kilolu veya obez olduğu belirtiliyor. Bu durum sebebiyle hastalığın ağırlığnının beden kitle endeksiyle ilişkili olduğu düşünülüyor.

    Koronavirüsün prognozu ( hastalık seyri ) ile çeşitli durumlar arasında ilişki olduğuna yönelik birçok araştırma bulumasına rağmen yeni araştırmada 148.494 hasta incelendi.

    Obezite

    Obezite koronavirüs için majör risk faktörlerinden birisi olabilir
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    Aralık 2020 ila Mart 2021 tarihleri arasında takip edilen hastaların %79.1’inin fazla kilolu veya obez olduğu belirtilmekle birlikte beden kitle endeksi 23 ila 25 arasında olan hastaların hastaneye yatış ve ölüm açısından daha az riskte olduğu; şaşırtıcı bir şekilde beden kitle endeksi 15 civarında yani zayıf olanların ise hastaneye yatış açısından %20 daha yüksek riskli olduğu tespit edildi.

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    Ayrıca rapora göre nüfusun yarısından fazlasının obez olduğu toplumlarda mortalite ( ölüm ) oranlarının 10 kat daha fazla olduğu dikkat çekiyor.

    Araştırmacılar obezite ile hastalığın ağırlığı arasında güçlü bir ilişki olduğunu öne sürüyor zira Amerika Birleşik Devletleri’nde 29 farklı eyalet aşılama öncesinde obeziteyi risk faktörü olarak kabul etti. Söz edilen eyaletlerde beden kitle endeksi 30’un üzerinde olan bireylerin aşı önceliğine sahip olduğunu belirtelim.

    Ayrıca Bkz. "Kuluçkaya yatmış dinozor fosili keşfedildi"

    Son olarak araştırmaların henüz erken safhada olduğunu ve veri artışıyla söz konusu alanının daha da netlik kazanacağını ekleyelim.

    Yeni araştırma CDC tarafından yayımlandı. İlgili pdf'lere kaynak linkinden erişebilirsiniz.



    Kaynakça https://www.worldobesityday.org/assets/downloads/COVID-19-and-Obesity-The-2021-Atlas.pdf https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7010e4.htm?s_cid=mm7010e4_w#F2_down
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kiloluda olsa grafikte yaş 55 yaş üstü ölüm oranı artıyor
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    E Elektrikliarabasever 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bizim ülkede de ABD de olduğu gibi BMİ'si 30 üzerinde olan ve en az 1 kronik hastalığı olan insanlara aşı hakkı verilmeli...
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