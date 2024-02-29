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    OLED iPad Pro'nun boyutları ortaya çıktı: İşte görüntüler

    Son dönemde gündemden düşmeyen OLED iPad Pro 11 ve 13'ün boyutları ortaya çıktı. Yeni nesil cihazlar, iPad tarihinde bir ilk olabilir. İşte detaylar...         
    OLED iPad Pro'nun boyutları ortaya çıktı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Apple, iPad Pro'nun yeni bir sürümü üzerinde çalışıyor ve bu yenileme, Pro serisinde 2018'den bu yana yapılan en büyük tasarım güncellemesi olacak. Dolayısıyla heyecanlı bekleyiş sürerken, OLED iPad Pro'nun tasarımını ve boyutlarını gösteren CAD görüntüleri paylaşıldı.

    Önemli ölçüde daha ince olacak

    Bildiğiniz gibi OLED iPad Pro özelinde çok sayıda gecikme yaşandı ve nihayet önümüzdeki ayın sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Paylaşılan CAD görüntüleri ise, yeni nesil iPad'lerin boyutlarına odaklanıyor diyebiliriz. Bu noktada hem 11 inç hem de 13 inçlik model, selefinden önemli ölçüde daha ince olacak.

    OLED iPad Pro'nun boyutları ortaya çıktı: İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Aktarıldığı kadarıyla 11 inç iPad Pro, mevcut modeldeki 5,9 mm'ye kıyasla 5,1 mm kalınlığa sahip olacak. 13 inç iPad Pro'da ise bu rakamın 5 mm'ye düştüğünü göreceğiz. 
    • Mevcut 11 inç ‌iPad Pro‌ - 247.6mm x 178.5mm x 5.9 mm
    • Yeni 11 inç ‌iPad Pro‌ - 249.7mm x 177.5mm x 5.1 mm
    • Mevcut 12.9 inç ‌iPad Pro‌ - 280.6mm x 214.9mm x 6.4 mm
    • Yeni 13 inç ‌iPad Pro‌ - 281.5mm x 215.5mm x 5.0 mm

    CAD görüntülerinin genellikle kılıf üreticilerinden sızdırıldığını hatırlatalım. Bunun nedeni ise, ürünlerin önceden sunulabilmesi. Dolayısıyla sızıntının doğru olması muhtemel. Yeni iPad Pro'ya dönecek olursak, yeni nesil modelin en önemli özelliği OLED ekran olacak. Bunun dışında, cihazların daha hızlı performans için Apple'ın en yeni M3 çipine sahip olmasını bekliyoruz.

    İnce tasarım nedeniyle pil kapasitesinin azalıp azalmayacağı net değil. Ancak iyi haber şu ki, Apple nihayet iPad Pro modelleri arasındaki ekran ayrımına son veriyor ve her iki versiyonda da OLED paneller kullanılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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