Hublot Meca-10 Clock masa saati modelini duyurdu

Dünyaca ünlü saat firması Hublot, 2016 yılında piyasaya sürdüğü MECA-10 adlı mekanizmanın neredeyse masa saaati boyutundaki modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
19,60x18,10 cm’lik boyutuyla masa saati olarak üretilen yeni modelde aynı Meca modellerindeki gibi iskelet görünüm tercih edilmekle birlikte masa saatinin aynı kol saati gibi elle kurmalı mekanizmaya sahip olduğunu belirtelim.İlginizi Çekebilir MB&F Legacy Machine Perpetual Evo modellerini duyurdu
MECA-10 CLOCK
Yeni modelde merkezde yer alan akrep ve yelkovandan saat ve dakika takibi yapılabilmekle birlikte saat 9 hizasında bulunan ibreden saniye takibi, saaat 6 hizasındaki döner diskten ise kalan güç rezervi takip edilebiliyor.
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Ayrıca saat 3 hizasındaki tepeden elle kurulan yeni modelin güç rezervinin 10 günü bulduğunu belirtmekle birlikte yeni mekanizmanın 432 bileşenden oluştuğunu ekleyelim. ( 10 günlük güç rezervi masa saatleri için yüksek bir değerdir, kimi duvar saatlerinin rezervi bile 8 gün sürer ).
Yeni çelik kasaya sahip model 49,800 ila 46,700 Euro fiyatla satışa sunulacak.
https://www.hublot.com/en-tr/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En havalı şöför yada en "hava"sız?
xd
Düzmece bunlar insanlar aklini yikiyorlar sizi kandiriyorlar hir guzel LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RASULULLAH islam yolundan ayrılmamak ümidiyle ALLAH müslüman ülkemizi korusun
yıldız yok :D
savunarak bilimi kurtardınız sşimdiki teknolojilerle bunların 10 kat daha gerçekçişi çekilir
evde yalnızım
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.