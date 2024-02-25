Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni iPad Pro'nun fiyatı ortaya çıktı: OLED ekran cep yakacak

    Uzun süredir beklenen OLED iPad Pro 11 ve 13'ün fiyatı ortaya çıktı. Yeni nesil cihazlar, ekran yükseltmesi nedeniyle cep yakabilir. İşte detaylar...           
    Yeni iPad Pro'nun fiyatı ortaya çıktı: OLED ekran cep yakacak Tam Boyutta Gör
    Yeni nesil Apple iPad Pro serisinin çok yakında tanıtılması bekleniyor. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce bu modellerin OLED ekran ve önemli yenilikler sunacağından bahsetmiştik. ​​​​​​Ancak bu gelişmeler, radikal bir fiyat artışına neden olabilir. Geçtiğimiz saatlede OLED iPad Pro serisi için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı.

    OLED iPad Pro için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı

    Apple iPad Pro serisi, bildiğiniz gibi son yıllarda büyük bir değişikliğe uğramadı. Yeni iPad Pro modellerinin ise, 11 inç ve 13 inç olmak üzere 2018'den bu yana yapılmış ilk büyük güncelleme olacağı söyleniyor. Ancak bu güncelleme yalnızca donanımla sınırlı olmayabilir.

    Aktarıldığı kadarıyla OLED iPad Pro modelleri, 11 inç için 1.500 dolar, 13 inç model için 1.800 dolara ulaşan fiyatlara sahip olacak. Bunun en büyük nedeni ise OLED'e geçiş. Öyle ki iPad Pro 11'in panel fiyatı 280 ila 290 dolar arasındayken, bu rakamlar 13 inçlik modelde 380 ila 390 dolar seviyesine çıkacak. Üstelik bu rakamların The Elec'in daha önceki raporlarıyla uyumlu olduğunu belirtelim.

    Yeni iPad Pro'nun fiyatı ortaya çıktı: OLED ekran cep yakacak Tam Boyutta Gör
    Dolayısıyla fiyatların güncel MacBook Pro seviyesine yaklaşacağını söyleyebiliriz.  Ayrıca OLED yükseltmesi alacak cihazlar arasında, 20,3 inçlik katlanabilir bir cihaz da yer alıyor. iPad Air ve iPad mini modelleri ise, sırasıyla 2026 ve 2027 yılında yeni ekran teknolojisiyle güncellenecek.

    Yeni iPad Pro'ya dönecek olursak, OLED ekran, 11 inçlik modeldeki LCD ve 12,9 inçlik modeldeki mini-LED ekrana kıyasla büyük bir yükseltme olacak. Daha derin siyahlar ve daha yüksek kontrast oranlarının yanı sıra, OLED ekranların yapısı gereği paneller daha az enerji tüketecek. Ayrıca şirket, iPad Pro'nun kasasını biraz daha büyük bir ekrana uyacak şekilde yeniden tasarlamayı düşünüyor.

    Bunun dışında yeni iPad Pro modellerinin M3 çipin yanı sıra OLED ekranlar ve daha fazla depolama seçeneğiyle donatılması bekleniyor. Ayrıca Apple, iPad Pro özelinde cam arka kapak ve MagSafe kablosuz şarj özelliği sunabilir. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Dr. X 3 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ali mezdeği yorum özel hastane fazla ücret şikayet dilekçesi örneği klozet kapağı düşüyor meb kitapları nereden alınır iban numarası ile dolandırılır mıyım

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S19 Max
    Reeder S19 Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Asus Rog Strix Scar 17 G733PZ-LL063
    Asus Rog Strix Scar 17 G733PZ-LL063
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız