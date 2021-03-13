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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kuluçkaya yatmış dinozor fosili keşfedildi

    Çin’de bulunnan Jiangxi Bölgesi’nde yeryüzüne çıkartılan ve Oviraptorosaur türü dinozora ait olduğu düşünülen fosilde dinozorun kuluçkaya yatmış postürde ( duruş ) olduğu belirtiliyor.
    13 Mart 2021, 23:30 (2 gün)
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Paleontoloji alanında birçok araştırma bulunmasına ve fosilleşmiş dinozor yumurtaları ile embriyoları bulunmasına rağmen bilim insanları benzeri görülmemiş bir biçimde içinde embriyo bulunan yumurtaların üzerinde kuluçkaya oturmuş dinozor fosili keşfetti.

    Çin’de bulunnan Jiangxi Bölgesi’nde yeryüzüne çıkartılan ve Oviraptorosaur türü dinozora ait olduğu düşünülen fosilde dinozorun kuluçkaya yatmış postürde ( duruş ) olduğu belirtiliyor.

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    Fosil

    Kuluçkaya yatmış dinozor fosili keşfedildi
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    Fosilde kemikler, bazı iskelet bölümleri ve yaklaşık olarak 24 yumurta bulunduğu, en az 7 yumurtanın ise bozulmamış bir biçimde olduğu ve içlerinde embriyoları muhafaza ettiği açıklanan bilgiler arasında.

    Ayrıca Bkz. "Eli Lilly firmasının geliştirdiği kombine antikor tedavisi koronavirüse karşı etkili olabilir"

    Son olarak Oviraptorosaurların günümzden yaklaşık olarak 145 ila 66 milyon yıl önce yaşadığını ve keşfedilen fosilin yaklaşık olarak 70 milyon yıldır kayalıkların arasında barındığını belirtelim. Ayrıca oksijen izotopu analizlerine göre yumurtaların tıpkı kuşların kuluçka sıcaklığında olduğu gibi benzer sıcaklıklarda olduğunu ve kulukçaya yatan ebeveynin midesinde çeşitli çakıl taşları bulunduğu belirtelim. Çakıl taşlarının sindirimin kolaylaşması için kasıtlı olarak yutulduğu düşünülüyor.

    Yeni araştırma Science Bulletin adlı dergide yayımlandı.



    Kaynakça https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-03/scp-wfd030921.php https://www.scichina.com/ https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2095927320307635?via%3Dihub
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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

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    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    atkosturanadam (yusuf öztürk) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Umarım bunlardan dinozor üretmeyi basarabilirler, ölmeden dinozor görürüz.
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    G glumerna (hiko baba) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Tavuk döner yapar yerdik keşke olsalar 😂😂
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    atillakurt (Atilla Kurt) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    olay çinde geçiyorsa kesin yemek içindir :)
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    K kayamtky 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Nasıl bir felaket olmuşsa artık, kuluçka da ölmüş.
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    atkosturanadam (yusuf öztürk) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Umarım bunlardan dinozor üretmeyi basarabilirler, ölmeden dinozor görürüz.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Oha embriyoları bozulmamış şekilde duruyorsa, bu çinliler jurrasic park'taki gibi bunları gerçeğe çevirmenin yolunu bulabilirler. Hani ufak tefek sadece otobur canlandırılsa yine neyse de bu Oviraptorosaur'lar hem etobur hem otobur diye biliyor ve 8 metreye kadar büyük versiyonları da var. Korona sonrası bir de bunlarla uğraşmayalım.
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    P pcpcpcpc 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Olay Çinde geçiyorsa bu sefer de lütfen dinazorlarınızı ülkemizden uzak tutun derler artık.
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    TuncayTurkoglu 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yakında dinazor seri üretim fabrikası kurulursa şaşırmayın.
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    Rachsuchtig 1 gün ( Mesaj Silindi ) TuncayTurkoglu
    Welcome to Jurassic Park
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    YaKuBuX (Metin Yakubu) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Durun abi başımızda bir sürü sıkıntı var bide dinazorlarla uğraşmayalım...
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