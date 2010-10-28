OCZ, RevoDrive X2 serisi PCIe tabanlı SSD sürücülerini duyurdu

Bellek ve depolama çözümleri üreticisi OCZ, geçtiğimiz ay IDF 2010'da tanıttığı RevoDrive X2 isimli yeni nesil SSD ailesini resmi olarak duyurdu. PCIe x4 ara birimini kullanan yeni SSD'ler, SandForce SF-1200 kontrolcüsünün dört tanesini birlikte kullanıyor ve dahili RAID 0 tasarımıyla 740MB/saniye okuma ve 720MB/saniye yazma hızlarını destekleyebiliyorlar. MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarına yer verilen PCIe tabanlı SSD sürücüleri, 120,000 IOPS rastgele yazma performansıyla dikkat çekiyorlar. Hata öncesi kullanım süresi 2 milyon saat olarak açıklanan sürücülerin bootable yapıda olduklarını da not düşelim.
Profesyonel grafik tasarımı, video düzenleme ve render gibi uygulamaların yapıldığı iş istasyonları için hazırlanan RevoDrive X2 serisi SSD'ler, 6 farklı kapasite seçeneği ile gelirken, 100GB'lık model 350 Avro, 160GB'lık model 453 Avro, 240GB'lık model 544 Avro, 360GB'lık model 880 Avro, 480GB'lık model ise 1130 Avro seviyesinden fiyatlanıyor. 960GB'lık model içinse henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
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donanimhaber.com/...
Tamam hızlarına diyeceğim hiç bir şey yok. Eski daha yavaş olan modeller de yüzlerce $ idi. Şimdi onun kaç katı olanlar aynı fiyata. Tamam fiyatlar düşmüş kabul ediyorum.
Şimdiii 100 GB olan model 350 € değil mi ?
Yani hemen hemen 800 lira yapıyor KDV dahil.
Şimdi bu ucuz mu?
Hemen diyeceksin ki - Eskiden 180Mb/sn. olanlar 800 Liraydı. Tamam onda da haklısın.
Bu şuna benzedi bana göre:
GTX480 pahalı bir kart kabul edersiniz. Diyelim fiyatı 800 Lira.
Mati diye bir GPU üreticisi çıkıyor. MeTeİx 24000 diye bir şey çıkartıyor. Hızı da GTX480 den 50 kat hızlı.
Ama fiyatı 3200 Lira. Şimdi 3200 Lira GTX480 e göre verdiği farka bakılırsa ucuz hem de çok ucuz. Ama gel hadi 3200 Lira ver acayip hızlı diye al....
Sevgili arkadaşlar. Biz makul bir hızda kapasitesi de makul kapasitede atıyorum 100Gb ama fiyatı ucuz olan bir SSD istiyoruz. Yani benim GTX460 alacak kadar param yoksa MeTeİx 24000 i ondan 100 kat hızlı da olsa alamam.
800 Lira çok yüksek bir paradır. 800 Liraya ekran dahil Bilgisayar var. İsterse 7500Mb/sn. olsun bana göre pahalıdır. Hızına göre ucuz olabilir..
Evet eskiye nazaran çok ucuzladı ama hâlâ çok pahalı. Ben hızına göre pahalı demiyorum. Fiyatı pahalı.
Adamlar da öyle adamlar ki kardeşim. Biz fiyatı düşsün alınacak rakamlara gelsin diye beklerken onlar da sürekli hızı arttırıp fiyatları yine aynı tutmaya çabalıyorlar. Bırak 180Mb. ı 150Mb/sn. olsa, 1Tb. kapasiteli ama fiyatı 250$ a SSD olsa bence daha iyi.
Neyse durun bakalım. Artık son aşamaya geldik. 500Mb/sn. Sandforce olanları geliyordu. Onlar gelince şu 285/275 olanların fiyatları daha da ucuzlar. O zaman işte SSD devri başlar bana göre..
fakat yazmada daha geriyim
bence fiyatı uygun
bende diskleri toplam
3*60 gb ocz vertex 2 (285 okuma 275 yazma) = 910 TL
ye mal ettim
Sanırım Raid 0 olarak kullanıyorsun. Okumada yakın demişsin ama yazmada neden fark var anlamadım.
Sendeki disk 285 / 275 değil mi. 285*3= 855 yaparken 275*3 de 825 yapıyor. Aralarında pek bi fark yok.
Neden yazmada yavaş kalıyor acaba ? Enteresan...
Sisteminde yazan anakart Asus P5Q. Bununla alâkalı olabilir. Harici kontrolör ile falan hiç test ettin mi ?
Açılış hızı artacaksa ve çoğu programın yükleme süresi vs çok hızlanacaksa bence eder. Eskiden evet çok pahalı idi ama artık 300$ civarına 128 gb alabiliyorsunuz ve çoğu insana yetecek düzeyde ama tabii büyük dosyalarınız olur o zaman ikinci normal bir disk kullanabilirsiniz fakat artık çok uzak şeyler değil sadece sabit diske bu kadar para vermeye alışkın değiliz o kadar.
