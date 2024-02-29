OLED iPad Pro'nun boyutları ortaya çıktı: İşte görüntüler

Önemli ölçüde daha ince olacak
Bildiğiniz gibi OLED iPad Pro özelinde çok sayıda gecikme yaşandı ve nihayet önümüzdeki ayın sonunda piyasaya sürülmesi bekleniyor. Paylaşılan CAD görüntüleri ise, yeni nesil iPad'lerin boyutlarına odaklanıyor diyebiliriz. Bu noktada hem 11 inç hem de 13 inçlik model, selefinden önemli ölçüde daha ince olacak.
- Mevcut 11 inç iPad Pro - 247.6mm x 178.5mm x 5.9 mm
- Yeni 11 inç iPad Pro - 249.7mm x 177.5mm x 5.1 mm
- Mevcut 12.9 inç iPad Pro - 280.6mm x 214.9mm x 6.4 mm
- Yeni 13 inç iPad Pro - 281.5mm x 215.5mm x 5.0 mm
CAD görüntülerinin genellikle kılıf üreticilerinden sızdırıldığını hatırlatalım. Bunun nedeni ise, ürünlerin önceden sunulabilmesi. Dolayısıyla sızıntının doğru olması muhtemel. Yeni iPad Pro'ya dönecek olursak, yeni nesil modelin en önemli özelliği OLED ekran olacak. Bunun dışında, cihazların daha hızlı performans için Apple'ın en yeni M3 çipine sahip olmasını bekliyoruz.
İnce tasarım nedeniyle pil kapasitesinin azalıp azalmayacağı net değil. Ancak iyi haber şu ki, Apple nihayet iPad Pro modelleri arasındaki ekran ayrımına son veriyor ve her iki versiyonda da OLED paneller kullanılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.