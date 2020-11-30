Hublot Meca-10 Clock masa saati modelini duyurdu

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Dünyaca ünlü saat firması Hublot, 2016 yılında piyasaya sürdüğü MECA-10 adlı mekanizmanın neredeyse masa saaati boyutundaki modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

19,60x18,10 cm’lik boyutuyla masa saati olarak üretilen yeni modelde aynı Meca modellerindeki gibi iskelet görünüm tercih edilmekle birlikte masa saatinin aynı kol saati gibi elle kurmalı mekanizmaya sahip olduğunu belirtelim.

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Yeni modelde merkezde yer alan akrep ve yelkovandan saat ve dakika takibi yapılabilmekle birlikte saat 9 hizasında bulunan ibreden saniye takibi, saaat 6 hizasındaki döner diskten ise kalan güç rezervi takip edilebiliyor.

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Ayrıca saat 3 hizasındaki tepeden elle kurulan yeni modelin güç rezervinin 10 günü bulduğunu belirtmekle birlikte yeni mekanizmanın 432 bileşenden oluştuğunu ekleyelim. ( 10 günlük güç rezervi masa saatleri için yüksek bir değerdir, kimi duvar saatlerinin rezervi bile 8 gün sürer ).

Yeni çelik kasaya sahip model 49,800 ila 46,700 Euro fiyatla satışa sunulacak.

https://www.hublot.com/en-tr/

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