Neden biliyor musun Gün? Benim bakış açım şöyle:
Mesela GTX470 260$ oldu haberi olmuştu. Zotac GTX470 AMP. de 275$ diyelim. Bu kart ile tüm ühtüyaçlarımızı görüyoruz değil mi?
Mesela bütün oyunları canavarlar gibi oynuyoruz. Overclock yapıp hızını arttırabiliyoruz. Bizi çok iyi tatmin ediyor ve tüm ihtiyacımızı karşılıyor.
275$ a 120GB kapasiteli aldığımız zaman ise yetmiyor. Depolama için de atıyorum 1TB ayrı disk almak zorunda kalıyoruz. O da yavaş çalışıyor SSD gibi hızlı değil.
275$ a 120MB Bellekli GTX470 aldığımızı ama 120MB olduğundan dolayı oyun oynamak için yetersiz olduğunu yanında bir de oyun oynamak için 1GB GT430 ekran kartı almamız gerektiği ama o da 1GB olmasına rağmen GPU su yavaş olduğu için oyun oynatırken takıldığını düşün. Aynı onun gibi bir şey.
275$ a 1TB SSD disk olsa ve 285/275MB/Sn gibi hızlarda olsa ucuz derdim. Hem depolama hem de sistem kullanımında işimi görüyor derdim.
Ama görmüyor. 120Gb SSD falan herhalde anca alabiliriz o fiyata. O da depolama için yetersiz.
Intel'i örnek alırsak 50 nm ile başladı sonra 34 nm oldu ve şimdi 25 nm'yi yıl sonundan önce çıkartıcak.
Esas 25 nm ile şu andakilerin yarı fiyatına yakın ürünler ilk defa piyasaya sürülecek. Ama yinede pahalı bir şey bu sonuçta bunu kabullenmek gerek. O yüzden ben mesela ssd + normal disk kullanıyorum.
Kapasitem yetmez yada hız konusundan önemsiz dosyalarımı normal diskte tutuyorum ama açılış diskim ve %99 kullandığım disk ssd.
Anandtech 2007 50 nm anandtech.com/... Super Talent
"The 16GB drive sells for approximately $575 at this time."
Anandtech 2008 50 nm yine
"OCZ drive at leading e-tailors with pricing around $1049 for the 64GB model. "
Anandtech 2009 "http://www.anandtech.com/show/2948"
OWC 50GB $229.99
Newegg 2010 80 gb X25-M newegg.com/...
194$
SSD de fiyatlar DÜŞ-MEEEE-YEEEEEE-CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Hızlanacaklar, daha iyi özellikli modeller daha özel modeller daha uzun ömürlü modeller çıkacak ve her hızlandığında fiyatlar yine artacak.
Yeter artık. Hâlâ farketmediniz mi ? 3-4 yıldır düşecek düşecek. Sizce 3 yıl uzun bir süre değil mi ? 3 yıldır düşmedi de şimdi mi düşecek.
Haa düşer. 750MB/Sn. çıkar yine 300€ olur. 100Mb/Sn. olanın fiyatı düşer. O zaman da 750 daha iyi diye o düşsün diye beklersiniz.
750 de 4 sene sonra baya düşer. O zaman da 2500 olanı çıkmıştır. Bir de acayip gerekli bir özelliği vardır. O düşsün de onu alayım diye bir 3-4 sene daha derkeeen...
............... gider böyle..................
geizhals.at/...
4-5ay once ilk dikkatimi cektiginde 160-170euroydu. almaya karar verdigimde 150euro ya dusmustu bile. 135eurodan aldim.
en son birine onerdigimde 115euroydu. simdi 100euroya dusmus.
bal gibide dusuyorlar.
ha dediginiz bir acidan dogru. daima daha hizlisi gelir ayni fiyattan satilmaya devam eder.
her tuketicinin kabul ettigi bir bedel oldugu icin ureticilerde buna gore modelleri segmentlere ayirirlar. bu yuzden render gibi profesyonel isler icin cikarilan urunlerin fiyatina bakip pahali demeniz aldatici olur.
ssd ler icinde bir istisana yok. surekli bu yuksek fiyat segmentine oturacak yeni modeller gelecektir.
ama simdiye kadar fiyatiyla olsun performansiyla olsun orta ust kullanicaya hiyap eden modeller yoktu. artik yavas yavas cikmaya basladilar. ve insanlarda almaya basladi. yakinda avaraj kullanicilarada hitap eden modellerin gelecegini tahmin etmek hicde zor bir hadise degill.
SAYGILARLA
kisa sure once bu seviyede bir ssd icin 5bin-10bin euronun uzerinde fiyatlardan bahsediliyordu.
turkiyeye yavas yansiyor ama su sira yurtdisinda ssd ler cok hizli olmasada surekli bir fiyat dususu halinde.
dise dokunur gercekten hizli ssd lerden bazilari 100euro civarlarina indi bile.
bu hizla inmeye devam ederse bir kac seneye ssd tum bilgisayarlarda kullaninal siradan donanimlar haline gelir.