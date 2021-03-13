Kuluçkaya yatmış dinozor fosili keşfedildi

Paleontoloji alanında birçok araştırma bulunmasına ve fosilleşmiş dinozor yumurtaları ile embriyoları bulunmasına rağmen bilim insanları benzeri görülmemiş bir biçimde içinde embriyo bulunan yumurtaların üzerinde kuluçkaya oturmuş dinozor fosili keşfetti.

Çin’de bulunnan Jiangxi Bölgesi’nde yeryüzüne çıkartılan ve Oviraptorosaur türü dinozora ait olduğu düşünülen fosilde dinozorun kuluçkaya yatmış postürde ( duruş ) olduğu belirtiliyor.

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Fosilde kemikler, bazı iskelet bölümleri ve yaklaşık olarak 24 yumurta bulunduğu, en az 7 yumurtanın ise bozulmamış bir biçimde olduğu ve içlerinde embriyoları muhafaza ettiği açıklanan bilgiler arasında.

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Son olarak Oviraptorosaurların günümzden yaklaşık olarak 145 ila 66 milyon yıl önce yaşadığını ve keşfedilen fosilin yaklaşık olarak 70 milyon yıldır kayalıkların arasında barındığını belirtelim. Ayrıca oksijen izotopu analizlerine göre yumurtaların tıpkı kuşların kuluçka sıcaklığında olduğu gibi benzer sıcaklıklarda olduğunu ve kulukçaya yatan ebeveynin midesinde çeşitli çakıl taşları bulunduğu belirtelim. Çakıl taşlarının sindirimin kolaylaşması için kasıtlı olarak yutulduğu düşünülüyor.

Yeni araştırma Science Bulletin adlı dergide yayımlandı.

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