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OCZ, RevoDrive X2 serisi PCIe tabanlı SSD sürücülerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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OCZ, RevoDrive X2 serisi PCIe tabanlı SSD sürücülerini duyurdu
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Bellek ve depolama çözümleri üreticisi OCZ, geçtiğimiz ay IDF 2010'da tanıttığı RevoDrive X2 isimli yeni nesil SSD ailesini resmi olarak duyurdu. PCIe x4 ara birimini kullanan yeni SSD'ler, SandForce SF-1200 kontrolcüsünün dört tanesini birlikte kullanıyor ve dahili RAID 0 tasarımıyla 740MB/saniye okuma ve 720MB/saniye yazma hızlarını destekleyebiliyorlar. MLC (Multi Level Cell) tipi NAND flash bellek yongalarına yer verilen PCIe tabanlı SSD sürücüleri, 120,000 IOPS rastgele yazma performansıyla dikkat çekiyorlar. Hata öncesi kullanım süresi 2 milyon saat olarak açıklanan sürücülerin bootable yapıda olduklarını da not düşelim.

Profesyonel grafik tasarımı, video düzenleme ve render gibi uygulamaların yapıldığı iş istasyonları için hazırlanan RevoDrive X2 serisi SSD'ler, 6 farklı kapasite seçeneği ile gelirken, 100GB'lık model 350 Avro, 160GB'lık model 453 Avro, 240GB'lık model 544 Avro, 360GB'lık model 880 Avro, 480GB'lık model ise 1130 Avro seviyesinden fiyatlanıyor. 960GB'lık model içinse henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

OCZ, RevoDrive X2 serisi PCIe tabanlı SSD sürücülerini duyurdu
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El_domingo 9 yıl
bu sistem zaten raid li geliyor...bunun yerine 2 yada 3 ssd alıp raid yapmak daha mantıklıymıs gibi duruyor...sf2000 geldiği zaman muhtemelen revodrive ın hızı 1500mb ve 240.000 ıops olacak....
donanimhaber.com/...
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mo0rfin 9 yıl
Bu ibareyi "720MB/saniye yazma hızlarını destekleyebiliyorlar" okuyupta fiyatların yüksek olduğunu söyleyen arkadaşlar var. İki yıl önce 180MB yazma hızını destekleyen SSD'ler yüzlerce dolara satılıyordu. Fiyarlar düşte daha ne olsun. Zamanla dahada düşecek.
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OverClocK1ng 9 yıl

zevksiz

Bu ibareyi "720MB/saniye yazma hızlarını destekleyebiliyorlar" okuyupta fiyatların yüksek olduğunu söyleyen arkadaşlar var. İki yıl önce 180MB yazma hızını destekleyen SSD'ler yüzlerce dolara satılıyordu. Fiyarlar düşte daha ne olsun. Zamanla dahada düşecek.

Tamam hızlarına diyeceğim hiç bir şey yok. Eski daha yavaş olan modeller de yüzlerce $ idi. Şimdi onun kaç katı olanlar aynı fiyata. Tamam fiyatlar düşmüş kabul ediyorum.

Şimdiii 100 GB olan model 350 € değil mi ?

Yani hemen hemen 800 lira yapıyor KDV dahil.

Şimdi bu ucuz mu?

Hemen diyeceksin ki - Eskiden 180Mb/sn. olanlar 800 Liraydı. Tamam onda da haklısın.

Bu şuna benzedi bana göre:

GTX480 pahalı bir kart kabul edersiniz. Diyelim fiyatı 800 Lira.

Mati diye bir GPU üreticisi çıkıyor. MeTeİx 24000 diye bir şey çıkartıyor. Hızı da GTX480 den 50 kat hızlı.

Ama fiyatı 3200 Lira. Şimdi 3200 Lira GTX480 e göre verdiği farka bakılırsa ucuz hem de çok ucuz. Ama gel hadi 3200 Lira ver acayip hızlı diye al....

Sevgili arkadaşlar. Biz makul bir hızda kapasitesi de makul kapasitede atıyorum 100Gb ama fiyatı ucuz olan bir SSD istiyoruz. Yani benim GTX460 alacak kadar param yoksa MeTeİx 24000 i ondan 100 kat hızlı da olsa alamam.

