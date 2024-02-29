Tam Boyutta Gör Apple, iPad Pro'nun yeni bir sürümü üzerinde çalışıyor ve bu yenileme, Pro serisinde 2018'den bu yana yapılan en büyük tasarım güncellemesi olacak. Dolayısıyla heyecanlı bekleyiş sürerken, OLED iPad Pro'nun tasarımını ve boyutlarını gösteren CAD görüntüleri paylaşıldı.

Önemli ölçüde daha ince olacak

Bildiğiniz gibi OLED iPad Pro özelinde çok sayıda gecikme yaşandı ve nihayet önümüzdeki ayın sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Paylaşılan CAD görüntüleri ise, yeni nesil iPad'lerin boyutlarına odaklanıyor diyebiliriz. Bu noktada hem 11 inç hem de 13 inçlik model, selefinden önemli ölçüde daha ince olacak.

Tam Boyutta Gör Aktarıldığı kadarıyla 11 inç iPad Pro, mevcut modeldeki 5,9 mm'ye kıyasla 5,1 mm kalınlığa sahip olacak. 13 inç iPad Pro'da ise bu rakamın 5 mm'ye düştüğünü göreceğiz.

Mevcut 11 inç ‌iPad Pro‌ - 247.6mm x 178.5mm x 5.9 mm

Yeni 11 inç ‌iPad Pro‌ - 249.7mm x 177.5mm x 5.1 mm

Mevcut 12.9 inç ‌iPad Pro‌ - 280.6mm x 214.9mm x 6.4 mm

Yeni 13 inç ‌iPad Pro‌ - 281.5mm x 215.5mm x 5.0 mm

CAD görüntülerinin genellikle kılıf üreticilerinden sızdırıldığını hatırlatalım. Bunun nedeni ise, ürünlerin önceden sunulabilmesi. Dolayısıyla sızıntının doğru olması muhtemel. Yeni iPad Pro'ya dönecek olursak, yeni nesil modelin en önemli özelliği OLED ekran olacak. Bunun dışında, cihazların daha hızlı performans için Apple'ın en yeni M3 çipine sahip olmasını bekliyoruz.

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İnce tasarım nedeniyle pil kapasitesinin azalıp azalmayacağı net değil. Ancak iyi haber şu ki, Apple nihayet iPad Pro modelleri arasındaki ekran ayrımına son veriyor ve her iki versiyonda da OLED paneller kullanılacak.

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OLED iPad Pro'nun boyutları ortaya çıktı: İşte görüntüler