Oldukça düşük sıcaklıkları ölçebilen termometre geliştirildi

Gelişen teknoloji ile birlikte süperiletkenler ve kuantum bilgisayarları geliştirilmiş, geliştirilen cihazlar oldukça soğuk sıcaklık derecelerinde çalışmak üzere tasarlanmıştı ancak bu durumun mümkün olması için ortam sıcaklığıyla cihazların çalışacağı sıcaklığın mümkün olduğunda takibi ve hassas izlemi gerekiyor.

National Institute of Standarts and Technology ( NIST ) kurumu araştırmacıları ise bahsi geçen durumu iyileştirmek amacıyla 2.5 x 1.15 mm boyutlarında, çiplere ve elektronik devrelere takılabilen ve 50 milliKelvin (-273.1 °C, -459.58 °F) derecelerini ölçebilen termometre geliştirdi.

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Mutlak sıfır noktası

Geliştirilen termometrenin neredeyse mutlak sıfır noktasına yaklaştığı göz önünde bulundurulduğunda yeni gelişme oldukça heyecan uyandırıyor. ( Mutlak sıfır noktası = 0 Kelvin, –273,15 °Celsius ).

Geliştirilen termometrede silikon dioksit kaplı süperiletken niyobyum kullanıldığı belirtilmekle birlikte termometrenin oldukça hassas sıcaklık değişimlerini algılayabileceği öne sürüldü.

Ayrıca Bkz. "Hublot Meca-10 Clock masa saati modelini duyurdu"

Yeni araştırma Applied Physics Letters adlı dergide yayımlandı.

https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0029351

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