800 Lira çok yüksek bir paradır. 800 Liraya ekran dahil Bilgisayar var. İsterse 7500Mb/sn. olsun bana göre pahalıdır. Hızına göre ucuz olabilir..

Evet eskiye nazaran çok ucuzladı ama hâlâ çok pahalı. Ben hızına göre pahalı demiyorum. Fiyatı pahalı.

Adamlar da öyle adamlar ki kardeşim. Biz fiyatı düşsün alınacak rakamlara gelsin diye beklerken onlar da sürekli hızı arttırıp fiyatları yine aynı tutmaya çabalıyorlar. Bırak 180Mb. ı 150Mb/sn. olsa, 1Tb. kapasiteli ama fiyatı 250$ a SSD olsa bence daha iyi.

Neyse durun bakalım. Artık son aşamaya geldik. 500Mb/sn. Sandforce olanları geliyordu. Onlar gelince şu 285/275 olanların fiyatları daha da ucuzlar. O zaman işte SSD devri başlar bana göre..
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CeFurkan 9 yıl
buna yakın degerlerim var (okuma)

fakat yazmada daha geriyim

bence fiyatı uygun


bende diskleri toplam


3*60 gb ocz vertex 2 (285 okuma 275 yazma) = 910 TL

ye mal ettim
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OverClocK1ng 9 yıl
CeFurkan
buna yakın degerlerim var (okuma)
fakat yazmada daha geriyim
bence fiyatı uygun

bende diskleri toplam
3*60 gb ocz vertex 2 (285 okuma 275 yazma) = 910 TL ye mal ettim


Sanırım Raid 0 olarak kullanıyorsun. Okumada yakın demişsin ama yazmada neden fark var anlamadım.

Sendeki disk 285 / 275 değil mi. 285*3= 855 yaparken 275*3 de 825 yapıyor. Aralarında pek bi fark yok.

Neden yazmada yavaş kalıyor acaba ? Enteresan...

Sisteminde yazan anakart Asus P5Q. Bununla alâkalı olabilir. Harici kontrolör ile falan hiç test ettin mi ?
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gun 9 yıl
Açıkcası ben o kadar pahalı olduklarını düşünmüyorum nedenide bir işlemciye 300$ para verilirken, ekran kartına 300$ yine verirken neden sabit diske vermeyeyim.
Açılış hızı artacaksa ve çoğu programın yükleme süresi vs çok hızlanacaksa bence eder. Eskiden evet çok pahalı idi ama artık 300$ civarına 128 gb alabiliyorsunuz ve çoğu insana yetecek düzeyde ama tabii büyük dosyalarınız olur o zaman ikinci normal bir disk kullanabilirsiniz fakat artık çok uzak şeyler değil sadece sabit diske bu kadar para vermeye alışkın değiliz o kadar.
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OverClocK1ng 9 yıl
gun
Açıkcası ben o kadar pahalı olduklarını düşünmüyorum nedenide bir işlemciye 300$ para verilirken, ekran kartına 300$ yine verirken neden sabit diske vermeyeyim.

Açılış hızı artacaksa ve çoğu programın yükleme süresi vs çok hızlanacaksa bence eder. Eskiden evet çok pahalı idi ama artık 300$ civarına 128 gb alabiliyorsunuz ve çoğu insana yetecek düzeyde ama tabii büyük dosyalarınız olur o zaman ikinci normal bir disk kullanabilirsiniz fakat artık çok uzak şeyler değil sadece sabit diske bu kadar para vermeye alışkın değiliz o kadar.

Neden biliyor musun Gün? Benim bakış açım şöyle:

Mesela GTX470 260$ oldu haberi olmuştu. Zotac GTX470 AMP. de 275$ diyelim. Bu kart ile tüm ühtüyaçlarımızı görüyoruz değil mi?

Mesela bütün oyunları canavarlar gibi oynuyoruz. Overclock yapıp hızını arttırabiliyoruz. Bizi çok iyi tatmin ediyor ve tüm ihtiyacımızı karşılıyor.

275$ a 120GB kapasiteli aldığımız zaman ise yetmiyor. Depolama için de atıyorum 1TB ayrı disk almak zorunda kalıyoruz. O da yavaş çalışıyor SSD gibi hızlı değil.

