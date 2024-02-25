Yeni iPad Pro'nun fiyatı ortaya çıktı: OLED ekran cep yakacak

OLED iPad Pro için ilk fiyat bilgisi paylaşıldı
Apple iPad Pro serisi, bildiğiniz gibi son yıllarda büyük bir değişikliğe uğramadı. Yeni iPad Pro modellerinin ise, 11 inç ve 13 inç olmak üzere 2018'den bu yana yapılmış ilk büyük güncelleme olacağı söyleniyor. Ancak bu güncelleme yalnızca donanımla sınırlı olmayabilir.
Aktarıldığı kadarıyla OLED iPad Pro modelleri, 11 inç için 1.500 dolar, 13 inç model için 1.800 dolara ulaşan fiyatlara sahip olacak. Bunun en büyük nedeni ise OLED'e geçiş. Öyle ki iPad Pro 11'in panel fiyatı 280 ila 290 dolar arasındayken, bu rakamlar 13 inçlik modelde 380 ila 390 dolar seviyesine çıkacak. Üstelik bu rakamların The Elec'in daha önceki raporlarıyla uyumlu olduğunu belirtelim.
Yeni iPad Pro'ya dönecek olursak, OLED ekran, 11 inçlik modeldeki LCD ve 12,9 inçlik modeldeki mini-LED ekrana kıyasla büyük bir yükseltme olacak. Daha derin siyahlar ve daha yüksek kontrast oranlarının yanı sıra, OLED ekranların yapısı gereği paneller daha az enerji tüketecek. Ayrıca şirket, iPad Pro'nun kasasını biraz daha büyük bir ekrana uyacak şekilde yeniden tasarlamayı düşünüyor.
Bunun dışında yeni iPad Pro modellerinin M3 çipin yanı sıra OLED ekranlar ve daha fazla depolama seçeneğiyle donatılması bekleniyor. Ayrıca Apple, iPad Pro özelinde cam arka kapak ve MagSafe kablosuz şarj özelliği sunabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.