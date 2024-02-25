Yeni iPad Pro'nun fiyatı ortaya çıktı: OLED ekran cep yakacak

Tam Boyutta Gör Yeni nesil Apple iPad Pro serisinin çok yakında tanıtılması bekleniyor. Hatırlayanlar olacaktır, daha önce bu modellerin OLED ekran ve önemli yenilikler sunacağından bahsetmiştik. ​​​​​​Ancak bu gelişmeler, radikal bir fiyat artışına neden olabilir. Geçtiğimiz saatlede OLED iPad Pro serisi için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı.

OLED iPad Pro için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı

Apple iPad Pro serisi, bildiğiniz gibi son yıllarda büyük bir değişikliğe uğramadı. Yeni iPad Pro modellerinin ise, 11 inç ve 13 inç olmak üzere 2018'den bu yana yapılmış ilk büyük güncelleme olacağı söyleniyor. Ancak bu güncelleme yalnızca donanımla sınırlı olmayabilir.

Aktarıldığı kadarıyla OLED iPad Pro modelleri, 11 inç için 1.500 dolar, 13 inç model için 1.800 dolara ulaşan fiyatlara sahip olacak. Bunun en büyük nedeni ise OLED'e geçiş. Öyle ki iPad Pro 11'in panel fiyatı 280 ila 290 dolar arasındayken, bu rakamlar 13 inçlik modelde 380 ila 390 dolar seviyesine çıkacak. Üstelik bu rakamların The Elec'in daha önceki raporlarıyla uyumlu olduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör Dolayısıyla fiyatların güncel MacBook Pro seviyesine yaklaşacağını söyleyebiliriz. Ayrıca OLED yükseltmesi alacak cihazlar arasında, 20,3 inçlik katlanabilir bir cihaz da yer alıyor. iPad Air ve iPad mini modelleri ise, sırasıyla 2026 ve 2027 yılında yeni ekran teknolojisiyle güncellenecek.

Yeni iPad Pro'ya dönecek olursak, OLED ekran, 11 inçlik modeldeki LCD ve 12,9 inçlik modeldeki mini-LED ekrana kıyasla büyük bir yükseltme olacak. Daha derin siyahlar ve daha yüksek kontrast oranlarının yanı sıra, OLED ekranların yapısı gereği paneller daha az enerji tüketecek. Ayrıca şirket, iPad Pro'nun kasasını biraz daha büyük bir ekrana uyacak şekilde yeniden tasarlamayı düşünüyor.

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Bunun dışında yeni iPad Pro modellerinin M3 çipin yanı sıra OLED ekranlar ve daha fazla depolama seçeneğiyle donatılması bekleniyor. Ayrıca Apple, iPad Pro özelinde cam arka kapak ve MagSafe kablosuz şarj özelliği sunabilir.

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Yeni iPad Pro'nun fiyatı ortaya çıktı: OLED ekran cep yakacak