275$ a 120MB Bellekli GTX470 aldığımızı ama 120MB olduğundan dolayı oyun oynamak için yetersiz olduğunu yanında bir de oyun oynamak için 1GB GT430 ekran kartı almamız gerektiği ama o da 1GB olmasına rağmen GPU su yavaş olduğu için oyun oynatırken takıldığını düşün. Aynı onun gibi bir şey.

275$ a 1TB SSD disk olsa ve 285/275MB/Sn gibi hızlarda olsa ucuz derdim. Hem depolama hem de sistem kullanımında işimi görüyor derdim.
Ama görmüyor. 120Gb SSD falan herhalde anca alabiliriz o fiyata. O da depolama için yetersiz.
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Batuist 9 yıl
daha önce söylemiştim yine söyliyim.. bu ürünlerle firmalar kurumsal müşterileri hedef alıyorlar.. Kurumsal müşterilerinde hız kadar kapasiteyede ihtiyaçları oldukçalarından ve SSDlerinde kapasitelerinin ihtiyaçtan düşük olduğundan bu ürünlerin kurumsal pazarı doyurması hem çok yavaş fiyatı nedeniyle hemde uzun dönemde kapasitelerinin düşüklüğü nedeniyle oldukça ağır olacak.. yani kurumsal pazar doyarsa şayet son tüketiciye yönelirlerki o da uzun bir zaman alır.. ucuzlayan ürünler artık kurumsalda genelde tercih edilmeyen ve "eski" olarak nitelendirilebilecek ürünler olur.. 16GB SSD gibi... şimdi ise 32GB SSDler..
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gun 9 yıl
Esas nm üretimi düştükçe ucuzluyor ama aynı fiyata daha yüksek kapasite sattıkları için bize ucuzlamamış gibi geliyor.
Intel'i örnek alırsak 50 nm ile başladı sonra 34 nm oldu ve şimdi 25 nm'yi yıl sonundan önce çıkartıcak.
Esas 25 nm ile şu andakilerin yarı fiyatına yakın ürünler ilk defa piyasaya sürülecek. Ama yinede pahalı bir şey bu sonuçta bunu kabullenmek gerek. O yüzden ben mesela ssd + normal disk kullanıyorum.
Kapasitem yetmez yada hız konusundan önemsiz dosyalarımı normal diskte tutuyorum ama açılış diskim ve %99 kullandığım disk ssd.
Anandtech 2007 50 nm anandtech.com/... Super Talent
"The 16GB drive sells for approximately $575 at this time."
Anandtech 2008 50 nm yine
"OCZ drive at leading e-tailors with pricing around $1049 for the 64GB model. "
Anandtech 2009 "http://www.anandtech.com/show/2948"
OWC 50GB $229.99
Newegg 2010 80 gb X25-M newegg.com/...
194$
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xense 9 yıl
valla bence fiyatlar düşüste. sonuçta OCZ 240GB vertex2 750$ dan 499$'a düşmüş durumda bir adet alınıp sistem kurulabilr diye düşünüyorum. ben şahsen corsair f120 aldım artık geleneksel disklere dönemiyorum. sistem tepki süresi o kadar hızlı ki. 25mb excel dosyası desktop core i7 920 ile 75sn açılırken bunda 10sn de açılıyor. hele dosya 100K ile 1M arasında ise tıkladığımda ekrana açmış oluyor. gecenlerde eski diski takayım dedim şaka gibi geldi. sanki cihaz kitlendi sandım. 120GB olanlar 249$ dan satışta anlıyorum hala gb başına değerler cok pahallı ama bunudan 1 adet alıp yanına 1-2TB green wd takmak cok daha mantıklı duruyor. hatta şimdi bir adet mac mini aldım diski ona takıcam yanına da seagate Goflex 3.5" 2TB çaktım mı? süper olacak diye düşünüyorum. bilgisayarı açtığımda yaptıklarıma bakarsak bence 120GB bile fazlasıyla yeterli bir değer. ama dosya arşivi için geleneksel hdd şart.
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OverClocK1ng 9 yıl
3 yıldır duyuyorum. Artık bezdim. Kafanız alsın artık.
SSD de fiyatlar DÜŞ-MEEEE-YEEEEEE-CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK
Hızlanacaklar, daha iyi özellikli modeller daha özel modeller daha uzun ömürlü modeller çıkacak ve her hızlandığında fiyatlar yine artacak.
Yeter artık. Hâlâ farketmediniz mi ? 3-4 yıldır düşecek düşecek. Sizce 3 yıl uzun bir süre değil mi ? 3 yıldır düşmedi de şimdi mi düşecek.
Haa düşer. 750MB/Sn. çıkar yine 300€ olur. 100Mb/Sn. olanın fiyatı düşer. O zaman da 750 daha iyi diye o düşsün diye beklersiniz.
750 de 4 sene sonra baya düşer. O zaman da 2500 olanı çıkmıştır. Bir de acayip gerekli bir özelliği vardır. O düşsün de onu alayım diye bir 3-4 sene daha derkeeen...
............... gider böyle..................
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darkaura 9 yıl

