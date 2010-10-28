OCZ, RevoDrive X2 serisi PCIe tabanlı SSD sürücülerini duyurdu

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi OCZ, geçtiğimiz ay IDF 2010'da tanıttığı RevoDrive X2 isimli yeni nesil SSD ailesini resmi olarak duyurdu. PCIe x4 ara birimini kullanan yeni SSD'ler, SandForce SF-1200 kontrolcüsünün dört tanesini birlikte kullanıyor ve dahili RAID 0 tasarımıyla 740MB/saniye okuma ve 720MB/saniye yazma hızlarını destekleyebiliyorlar. MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarına yer verilen PCIe tabanlı SSD sürücüleri, 120,000 IOPS rastgele yazma performansıyla dikkat çekiyorlar. Hata öncesi kullanım süresi 2 milyon saat olarak açıklanan sürücülerin bootable yapıda olduklarını da not düşelim.

Profesyonel grafik tasarımı, video düzenleme ve render gibi uygulamaların yapıldığı iş istasyonları için hazırlanan RevoDrive X2 serisi SSD'ler, 6 farklı kapasite seçeneği ile gelirken, 100GB'lık model 350 Avro, 160GB'lık model 453 Avro, 240GB'lık model 544 Avro, 360GB'lık model 880 Avro, 480GB'lık model ise 1130 Avro seviyesinden fiyatlanıyor. 960GB'lık model içinse henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.