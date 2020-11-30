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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hublot Meca-10 Clock masa saati modelini duyurdu

    Dünyaca ünlü saat firması Hublot, 2016 yılında piyasaya sürdüğü MECA-10 adlı mekanizmanın neredeyse masa saaati boyutundaki modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.
    1 sa.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Hublot Meca-10 Clock masa saati modelini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Dünyaca ünlü saat firması Hublot, 2016 yılında piyasaya sürdüğü MECA-10 adlı mekanizmanın neredeyse masa saaati boyutundaki modelini piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

    19,60x18,10 cm’lik boyutuyla masa saati olarak üretilen yeni modelde aynı Meca modellerindeki gibi iskelet görünüm tercih edilmekle birlikte masa saatinin aynı kol saati gibi elle kurmalı mekanizmaya sahip olduğunu belirtelim.

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    MECA-10 CLOCK

    Hublot Meca-10 Clock masa saati modelini duyurdu
    Tam Boyutta Gör

    Yeni modelde merkezde yer alan akrep ve yelkovandan saat ve dakika takibi yapılabilmekle birlikte saat 9 hizasında bulunan ibreden saniye takibi, saaat 6 hizasındaki döner diskten ise kalan güç rezervi takip edilebiliyor.

    Ayrıca Bkz. "Jaquet Droz SW Steel Ceramic modelini duyurdu"

    Ayrıca saat 3 hizasındaki tepeden elle kurulan yeni modelin güç rezervinin 10 günü bulduğunu belirtmekle birlikte yeni mekanizmanın 432 bileşenden oluştuğunu ekleyelim. ( 10 günlük güç rezervi masa saatleri için yüksek bir değerdir, kimi duvar saatlerinin rezervi bile 8 gün sürer ).

    Yeni çelik kasaya sahip model 49,800 ila 46,700 Euro fiyatla satışa sunulacak.



    https://www.hublot.com/en-tr/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

    1BilimAdamı

    En havalı şöför yada en "hava"sız?

    2 saat önce
    1BilimAdamı

    xd

    2 saat önce
    hehwudjsnqhahab

    Düzmece bunlar insanlar aklini yikiyorlar sizi kandiriyorlar hir guzel LA İLAHE İLLALLAH MUHAMMEDEN RASULULLAH islam yolundan ayrılmamak ümidiyle ALLAH müslüman ülkemizi korusun

    7 saat önce
    altempleton

    yıldız yok :D

    8 saat önce
    xamaximax

    savunarak bilimi kurtardınız sşimdiki teknolojilerle bunların 10 kat daha gerçekçişi çekilir

    10 saat önce
    Coco.Jambo

    evde yalnızım

    22 saat önce
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    2 gün önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    2 gün önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    2 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    2 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    2 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    2 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    2 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    2 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    2 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    2 gün önce
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