OverClocKing

3 yıldır duyuyorum. Artık bezdim. Kafanız alsın artık.

SSD de fiyatlar DÜŞ-MEEEE-YEEEEEE-CEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK

Hızlanacaklar, daha iyi özellikli modeller daha özel modeller daha uzun ömürlü modeller çıkacak ve her hızlandığında fiyatlar yine artacak.

Yeter artık. Hâlâ farketmediniz mi ? 3-4 yıldır düşecek düşecek. Sizce 3 yıl uzun bir süre değil mi ? 3 yıldır düşmedi de şimdi mi düşecek.

Haa düşer. 750MB/Sn. çıkar yine 300� olur. 100Mb/Sn. olanın fiyatı düşer. O zaman da 750 daha iyi diye o düşsün diye beklersiniz.

750 de 4 sene sonra baya düşer. O zaman da 2500 olanı çıkmıştır. Bir de acayip gerekli bir özelliği vardır. O düşsün de onu alayım diye bir 3-4 sene daha derkeeen...

............... gider böyle..................


geizhals.at/...

4-5ay once ilk dikkatimi cektiginde 160-170euroydu. almaya karar verdigimde 150euro ya dusmustu bile. 135eurodan aldim.
en son birine onerdigimde 115euroydu. simdi 100euroya dusmus.
bal gibide dusuyorlar.

ha dediginiz bir acidan dogru. daima daha hizlisi gelir ayni fiyattan satilmaya devam eder.
her tuketicinin kabul ettigi bir bedel oldugu icin ureticilerde buna gore modelleri segmentlere ayirirlar. bu yuzden render gibi profesyonel isler icin cikarilan urunlerin fiyatina bakip pahali demeniz aldatici olur.
ssd ler icinde bir istisana yok. surekli bu yuksek fiyat segmentine oturacak yeni modeller gelecektir.
ama simdiye kadar fiyatiyla olsun performansiyla olsun orta ust kullanicaya hiyap eden modeller yoktu. artik yavas yavas cikmaya basladilar. ve insanlarda almaya basladi. yakinda avaraj kullanicilarada hitap eden modellerin gelecegini tahmin etmek hicde zor bir hadise degill.
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Rock_Rage 9 yıl
Ramdisk yaparsanız buna yakın bir performans alabilirsiniz sizin için evde bir ram disk yaptım 4gb kapasiteli fakat unutmamız gereken elektrik giderse bilgilerde gider ssdlerde boyle bir durum yok.Buyrun Hd tune test sonucları ssdler halt etmis yanında
Elinizdeki ram hızı cpu hızı direk performansa etki etmekdir suan yaptıgım testte işlemci 4ghz calısmaktadır 2ghz calısırken 350mb/s gibi bir performans vermektedir.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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darkaura 9 yıl
fiyat artiyor dediginiz ssd nin hizi 740mb/s.
kisa sure once bu seviyede bir ssd icin 5bin-10bin euronun uzerinde fiyatlardan bahsediliyordu.
turkiyeye yavas yansiyor ama su sira yurtdisinda ssd ler cok hizli olmasada surekli bir fiyat dususu halinde.
dise dokunur gercekten hizli ssd lerden bazilari 100euro civarlarina indi bile.
bu hizla inmeye devam ederse bir kac seneye ssd tum bilgisayarlarda kullaninal siradan donanimlar haline gelir.
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